CTP, foc și pară pe CV-ul umflat al lui Moșteanu: Minte fără să clipească

14:00

De la 1 ianuarie 2026 ar trebui să înceapă o nouă revoluție fiscală - taxe și impozite noi sau mai mari, care vor crește veniturile de la buget cu peste 40 de miliarde de lei în 2026. Bani care vor fi luați de la români și de la companii ca deficitul să scadă. Însă sunt așteptate și tăieri de cheltuieli în administrația publică. The post „Încasările au crescut la 3.500 de km de Loganuri”. De ce n-au scăzut cheltuielile -ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.