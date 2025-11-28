Filmul săptămânii: „Now You See Me: Now You Don’t”, unde cei Patru Călăreți se întorc pentru un jaf care pare imposibil

15:30

Moșnița Nouă găzduiește sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 10:00, Cupa Moșnița Nouă, un eveniment dedicat competițiilor sportive de K1 Kempo. Competiția va avea loc la Sala de Sport din localitate, strada Verde nr. 2. Ediția din acest an este în scop caritabil, iar toate donațiile vor merge către Karina, care suferă de cancer.