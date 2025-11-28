Presshub: Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților
Aktual24, 28 noiembrie 2025 18:20
Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, fost parlamentar PSD și artizan al legilor justiției, prin care s-a stabilit că pensiile magistraților să fie mai mari cu 25% decât ultimul salariu, a dat aviz negativ pe legea Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor. Avizul este consultativ. Iordache susține că „prin intervenţiile preconizate, care, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
18:20
Presshub: Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților # Aktual24
Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, fost parlamentar PSD și artizan al legilor justiției, prin care s-a stabilit că pensiile magistraților să fie mai mari cu 25% decât ultimul salariu, a dat aviz negativ pe legea Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor. Avizul este consultativ. Iordache susține că „prin intervenţiile preconizate, care, […]
18:10
Șeful cancelariei lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după un raid anticorupție la domiciliul său. Reacșia lui Zelenski: ”Vreau să nu existe zvonuri și speculații” # Aktual24
Andrii Iermak, cel mai influent consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și considerat al doilea cel mai puternic om din stat, a demisionat vineri, pe fondul unei anchete anticorupție de amploare. Demisia a venit la doar câteva ore după ce anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și procurorii SAP au percheziționat locuința lui Iermak […]
Acum o oră
17:40
Kremlinul, pretext halucinant pentru blocarea planului de pace: ”Din punct de vedere legal, este imposibil să negociem” # Aktual24
Rusia declară că Washingtonul a transmis parametrii cheie ai unui plan de pace ruso-ucrainean discutat săptămâna trecută la Geneva, chiar dacă președintele Vladimir Putin insistă că este „imposibil din punct de vedere legal” să negocieze cu Kievul în acest moment. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova se așteaptă să examineze […]
17:40
Greu să nu vezi: un ministru USR pleacă pentru CV, ai PSD-ului nu pleacă pentru condamnări sau mită # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia cu un text scurt postat pe Facebook pentru problemele din CV-ul său, acolo unde apărea o universitate pe care nu o terminase. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR […]
17:40
La fel ca Ciolacu. Grindeanu are încălțări de lux care depășesc 1.200 euro perechea. Comentarii acide: ”Noroc că nu i se vede ceasul în poză” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a afișat cu încălțări de lux, zilele trecute, când a fost inaugurat tronsonul de 13,9 km dintre Pietroasele și Buzău din Autostrada A7. El avea o perecje de ghete Zegna, al căror preț este de 1.250 euro pe site-urile de încălțăminte de lux. După ce anul trecut a fost prins când […]
Acum 2 ore
17:30
Primarul din Flamânzi a rămas fără funcție după ce a fost prins cu mită. Prefectul i-a anulat mandatul # Aktual24
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a emis, vineri, ordinul de încetare a mandatului primarului oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, care este anchetat pentru luare de mită, se arată într-un comunicat de presă transmis de Instituţia prefectului. Potrivit sursei citate, primarul din Flămânzi se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul de şase luni, după ce procurorii […]
17:20
Vor să-l execute și pe Radu Miruță. Ministrul Economiei scoate sabia: ”Domnule Ponta, Ponta, doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a prezentat vineri diplomele de studii după ce trusturile controlate de PSD si propagandiștii AUR au lansat o campanie contra acestuia încercând să ăl execute în contextul scandalului Ionuț Moșteanu. ”Raspund din respect pentru oamenii platitori de taxe care au dreptul sa afle adevarul atunci cand cei deranjati de masurile luate […]
17:00
Ce a discutat Orban cu Putin la Moscova: ”Energia rusească reprezintă baza securității energetice a Ungariei, acum și în viitor” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înaintea discuțiilor planificate între Rusia și Statele Unite privind încetarea războiului din Ucraina. În deschiderea discuțiilor, Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul ungar pentru abordarea sa în privința Ucrainei. „Suntem conștienți de poziția dumneavoastră echilibrată privind situația […]
16:50
UE nu a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind participarea acesteia la fondul de apărare de 150 de miliarde de euro # Aktual24
