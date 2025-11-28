Filmul săptămânii: „Now You See Me: Now You Don’t”, unde cei Patru Călăreți se întorc pentru un jaf care pare imposibil
Timis Online, 28 noiembrie 2025 15:50
Recomandarea de film din această săptămână este „Now You See Me: Now You Don’t”, continuarea mult așteptată a francizei „Now You See Me”, care readuce în prim-plan combinația de magie, suspans și răsturnări de situație.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 15 minute
16:10
În baza inițiativei implementate începând cu luna aprilie 2022, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara (TIMPARK) oferă posibilitatea obținerii unui abonament gratuit, de tip COMBINAT, valabil pentru o perioadă de o lună, destinat staționării autovehiculelor în zonele tarifare roșie, galbenă și albastră, persoanelor care donează sânge.
Acum o oră
15:50
Timișoara sărbătorește Ziua Națională cu Ansamblul „Timișul” și Zdob și Zdub, în Piața Victoriei # Timis Online
Timișorenii sunt invitați luni, 1 Decembrie, să celebreze Ziua Națională a României printr-un spectacol plin de energie, tradiție și emoție, în Piața Victoriei, începând cu ora 18:00. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Municipiului cu sprijinul financiar al Primăriei Timișoara.
15:50
Filmul săptămânii: „Now You See Me: Now You Don’t”, unde cei Patru Călăreți se întorc pentru un jaf care pare imposibil # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Now You See Me: Now You Don’t”, continuarea mult așteptată a francizei „Now You See Me”, care readuce în prim-plan combinația de magie, suspans și răsturnări de situație.
15:40
Bogdan Lovin, reprezentantul județului Timiș și al întregului Banat, a devenit oficial ambasador IGCAT al gastronomiei, o recunoaștere care confirmă talentul și dedicarea unui tânăr ce a reușit să pună regiunea pe harta culinară europeană.
Acum 2 ore
15:20
Lucrările la Sala 2(023) a Teatrului Național Timișoara sunt la 70%. Ar trebui să fie gata în primăvară # Timis Online
Lucrările de modernizare ale Sălii 2(023) a Teatrului Național Timișoara au ajuns la 70%, iar termenul oficial de finalizare rămâne aprilie 2026. Noua „Sală 2023”, dedicată anului Capitalei Culturale Europene, prinde contur, în ciuda faptului că proiectul este realizat de firma cu care primăria a avut multiple conflicte.
15:10
Tânăr depistat în tramvai cu substanțe interzise. Polițiștii locali din Timișoara au intervenit în urma unui control de rutină # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au depistat, joi, în jurul orei 12.00, un tânăr care avea asupra sa substanțe susceptibile a fi interzise, în timpul unei acțiuni desfășurate pe mijloacele de transport în comun din Timișoara.
14:40
Expoziție specială de 1 Decembrie la Muzeul Național al Banatului. Arme istorice, fotografii rare și un atelier interactiv # Timis Online
De Ziua Națională a României, holul Bastionului Maria Theresia prinde viață printr-o incursiune spectaculoasă în istoria militară românească.
Acum 4 ore
13:10
Barometrul de Consum Cultural 2024: Aproape 70% dintre adulții români și copiii lor nu au participat niciodată la activități de educație culturală # Timis Online
Barometrul de Consum Cultural 2024 arată că aproape 70% dintre adulții români și copiii lor nu au luat parte niciodată la activități de educație culturală. Lipsa timpului, absența unor astfel de proiecte în localitatea de domiciliu, aflarea cu întârziere a informațiilor, costurile sau lipsa locurilor disponibile se numără printre principalele motive indicate de respondenți.
13:10
PROGRAM. Duminică se deschide Târgul de Crăciun din Timișoara. De la 18 se aprind și luminițele # Timis Online
Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, cu aprinderea bradului la ora 18 și un concert Ștefan Bănică Jr. & Band. Timp de cinci săptămâni, patru piețe centrale vor găzdui spectacole, colinde și atracții de sezon, de la roata panoramică la patinoar.
