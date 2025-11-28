Marea problemă a lui Cristi Chivu

15:40

Liderul AUR a publicat un clip pe Facebook în care spune că „trebuie ca USR să facă ce a predicat: politică cu oameni corecți”. Reacția sa a venit în contextul investigației despre eroarea dintr-un CV al lui Moșteanu din 2016. The post Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV appeared first on Cotidianul RO.