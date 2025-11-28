Pensiile speciale trec de Guvern. Calendarul angajării răspunderii
Cotidianul de Hunedoara, 28 noiembrie 2025 13:40
Este ultima zi în care România mai poate îndeplini jalonul în valoare de 231 de milioane de euro.
Acum 30 minute
13:40
SURSE Cine e favorit să devină ministru al Apărării după demisia lui Moșteanu # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre apropiații lui Ionuț Moșteanu are șanse mari să preia Ministerul Apărării, susțin surse politice pentru Cotidianul.
13:40
13:40
A fost o săptămână rea pentru antrenorul lui Inter, românul Cristi Chivu. Nerazzurri au pierdut cu 1-0 Il celebra confruntare a orașului Milano, deși au avut două bare și un penalty ratat.
13:30
Viktor Orban a mers la Moscova pentru o discuție cu Vladimir Putin. Cei doi vor vorbi despre importul de combustibil din Rusia în Ungaria și despre situația din Ucraina.
Acum o oră
13:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben valabil între 27 și 30 noiembrie, pentru ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații pot ajunge până la 80 l/mp în sud și munți, iar rafalele de vânt vor depăși 90 km/h în zonele montane.
Acum 2 ore
12:40
Prima reacție a lui Bolojan, după demisia lui Moșteanu. Miruță preia interimatul # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu și-a dat vineri demisia, după scandalul greșelilor din CV.
12:40
Parlamentul de la Chișinău a votat închiderea unei instituții rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Aleșii au argumentat că instituția ar putea promova propaganda Kremlinului.
12:30
Povești din sport. Primul afgan convocat la naționala Germaniei. Aseară a jucat cu Craiova # Cotidianul de Hunedoara
Nadiem Amiri este o poveste despre ambiție și perseverență pentru a ajunge cât mai sus.
12:10
În multe cazuri, fanii jocurilor de cazinou sunt în același timp fani ai francizelor preluate de universul iGaming.
12:10
Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din Guvern, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Acum 4 ore
11:50
Cum arată noua conducere a AUR. Petrișor Peiu a devenit numărul 2 în partid # Cotidianul de Hunedoara
Funcția a mai fost deținută în trecut de Claudiu Târziu, suspendat chiar organismul intern pe care îl conducea.
11:50
Daniel David a spus că recompensele pentru rezultate bune la olimpiadele școlare trebuie să vină mai degrabă în urma unei motivații neinteresate, bazate pe dorința de a învăța. El nu crede că ar trebui să înveți pentru recompense.
11:20
Sondajul a fost prezentat vineri de Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei.
11:10
Victor Negrescu critică reacția moale a lui Nicușor Dan la Planul Trump pentru Ucraina INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„E crucial pentru România să-și facă auzită vocea în discuțiile pentru Ucraina", susține Victor Negrescu în interviul acordat Cotidianul la Strasbourg
10:50
Chelsea vs Arsenal, cel mai interesant meci din weekend – statistici și cote la pariuri # Cotidianul de Hunedoara
Meciul dintre Chelsea și Arsenal se joacă duminică, 30 noiembrie, cu începere de la ora 18:30 și poate fi urmărit în direct pe Voyo.
10:50
Suporterii lui Atletico Madrid care s-au deplasat la Londra ar fi făcut și mai multe gesturi naziste. Madrilenii nu vor avea dreptul la bilete pentru proprii fani la următoarea deplasare europeană.
10:40
Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă.
10:10
Sindicatul angajaților din Guvern a atras atenția asupra faptului că problemele semnalate în CV-ul ministrului Apărării pun sub semnul întrebării legitimitatea administrației Bolojan.
10:10
Decizia vine după scandalul în care este implicat Ionuț Moșteanu în legătură cu neregulile din CV-ul său.
10:00
Uitați-vă bine la Moșteanu, la Țoiu, la Drulă, la Nicușor Dan, la Miruță, la Buzoianu etc. Au început în politică pentru că n-au încăput nicăieri la ceva serios
10:00
Autoritățile anticorupție din Ucraina au percheziționat biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski.
Acum 6 ore
09:50
IA ar putea să ia locul persoanelor din mai multe industrii. Pe lângă IT, predări de ștafetă către roboți ar putea face și angajați din resurse umane, logistică sau finanțe.
09:40
Daniel Șandru îl critică pe Bolojan după ce acesta a spus că nu lucrează cu CV-uri, în contextul scandalului privind studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.
09:10
Meteorologii anunță un decembrie mai cald decât de obicei.
08:40
Trump înăsprește verificarea permiselor de ședere ale imigranților, după atacul de la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Trump reexaminează permisele de şedere pentru cetăţenii din 19 ţări, după un atac comis la Washington de un afgan care obţinuse azil în SUA.
08:00
Premierul Ilie Bolojan vrea extinderea reformei pensiilor speciale și la alte categorii privilegiate, precum diplomați, Curtea de Conturi, foști piloți și personalul auxiliar din justiție.
Acum 8 ore
07:40
"Ca de obicei, acolo unde sălăsluieşte Duhul Sfânt dă târcoale şi Necuratul. Ca urmare a unor nesăbuiţi, Sfântul Sinod a fost informat că există două inconveniente pentru trecerea Părintelui Arsenie Boca în rândul sfinţilor"
07:20
Sarah Beckstrom, tânără de 20 de ani din Garda Națională, a murit după ce a fost împușcată lângă Casa Albă. Un alt militar este în stare critică.
07:10
Cine este Anca Alexandrescu – sistemul a devenit antisistem – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
De la PSD, la antisistem, suveranism și „turul II, înapoi". Demisă de Dăncilă și „trădată" de Georgescu, Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei.