O parte cheie a „resetării” inițiată de premierul Keir Starmer cu Uniunea Europeană a eșuat, deoarece negocierile pentru aderarea Regatului Unit la fondul de apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro, au eșuat. Regatul Unit spera să se alăture fondului de reînarmare Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), care este conceput […]
16:40
Germania dorește un termen limită mai lung pentru eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă # Aktual24
Guvernul german intenționează să facă lobby la nivelul UE pentru o relaxare a interdicției planificate privind mașinile noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035. Potrivit unor surse parlamentare, „motoarele cu ardere internă de înaltă eficiență” ar trebui să fie permise în continuare după 2035. Cancelarul Friedrich Merz (CDU) intenționează să trimită o scrisoare […]
Acum 4 ore
16:10
Biletul va costa cu zece euro mai mult. Luvru majorează taxele de intrare pentru cetățenii non-europeni # Aktual24
Muzeul Luvru din Paris va majora prețurile de intrare pentru cetățenii non-europeni cu 45% anul viitor. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii țărilor din afara Spațiului Economic European – care include UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – vor trebui să plătească 32 de euro pentru un bilet, a anunțat muzeul. Acest lucru va face ca […]
15:40
China face comerțul global imposibil. Europa: ”Dacă China nu vrea să cumpere nimic de la noi, cum putem continua să facem comerț cu ea?” # Aktual24
Politica economică a Chinei, care vizează autosuficiența completă și dominația exporturilor, subminează baza comerțului internațional, punând partenerii occidentali într-o poziție fără speranță. După cum notează Financial Times, Beijingul nu trebuie să importe aproape nimic, ceea ce face ca schimbul (baza comerțului) să fie imposibil. China investește masiv în producția de semiconductori, software și aeronave, cu […]
15:10
De la Lună la Saturn, planul ambițios de 22 de miliarde de euro al Agenției Spațiale Europene: ”Descoperirea vieții pe sateliții lui Saturn” # Aktual24
Agenția Spațială Europeană (ESA) și-a stabilit prioritățile pentru următorii trei ani, susținute de un buget de 22,1 miliarde de euro în angajamente noi din partea statelor sale membre. Miniștrii tuturor statelor membre ESA s-au adunat la Bremen, Germania, pentru a decide la ce programe spațiale doresc să „aboneze” sau să contribuie și câți bani să […]
14:40
ANAF îl lasă sărac lipit pe Marian Vanghelie. Îi ia casele, mașinile, toate bunurile în valoare de peste 2,5 milioane euro # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat vineri că a declanşat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, în urma deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul în care fostul primar a fost acuzat de luare de mită în valoare de 30 de milioane de euro. ANAF urmăreşte recuperarea sumei de 13.731.050 lei, reprezentând […]
Acum 6 ore
14:10
Platforma de lansare de la cosmodromul Baikonur a fost avariată în timpul lansării unei rachete rusești către Stația Spațială Internațională # Aktual24
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni care transporta doi ruși și un american către Stația Spațială Internațională, a anunțat agenția spațială a Moscovei. Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai […]
13:40
Kievul anunță că finanțarea externă este critică și îndeamnă UE să deblocheze activele rusești. O zi de război costă 172 de milioane de dolari # Aktual24
Ucraina are o nevoie critică de finanțare externă, au declarat oficialii joi, lansând un nou apel către UE pentru a aproba un împrumut garantat cu fonduri rusești înghețate, după ce Kievul a obținut aprobarea preliminară pentru miliarde de dolari de la FMI. Miercuri, Kievul a obținut un acord cu Fondul Monetar Internațional privind un nou […]
13:20
UE se pregătește să sancționeze dur apropierea Georgiei de Rusia. Tbilisi: ”Este o greşeală strategică majoră” # Aktual24
Ministrul de externe georgian, Maka Bociorişvili, a declarat joi că o decizie a Uniunii Europene de a suspenda regimul de călătorii fără viză pentru cetăţenii georgieni ar reprezenta „o greşeală strategică majoră”, informează vineri Xinhua, citată de Agerpres. Dacă se ia o astfel de decizie, aceasta ar reprezenta o greşeală strategică semnificativă din partea UE, […]
12:50
Trump anunță că SUA vor „opri definitiv migrația din toate țările lumii a treia”, după împușcăturile de la Washington # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi planuri ample privind regulile de imigrare, inclusiv o suspendare a migrației din „țările lumii a treia” și anularea tuturor beneficiilor și subvențiilor federale pentru „noncetățenii” din țară. În mai multe postări pe Truth Social, joi seară târziu, Trump a declarat că va „opri definitiv migrația din toate țările […]
12:50
