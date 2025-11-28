Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului
Antena Sport, 28 noiembrie 2025 15:50
Mircea Lucescu a luat decizia de a nu participa la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care va avea loc la Washington pe 5 decembrie. Selecționerul i-a informat deja pe cei din conducerea FRF și a oferit și un motiv pentru care nu își dorește să facă deplasarea în Statele Unite. România își va
Acum 30 minute
16:10
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 # Antena Sport
Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:10
FCSB are parte de un sezon mult sub aşteptări, cel puţin în comparaţie cu precedentul în care a câştigat titlul şi a ajuns până în optimile Europa League. În în această stagiune, lucrurile stau rău atât în campionat, cât şi în Europa. În acest moment, roş-albaştrii sunt pe 10, la cinci puncte distanţă de primul
14:50
“Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu nu se află într-o pasă foarte bună după eșecurile consecutive cu AC Milan și Atletico Madrid, însă legendarul Jurgen Klinsmann are în continuare încredere în antrenorul român. Fostul atacant al Germaniei, jucător pe Meazza timp de trei ani, consideră că în curând "nerazzurrii" vor avea parte de momente foarte frumoase. Situația
14:50
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului "Scrie-ţi povestea prin sport". Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu. Proiectul face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart şi duce mai departe, la nivel naţional,
Acum 4 ore
14:00
Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară” # Antena Sport
Marius Șumudică a vorbit în termeni extrem de duri despre ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, când Vali Crețu și-a criticat un coechipier chiar în fața suporterilor. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că dacă ar fi fost în locul lui Elias Charalambous și ar fi avut putere
13:50
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români # Antena Sport
Povestea fraţilor Pavăl este într-adevăr una de film! Porniţi dintr-o familie modestă din Suceava, Dragoş (59 de ani) şi Adrian (56 de ani) au ajuns printre singurii miliardari români, având averi de 2 miliarde, respectiv 1.3 miliarde de euro. De ceva vreme, au ales să investească milioane de euro în echipa de fotbal FC Bacău,
13:40
AC Milan a trecut peste sezonul slab pe care l-a făcut și este într-o formă bună în Serie A. Are o serie de 12 meciuri la rând fără înfrângere și se pregătește de un meci tare în campionat, contra lui Lazio Roma. Acesta se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, și este capul de
13:20
Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA # Antena Sport
Iranul a decis să nu participe la ceremonia tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc pe 5 decembrie la Washington, după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize mai multor membri ai delegaţiei sale, a anunţat vineri Federaţia Iraniană de Fotbal, citată de AFP. Statele Unite, care nu au relaţii
13:00
FCSB a anunțat prin vocea lui Mihai Stoica faptul că a reușit să rezolve primul transfer din perioada de mercato de iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că Andre Duarte, fotbalistul plecat recent de la maghiarii de la Ujpest, va ajunge la formația lui Elias Charalambous. FCSB pregătește o campanie de transferuri
12:40
FCSB îl poate pierde pe Daniel Bîrligea pentru următoarele meciuri din finalul acestui an calendaristic. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că atacantul a jucat cu dureri în timpul partidei cu Steaua Roșie, iar faptul că a forțat îi poate aduce probleme și mai mari. FCSB a suferit a patra înfrângere la
Acum 6 ore
12:20
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu # Antena Sport
Cristi Chivu a luat o decizie îndrăzneață în ultimul meci al lui Inter, când l-a scos pe căpitanul Lautaro Martinez în minutul 72 al partidei cu Atletico Madrid. Schimbarea făcută de antrenorul "nerazzurrilor", care l-a deranjat pe moment pe atacantul argentinian, a fost comentată de presa din Italia, iar recent Giovanni Becali și-a expus și
12:00
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct # Antena Sport
FCSB pare că nu îşi revine în acest sezon, iar Giovanni Becali i-a făcut o propunere vărului său, Gigi Becali, de a schimba antrenorul, pentru a aduce un şoc la echipă. În acest moment, după 17 etape disputate din sezonul regular al Ligii 1, FCSB e pe locul 10, la 5 puncte de ultima poziţie
11:50
11:40
11:40
Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni # Antena Sport
O partidă din fotbalul argentinian a provocat un scandal imens în universul sportului "rege". La meciul Rosario – Estudiantes, din optimile fazei Clausura a campionatului, oaspeții au boicotat garda de onoare a formației gazdă, desemnată peste noapte campioana celor două sezoane regulare ale țării sud-americane. Argentina e în mijlocul unui scandal generat de o decizie
11:40
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026 # Antena Sport
Guvernul din Kosovo a anunţat joi că va oferi 1,5 milioane de euro echipei naţionale de fotbal dacă aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, relatează Reuters. Kosovo, care vizează prima sa participare la Cupa Mondială, a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, cu 11 puncte, asigurându-şi astfel un
11:30
“Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş # Antena Sport
Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri. După ce a aflat din presă că Eroul de la
11:00
Acum 8 ore
10:20
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri # Antena Sport
Clasamentul UEFA al coeficienților și-a schimbat configurația după o săptămână plină de meciuri în Champions League, Europa League și Conference League. România și-a modificat și ea poziția în ierarhie, profitând de victoria Universității Craiova cu 1-0 contra lui Mainz. Țara noastră a urcat un loc în clasamentul forului european până pe poziția cu numărul 22.