06:10
Ce studii au miniștrii din Guvernul Bolojan. Unul are licență doar la privat. Opt sunt doctori # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre studiile miniștrilor din Guvernul Bolojan au apărut în spațiul public după controversa în care a fost implicat ministrul Apărării joi. În analiza sa, Cotidianul a mai depistat o greșeală.
Acum 24 ore
22:30
Universitatea Craiova a câștigat joi, 1-0, împotriva echipei FSV Mainz în Conference League. Al Hamlawi a marcat din penalty în minutul 67, după un fault asupra lui Cicâldău. Mainz a înscris în minutul 88, dar golul a fost anulat de VAR pentru offside.
22:20
Cristian Tudor Popescu îl acuză dur pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, că a mințit în CV, trecând că a absolvit Universitatea Athenaeum, unde nu a studiat niciodată. Moșteanu admite greșeala și precizează că s-a strecurat într-un CV făcut rapid în 2016, pe un model preluat de pe internet.
22:10
Reacția lui Bolojan după ce șeful de la Apărare ar fi mințit în CV: Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri # Cotidianul de Hunedoara
O nouă reacție în jurul scandalului legat de CV-ul ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Joi seara, și-a spus punctul de vedere și premierul Ilie Bolojan.
21:30
Scandal între noua și vechea conducere a TVR. Turturică a majorat salarii înainte de plecare # Cotidianul de Hunedoara
Peste 50 de angajați din departamente administrative au primit creșteri salariale semnificative în noiembrie, în timp ce TVR se confruntă cu dificultăți financiare. Adriana Săftoiu, noua președintă a TVR, a ridicat joi problema majorărilor salariale acordate de fostul director, Dan Turturică, în Consiliul de Administrație.
20:50
Un incident de securitate la Mixpanel a dus la expunerea unor date de profil non-sensibile asociate conturilor API OpenAI, cum ar fi nume, e-mail, sistem de operare sau identificatori de utilizator.
20:00
Papa Leon al XIV-lea a avertizat în Turcia despre un al Treilea Război Mondial pe bucăți # Cotidianul de Hunedoara
În prima sa călătorie apostolică în Turcia, Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă privind numărul uriaș de conflicte sângeroase și pericolul unui al Treilea Război Mondial pe bucăți.
19:50
E inevitabil și pentru România? Vârsta de pensionare la 70 de ani, în unele state OCDE # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai recent raport al OCDE arată că majoritatea statelor membre vor creşte vârsta de pensionare, pe fondul accelerării îmbătrânirii demografice şi al presiunilor asupra finanţării sistemelor publice.
19:10
Putin ne liniștește: Nu are de gând să atace alte țări europene, dar insistă cu Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Putin afirmă că actuala conducere ucraineană este nelegitimă și cere retragerea trupelor Kievului din teritoriile revendicate de Rusia, amenințând cu prelungirea războiului.
19:10
Momente penibile din campanie. Cum se dau în stambă candidații pentru voturi # Cotidianul de Hunedoara
Când vine vorba despre alegerile locale parțiale din 7 decembrie, programele, strategiile și promisiunile nu mai sunt de ajuns. În 2025, politica românească are nevoie de un număr de circ, în care fiecare candidat își etalează talentul de orice fel.
19:00
18 ani fără chirie! Firmele băieților deștepți, evacuate dintr-o clădire a statului # Cotidianul de Hunedoara
Firmele care au funcționat timp de 18 ani într-o clădire de 1.500 mp a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), fără să plătească chirie, vor fi evacuate. Judecătoria Sectorului 4 București a decis evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri", decizia fiind executorie, cu drept de apel în 5 zile.
18:20
18 ani fără chirie! Firmele băieților deștepți, evacuate dintr-o cădire a statului # Cotidianul de Hunedoara
Firmele care au funcționat timp de 18 ani într-o clădire de 1.500 mp a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), fără să plătească chirie, vor fi evacuate. Judecătoria Sectorului 4 București a decis evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri", decizia fiind executorie, cu drept de apel în 5 zile.
18:00
Guvernul îi dă Liei Savonea o reședință de protocol de 271 mp și 5 camere – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Locuința de protocol dispune de un teren de aproape 1.700 mp.
16:40
Pentru că ar fi un cost politic prea mare ca politicienii din UE să spună asta, intră în scenă generalii
16:30
Pentru cei care vad lumea în întregul ei, cheia securității poate fi o stâncă din Marea Chinei de Sud, pe unde trece peste o treime din comerțul mondial
15:40
Liderul AUR a publicat un clip pe Facebook în care spune că „trebuie ca USR să facă ce a predicat: politică cu oameni corecți". Reacția sa a venit în contextul investigației despre eroarea dintr-un CV al lui Moșteanu din 2016.
15:40
Plajele de la Marea Neagră, transformate în bunuri private. 4.000 de construcții ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Diana Buzoianu: „Terenurile de pe litoral au fost vândute ca în Vestul sălbatic"
15:20
Nu este prima oară când cererea de extrădare este respinsă, Oprescu invocând de ficecare dată condițiile precare din închisorile din România,
15:20
Italia se confruntă cu perturbări majore ale transportului din cauza a două greve naționale programate pentru 28 noiembrie și 12 decembrie 2025. Trenurile, transportul urban, feriboturile și unele servicii aeroportuare vor fi afectate. Sindicatele protestează împotriva bugetului guvernului Meloni.
15:00
Un magistrat a respins, miercuri, cererea anchetatorilor de a-l aresta preventiv pe pastor, fiind lăsat în libertate.
15:00
Diana Buzoianu i-a luat apărarea colegului de Guvern, Ionuț Moșteanu, în urma investigației Libertatea care a arătat că ministrul a mințit într-un CV din 2016. Ministra n-a fost atât de iertătoare și în 2021, când atunci ministrul Florin Roman era acuzat de ceva similar.