Dominic Fritz, reacție la demisia lui Ionuţ Moşteanu: ”A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali și îi mulțumesc pentru modul în care a ajutat România” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis vineri că respectă profund hotărârea lui Ionuţ Moşteanu de a demisiona din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Liderul partidului afirmă că Moşteanu s-a remarcat prin integritate, implicare şi prin aprecierea de care s-a bucurat din partea partenerilor internaţionali. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de […]
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că operațiunile de combatere a traficului de droguri din Venezuela „pe uscat” vor începe „foarte curând”. Avertismentul vine pe fondul escaladării tensiunilor cu Caracas și al intensificării activității militare în Caraibe, ca parte a ceea ce Washingtonul numește eforturi de a opri criminalitatea transnațională și contrabanda cu droguri, […]
Acum 8 ore
12:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a anunțat vineri că demisionează, pe fondul scandalului legat de diploma sa de licență. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest […]
12:20
Viktor Orban a plecat iar la Moscova: ”Va trebui să facem un ocol mare. Astăzi ne vom întâlni cu președintele rus” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a zburat la Moscova în dimineața zilei de 28 noiembrie pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin. „Planul nu este doar să plecăm, ci și să ajungem la Moscova, ceea ce nu mai este la fel de ușor ca înainte din cauza războiului, așa că va trebui să facem […]
12:10
O „supermașină” în valoare de 13 milioane de dolari, confiscată de FBI de la un fost sportiv olimpic canadian implicat în traficul de droguri # Aktual24
FBI a pus sechestru pe una dintre cele mai rare supermașini din lume – un Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster din 2002 – în cadrul unei ample operațiuni care vizează un fost sportiv olimpic canadian acuzat că a devenit liderul unui cartel transnațional de droguri cu o cifră de afaceri de peste un miliard de dolari pe […]
12:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a anunțat vineri că demisionează, pe fondul scandalului legat de diploma sa de licență. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest […]
11:40
Un nou sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță revine pe primul loc, la doar 2% peste Ciucu și 4% peste Anca Alexandrescu # Aktual24
Un nou sondaj de opinie realizat de institutul CIRA și comandat de candidatul independent Vlad Gheorghe îl plasează din nou pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Generală a Municipiului București, cu 23%. El este urmat îndeaproape de primarul Sectorului 1, Ciprian Ciucu (PNL) – 21% și de […]
11:10
România riscă să piardă peste 800 de milioane de euro fiindcă n-a reușit, în doi ani, să elimine sinecurile și pensiile speciale # Aktual24
Guvernul României se luptă să salveze 807 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care patru jaloane esențiale expiră vineri, iar întârzierea lor riscă penalizări severe din partea Comisiei Europene. Potrivit Antena 3 CNN, pe agenda de urgență a cabinetului Stolojan se află o ședință extraordinară pentru reformarea […]
10:50
Biroul Național al USR discută retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzat că și-a falsificat CV-ul # Aktual24
USR se scufundă într-un nou scandal intern, o parte importantă a conducerii partidului cerând retragerea imediată a sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul. Biroul Național al USR intră astăzi, de la ora 12:00, în ședință de urgență. Surse din interiorul partidului au declarat pentru Digi24 că mai mulți […]
Acum 12 ore
10:30
Soldații nord-coreeni care luptă în Ucraina, obligați printr-un ordin de către Kim Jong Un să se arunce în aer cu grenade pentru a nu cădea prizonieri # Aktual24
Regimul de la Phenian a trecut la un nou nivel al propagandei macabre: soldații nord-coreeni trimiși pe frontul din Ucraina primesc ordinul explicit să se sinucidă cu grenade dacă riscă să fie capturați. „Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” este sloganul cu care sunt spălați pe creier de două ori pe săptămână, potrivit unei […]
10:10
Venezuela e gata de război: „Dacă Statele Unite ne vor ataca, vom riposta cu toată forța”, declară ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez – VIDEO # Aktual24
Regimul de la Caracas se află în stare de alertă maximă. Ministrul Apărării, generalul Vladimir Padrino López, a transmis joi seară un mesaj fără echivoc către Washington: „Nu faceți greșeala de a ataca Venezuela. Poporul și Forțele Armate Bolivariene sunt gata să răspundă. Suntem pregătiți pentru orice scenariu”. Declarația vine la doar 48 de ore […]
10:10