12:50
RETIM solicită în instanță o ordonanță președințială, pentru evitarea riscurilor grave de mediu la Celula 2 din DDN Ghizela # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. avertizează că Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela este expus unui risc de mediu, ca urmare a deciziei Consiliului Județean (CJ) Timiș de a-i interzice accesul în depozit pentru efectuarea lucrărilor obligatorii de conservare la Celula 2.2.
12:30
Ionuț Moșteanu anunță că își depune demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.
Acum 6 ore
12:10
FOTO. S-a deschis expoziția unică în țară la Muzeul Național de Artă. Peste 100 de piese de patrimoniu de la Pompeii pot fi admirate la Timișoara # Timis Online
„Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” este noua expoziție-eveniment care poate fi văzută de azi la Muzeul Național de Artă Timișoara.
11:50
Activitate educativă la Muzeul Apei din Timișoara. „Apă cu Model” la cea de a VIII-a ediție # Timis Online
Cea de VIII-a ediție a activității educative „Apă cu Model” a avut loc ieri, 27.11.2025, la Muzeul Apei din Timișoara.
11:40
Simulările județene pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat încep pe 8 decembrie în Timiș # Timis Online
Elevii din Timiș de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține în perioada 8–10 decembrie simulările județene organizate de Inspectoratul Școlar Timiș, primele testări importante înaintea examenelor naționale din vara anului viitor.
11:10
VIDEO. În ciuda vremii, pe șantierul Margina – Holdea se lucrează în continuare pe mai multe fronturi # Timis Online
Accesul în șantierul secțiunii A1 Margina–Holdea este îngreunat de vreme, însă lucrările avansează pe 11 fronturi, inclusiv la tuneluri. Ambele galerii ale tunelului 1 sunt străpunse, iar excavațiile continuă la tunelul 2, conform DRDP Timișoara.
11:00
Aproape 500.000 de carduri educaționale au fost încărcate cu 500 de lei. Alte peste 200.000 vor fi emise în curând # Timis Online
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că aproape 500.000 de carduri educaționale au fost alimentate joi, 27 noiembrie, cu sprijinul financiar de 500 de lei destinat elevilor și preșcolarilor dezavantajați. Măsura face parte din programul finanțat prin fonduri europene pentru anul școlar 2025–2026.
10:50
Ceremoniile de 1 Decembrie vor aduce luni mai multe restricții de trafic în Timișoara, în special în zona centrală. Comisia de circulație a aprobat închiderea temporară a unor artere pentru parada militară, marșul cu torțe și ceremonia de la Monumentul Eroilor, iar staționarea va fi interzisă pe traseele afectate.
10:40
FOTO. Noua pistă de biciclete din sudul Timișoarei, mai aproape de finalizare. Se pregătește și una către Ghiroda # Timis Online
Lucrările la pista de biciclete dintre Giroc și malul Begăi avansează, însă mai sunt de realizat intersecțiile supraînălțate, marcajele și unele tronsoane, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău. În paralel, municipalitatea pregătește proiectarea unei noi rute velo, care va lega Timișoara de Ghiroda.
Acum 8 ore
09:40
Iubitorii de artă sunt invitați vineri, 28 noiembrie, la ora 18:00, la vernisajul expoziției colective „Salonul Artelor Vizuale”, organizată la Galeria PRO ARTE a U.A.P. – Filiala Lugoj.
09:30
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital, după un accident în lanț produs pe Calea Torontalului, unde un șofer de 32 de ani a lovit din spate două autoturisme care circulau regulamentar în fața sa.
09:10
Vineri, 28 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
27 noiembrie 2025
21:20
VIDEO. Simonis la aprinderea luminițelor pe Palatul Baroc: „Putem avea cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa” # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat joi seara că Palatul Baroc – sediul Muzeului Național de Artă din Timișoara – a fost decorat și iluminat festiv pentru prima dată. Clădirea-monument istoric, aflată în proprietatea CJT, reprezintă primul pas într-un concept mai amplu de punere în valoare a patrimoniului arhitectural al orașului în perioada sărbătorilor de iarnă.