09:50
“Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League # Antena Sport
Go Ahead Eagles, unica formație învinsă de FCSB în acest sezon de Europa League, a disputat joi seara un meci care a fost marcat de momente extrem de tensionate înainte de fluierul de start. În Olanda, clubul din Deventer a primit vizita lui VfB Stuttgart, echipă ai cărei suporteri au fost blocați în drumul spre
09:10
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz # Antena Sport
Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise. Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe "Oblemenco"
09:10
Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB trăiesc stări diametral opuse după cea mai recentă seară de cupe europene. Pe de-o parte, oltenii s-au apropiat enorm de mult de calificarea în fazele eliminatorii Conference League după victoria cu Mainz, în timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a mai ajunge la barajul pentru optimile Europa League.
08:50
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită” # Antena Sport
Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit
08:40
Presa din Germania a criticat evoluţia lui Mainz, după înfrângerea în faţa Universităţii Craiova, 0-1. Eşecul a fost considerat "ruşinos", mai ales că germanii aveau maximum de puncte după primele 3 dueluri din Conference League. Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al
08:30
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” # Antena Sport
Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga
08:30
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” # Antena Sport
Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB. "Să fiu sincer, sunt momente în care mă simt dezamăgit. Nu doar
Acum 12 ore
08:20
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil” # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, meci în care echipa noastră a jucat în superioritate numerică încă din prima jumătate de oră. Conducătorul a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana, fundaşul care a comis-o la golul sârbilor. "Dacă de la Basel am plecat cu fruntea sus chiar dacă am pierdut 1-3,
08:10
Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, al patrulea eşec consecutiv al campioanei României în grupa principală Europa League, venit chiar dacă echipa lui Charalambous şi Pintilii a avut superioritate numerică mare parte din duel. La golul marcat de sârbi, fostul mare atacant al României consideră că Ngezana ar fi trebuit
Acum 24 ore
01:00
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după înfrângerea ruşinoasă de la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. Formaţia din Serbia a evoluat în 10 oameni mai bine de o oră. Aceasta a fost a patra înfrângere al rând pentru FCSB în Europa
00:50
“Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a fost extrem de supărat după înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad. Steaua Roşie s-a impus cu 1-0 în etapa a cincea din grupele principale Europa League, într-un meci în care sârbii au evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică. Daniel Bîrligea a fost intergralist la Belgrad, dar nu a reuşit
00:40
Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui. Becali a spus că fotbaliştii "joacă după ureche". E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a
00:30
Gigi Becali a “distrus” o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: “Nu eşti în România, mă” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea
00:20
“Am venit să mă uit la două Stele” Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi # Antena Sport
Miodrag Belodedici, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua Bucureşti, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad, a analizat partida pierdută de campioana României în capitala Serbiei. Belodedici a numit-o “Steaua” pe FCSB. Fostul legendar fotbalist al Stelei şi al Stelei Roşii Belgrad i-a “înţepat” pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii pentru evoluţia FCSB-ului. […] The post “Am venit să mă uit la două Stele” Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi appeared first on Antena Sport.
00:10
Jucătorii FCSB-ului au fost certaţi de cei aproximativ 400 de fani români care au mers să îi susţină la meciul cu Steaua Roşie, de la Belgrad. Fanii le-au cerut explicaţii lui Florin Tănase şi celorlalţi jucători ai FCSB-ului. Vali Creţu a părut să nu accepte reproşurile pe care le aduceau fanii FCSB-ului. Fanii FCSB-ului i-au […] The post Jucătorii FCSB-ului, certaţi de fani după înfrângerea cu Steaua Roşie! appeared first on Antena Sport.
00:10
Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Inacceptabil! Se întâmplă ceva” # Antena Sport
Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, câştigat de formaţia din Serbia cu 1-0. Gazdele s-au impus în meciul din etapa a cincea a grupei principale Europa League în condiţiile în care au jucat mai bine de o oră cu un om în minus, după eliminarea lui Tebo […] The post Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Inacceptabil! Se întâmplă ceva” appeared first on Antena Sport.
