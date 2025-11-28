Arta ca reper cultural – Un volum despre regretatul Paul Gherasim în viziunea lui Ion Grigorescu

13:10

Unele alegeri vestimentare pot transforma o apariție obișnuită într-una sofisticată fără efort. Ghetele damă piele naturală elegante sunt exact acel tip de piesă care conferă distincție și rafinament unei ținute, cu condiția să fie integrate cu inteligență. Nu este suficient să alegi o pereche frumoasă de ghete; ceea ce contează este cum le porți, ce […]