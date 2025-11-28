Dezastru de imagine. CV-ul falsificat și demisia lui Ionuț Moșteanu fac înconjurul lumii în presa internațională

19:30

Premierul Ilie Bolojan a demis-o ieri pe Luminița Zezeanu, reprezentanta PSD, din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). În locul ei a fost numită Alina-Roxana Gîrbea, fost candidat USR la alegerile europarlamentare din 2024. Numirea a stârnit controverse după ce s-a aflat că Gîrbea este cumnata lui Cătălin Drulă, […]