19:20
Investiție de 7 milioane de lei pentru Dumbrăvița. Consiliul Județean Timiș finanțează modernizarea Bulevardului Ghioceilor # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat, în ședința de miercuri, o serie de parteneriate cu mai multe primării din județ, printre care se numără și comuna Dumbrăvița. Unul dintre cele mai importante proiecte vizate este modernizarea Bulevardului Ghioceilor, investiție pentru care CJ Timiș va aloca 7 milioane de lei.
19:20
Când vor fi acordate ajutoarele pentru încălzire și suplimentele pentru energie la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță că, în perioada 2-4 decembrie, se efectuează plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.
19:10
Comunitatea locală de artiști din Timișoara se reunește pe 5 decembrie pentru „FLOW FOR A CAUSE – Ediția II”, un eveniment caritabil organizat de Bentik Music, care sprijină Academia Mămicilor din Timișoara (AMT). Evenimentul va avea loc la FABER & Ambasada, începând cu ora 19:00, și include muzică live, DJ seturi și activități caritabile.
17:40
În ultimii ani, bucătăria a devenit un spațiu unde tehnologia și confortul se întâlnesc. Aparatele moderne nu mai sunt doar accesorii, ci instrumente care optimizează timpul și cresc calitatea preparatelor.
Ieri
15:30
Regulamentul olimpiadelor și concursurilor școlare 2026, publicat oficial. Calificarea la etapa națională se face cu minimum 60 de puncte # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial Regulamentul pentru desfășurarea olimpiadelor și competițiilor școlare 2026, prima modificare majoră a normelor după 13 ani. Documentul stabilește reguli noi pentru transparență, evaluare și participarea elevilor, inclusiv pragul de calificare la etapele naționale.
15:30
Primul bloc din cartierul lugojean Stadion intră în reabilitare energetică. Investiție de peste 1,2 milioane de euro, fără contribuția locatarilor # Timis Online
Primul proiect de reabilitare energetică din Cartierul Stadion, mult așteptat de locatari, devine realitate. Joi a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea blocurilor 52–55, o investiție ce depășește 7 milioane de lei, adică 1,2 milioane de euro și care nu presupune nicio contribuție financiară din partea proprietarilor.
15:30
Moșnița Nouă găzduiește sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 10:00, Cupa Moșnița Nouă, un eveniment dedicat competițiilor sportive de K1 Kempo. Competiția va avea loc la Sala de Sport din localitate, strada Verde nr. 2. Ediția din acest an este în scop caritabil, iar toate donațiile vor merge către Karina, care suferă de cancer.
15:20
Muzeul Național al Banatului scoate la lumină o poveste mai puțin cunoscută din istoria medicală a Timișoarei. Este vorba despre prima stație de salvare de pe teritoriul actual al României care a funcționat pe apă.
15:10
Black Friday în Iulius Town: toate brandurile din grupul INDITEX te așteaptă cu promoții de neratat # Timis Online
Urmează unul dintre cele mai așteptate weekenduri, când locațiile din Iulius Town afișează ultimele soldări din an, iar ZARA, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Lefties, Zara Home și Massimo Dutti intră în campania de Black Friday cu oferte de neratat.
14:50
Bucatele Banatului și oferta turistică a Timișului, promovate la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad # Timis Online
Cele mai reprezentative preparate și atracții turistice din Timiș sunt prezentate, începând de astăzi, la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad, Serbia, unde echipa Visit Timiș reprezintă județul la cea de-a 56-a ediție a evenimentului.
14:30
Bărbat de 30 de ani reținut după ce a furat patru biciclete de pe Aleea Studenților din Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut de polițiștii timișoreni după ce ar fi furat patru biciclete dintr-un rastel de pe Aleea Studenților, în mai multe nopți la rând.
14:20
ANI, victorie de etapă în dosarul primarului Dominic Fritz. Procesul revine la Curtea de Apel Timișoara # Timis Online
Primarul Dominic Fritz se întoarce în fața instanței în „dosărelul” deschis de ANI: Înalta Curte a anulat suspendarea procesului obținută la începutul anului, astfel că judecata privind acuzațiile de incompatibilitate și conflict de interese revine acum la Curtea de Apel Timișoara.