27 noiembrie 2025
23:50
FCSB joacă pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad, în etapa a cincea a grupei principale din Conference League. Campioana României joacă în superioritate numerică din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna. Chiar şi în aceste condiţii, sârbii au deschis scorul, în minutul 50, prin Bruno Duarte. În meciul de la Belgrad, FCSB […] The post Lovitură pentru FCSB! A luat galben şi va rata următorul meci din Europa League appeared first on Antena Sport.
23:30
Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor # Antena Sport
Ultraşii Stelei Roşii, din peluza “Delje”, au pregătit un mesaj pentru galeria FCSB-ului la meciul dintre cele două echipe. Cei de la “Delje” au scris “Orthodox Brothers” (n.r: Fraţii ortodocşi). Ultraşii sârbi şi cei români au o relaţie foarte bună. Ultraşii Stelei Roşii, banner special pentru “fraţii” români În timp ce galeria Stelei Roşii afişa […] The post Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor appeared first on Antena Sport.
23:20
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiovei, este euforic după victoria obţinută de olteni joi seară, cu Mainz. Craiova s-a impus cu 1-0 în partida de pe teren propriu, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, în minutul 67, atunci când a transformat o lovitură […] The post Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Meritam cu prisosinţă” appeared first on Antena Sport.
23:10
“Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! # Antena Sport
Nicuşor Bancu (33 de ani) a reacţionat după ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz. E al doilea succes al Craiovei în grupa principală din Conference League, după cel cu Rapid Viena. Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, fiind în acest moment pe locul 10, cu […] The post “Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! appeared first on Antena Sport.
22:50
Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa. Norvegienii au primit un penalty, confirmat de VAR, însă portarul grecilor, Pavlenka, a apărat execuţia lui Emil Kornvig, din minutul 18. Cei care au […] The post Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference appeared first on Antena Sport.
22:40
“Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a spus după victoria extraordinară a oltenilor cu Mainz că e momentul bucuriei pentru echipa lui. Coelho a subliniat că succesul a venit dintr-un mix dintre strategia pentru meci şi aportul adus de fani. Filipe Coelho: “Sunt foarte mulţumit de victorie, de puncte și de joc” „Sunt […] The post “Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! appeared first on Antena Sport.
22:30
Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! # Antena Sport
Universitatea Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după victoria cu Mainz. Un punct în ultimele două meciuri, cu Sparta Praga şi cu AEK, ar fi sinonim cu calificarea în play-off. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele […] The post Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! appeared first on Antena Sport.
22:20
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa” # Antena Sport
Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României la handbal feminin, a vorbit după debutul cu victorie la Campionatul Mondial 2025. Tricolorele au câştigat cu 33-24 meciul cu Croaţia, primul din grupa de la Rotterdam. Înaintea acestui meci, tricolorele au avut emoţii din cauza traficului din Rotterdam. Din acest motiv, partida a început cu 10 minute întârziere. Ovidiu Mihăilă, […] The post Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa” appeared first on Antena Sport.
22:10
Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League # Antena Sport
Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League. Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au […] The post Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League appeared first on Antena Sport.
21:40
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul Mainz # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o lovitură la puţin timp după ce Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în meciul cu Mainz, din etapa a patra a grupei principale Conference League. Atacantul palestinian a transformat un penalty obţinut de Alex Cicâldău, în minutul 67. Din nefericire pentru echipa lui Filipe Coelho, Nicuşor Bancu a fost avertizat în […] The post Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul Mainz appeared first on Antena Sport.
21:30
Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor # Antena Sport
Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în partida dintre Universitatea Craiova şi Mainz, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Atacantul palestinian a înscris din penalty. În minutul 66, Alex Cicâldău a obţinut o lovitură de la 11 metri, după ce a urmărit foarte bine un balon respins în careului nemţilor. Un minut […] The post Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor appeared first on Antena Sport.
21:30
Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) a primit o veste proastă din partea Consiliului Federal din Italia. Genoa riscă să nu se poată întări în perioada de transferuri din iarnă după ce Federaţia Italiană de Fotbal a schimbat regulile. După modelul fair-play-ului financiar al UEFA, noul indice financiar al cluburilor din Serie A va lua în […] The post Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
20:30
Suporterii olteni au avut un mesaj pentru jucătorii lor, pe care l-au afişat în timpul meciului cu Mainz. Oltenii au avut atât un mesaj de încurajare, în condiţiile în care Universitatea Craiova se luptă să se califice din grupa Conference League, cât şi unul de recunoştinţă. Mesajul fanilor olteni pentru jucătorii pe care îi susţin […] The post Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz appeared first on Antena Sport.