14:10
La 10 ani de la incendiul tragic din clubul Colectiv, timișorenii sunt invitați să participe la o seară dedicată reflecției, dialogului și comemorării. Evenimentul va avea loc miercuri, 3 decembrie, la Cinema Victoria, începând cu ora 18:00, și își propune să analizeze evoluția societății civile în ultimul deceniu, ce s-a schimbat, ce reușite au avut mișcările civice și care sunt provocările rămase.
14:10
Garda de Mediu Timiș, acțiuni dure împotriva arderilor ilegale: sesizări penale și amenzi de 155.000 lei # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș anunță noi măsuri ferme împotriva arderilor ilegale de deșeuri, un fenomen considerat extrem de periculos pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.
12:30
Două familii din Remetea Mare au rămas fără locuințe în urma unui incendiu puternic. Primarul lansează o campanie de donații # Timis Online
Cosmin Chira, primarul comunei Remetea Mare, face apel la solidaritate pentru familiile afectate de incendiul de miercuri seara.
12:30
Schimbare importantă pe linia 17. Troleibuzele vor ajunge până la Ștrandul Tineretului # Timis Online
Traseul troleibuzului 17 se prelungește din 1 decembrie până la Ștrandul Tineretului, pentru a conecta mai bine nordul de estul Timișoarei. STPT anunță și desființarea stației Enric Baader, precum și suplimentarea liniei cu un vehicul, astfel încât frecvența curselor să rămână neschimbată.
12:20
David, băiatul de 13 ani din Timiș care are nevoie de terapii de mii de lei lunar. Familia cere ajutor pentru a-i continua recuperarea # Timis Online
David, un copil din județul Timiș, care astăzi a împlinit 13 ani, este diagnosticat cu tetrapareză spastică, epilepsie și retard neuromotor sever, și are nevoie lunar de terapii esențiale care ajung la sume de mii de lei. Pentru ca recuperarea lui să continue, familia lansează un apel către cei care pot sprijini costurile tratamentelor.
12:20
Un bărbat de 35 de ani din Timișoara a fost depistat miercuri după-amiază de polițiștii locali, la scurt timp după ce a sustras mai multe produse alimentare dintr-un magazin situat pe strada Gheorghe Lazăr nr. 5, în apropiere de Piața Unirii.
12:10
Tur ghidat special de 1 Decembrie la Timișoara. Descoperă personalitățile românești care au modelat Banatul # Timis Online
Timișoara marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment inedit organizat de Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours.
11:30
IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană # Timis Online
IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.
11:20
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a participat joi, 27 noiembrie 2025, la ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării, unde a fost avizat proiectul de ordin pentru modificarea Regulamentului-cadru privind funcționarea comisiilor de etică universitară. Documentul clarifică, în sfârșit, situația sesizărilor anonime, un demers solicitat de reprezentanții studenților încă din august 2024.
08:20
Joi, 27 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
26 noiembrie 2025
20:10
Incendiu puternic la Remetea Mare. A cuprins două case și era să se extindă la alte locuințe # Timis Online
Două case au fost cuprinse de flăcări, în această seară, la Remetea Mare, iar pompierii au intervenit în forță pentru a opri extinderea incendiului către alte locuințe din apropiere.
19:10
FEST-FDR 2025 va fi „o ediție de buzunar”, anunță organizatorul său, Teatrul Național Timișoara, iar genericul aceste ediții, ce se va desfășura în decembrie, este „Dramaturgia feminină în spectacolul de teatru. Generații”.
18:20
Cinema Studio celebrează un an de la deschidere cu trei zile de proiecții speciale și avanpremiere # Timis Online
Cinema Studio din Timișoara marchează un an de activitate printr-o serie de proiecții speciale desfășurate între 5 și 7 decembrie. Cinematograful pregătește un program aniversar care îmbină premiere și discuții cu regizori, alături de un cineconcert.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.