Scandal de proporții în Ucraina: Procurorii Biroului Național Anticorupție fac percheziții la domiciliul și biroul șefului de cabinet al lui Zelenski, Andrii Yermak # Aktual24
Un veritabil cutremur politic zguduie Kievul. Biroul Național Anticorupție (NABU) a început astăzi percheziții la domiciliul și biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, în cadrul celei mai mari anchete de corupție din istoria mandatului său. Scandalul implică compania de stat Energoatom, monopolul nuclear al Ucrainei, și vizează deturnări de fonduri estimate […]
09:40
Incalificabil: Donald Trump, către o jurnalistă care îl întrebase de ce dă vina pe Biden pentru atacul terorist de la Washington: „Ești proastă!” – VIDEO # Aktual24
Un nou moment de furie marca Trump a devenit viral în doar câteva ore. Potrivit HuffPost, joi, în timpul unei întâlniri neoficiale cu presa în aripa de vest a Casei Albe, președintele Donald Trump a fost întrebat de o jurnalistă de ce continuă să blameze administrația Biden pentru atacul de miercuri, în care migrantul afgan […]
09:00
Pentru prima oară de la Războiul Rece, țările europene iau în calcul o ripostă dură la războiul hibrid purtat de Rusia # Aktual24
Pentru prima dată după Războiul Rece, Europa discută deschis despre represalii împotriva Rusiei. Politico a dezvăluit joi că oficiali de top din UE și NATO analizează scenarii până acum considerate „de neimaginat”: operațiuni cibernetice ofensive comune, atribuire fulgerătoare a atacurilor hibride și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei. „Rușii testează în fiecare zi unde […]
08:50
Revoluție în medicina veterinară: Primul medicament anti-îmbătrânire pentru câini, destinat patrupedelor de peste 10 ani și 6 kg greutate, va apărea pe piață în 2026 # Aktual24
Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, vor trăi mai mult și mai sănătos. Compania de biotehnologie Loyal din San Francisco a anunțat că medicamentul LOY-002, primul tratament conceput special pentru a încetini îmbătrânirea la câini, ar putea fi disponibil pe piață chiar din 2026, după ce FDA a acceptat în februarie 2025 datele preliminare […]
08:40
Viitorul e rosé: Românii, campioni europeni la băutură în 2025: 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, în timp ce media europeană e de 8,5 litri # Aktual24
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană și în rândul țărilor OECD la consumul de alcool pur pe cap de locuitor, potrivit raportului „Health at a Glance 2025” publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Cu 12,3 litri de alcool pur consumați anual de fiecare persoană de peste 15 ani (date 2023), România […]
08:20
Prietenie la cataramă: Coreea de Nord introduce limba rusă ca materie obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a # Aktual24
Într-un gest simbolic fără precedent, regimul de la Phenian a decis ca limba rusă să devină materie obligatorie pentru toți elevii din clasa a IV-a, începând cu anul școlar 2025–2026. Anunțul, confirmat de ministrul rus al Resurselor Naturale, Aleksandr Kozlov, vine pe fondul apropierii fără precedent dintre Moscova și Phenian după invazia Rusiei în Ucraina, […]
08:10
Tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată în atentatul comis de un imigrant afgan, a murit la spital. A doua victimă a teroristului este în continuare în stare gravă # Aktual24
Într-un discurs rostit cu ocazia Zilei Recunoștinței, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat decesul tragic al sergentului Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani din Garda Națională a Virginiei de Vest, rănită grav în urma unui schimb de focuri de armă petrecut miercuri seara, la doar câteva blocuri de Casa Albă. Incidentul, descris de […]
07:50
Mulțumim, Marcel Ciolacu: România a ajuns să plătească pe dobânzile la datoriile acumulate 55 de miliarde de lei – un nivel record în cadrul UE # Aktual24
România ajunge la un nou record negativ în Uniunea Europeană: peste 55 de miliarde de lei se duc anual pe plata dobânzilor, adică mai mult de 3% din PIB, un nivel fără precedent. Situaţia este consecinţa guvernărilor anterioare în cursul cărora statul a cheltuit mai mult decât a avut, acumulând în 2024, sub guvernarea Marcel […]
07:30
Operațiunile de salvare în urma incendiului din Hong Kong se apropie de final – bilanțul este de 94 de morți, dar mulți oameni sunt încă dispăruți # Aktual24
Autorităţile din Hong Kong au anunţat că se aşteaptă să finalizeze vineri operaţiunile de căutare-salvare în urma incendiului catastrofal care a cuprins un vast complex rezidenţial, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane şi lăsând zeci de locatari încă dispăruţi. Potrivit serviciilor de urgenţă, flăcările au izbucnit într-unul dintre turnurile ansamblului Wang Fuk Court […]
07:20
Pe fondul agresiunii rusești, Italia ia în calcul reintroducerea serviciului militar, bazat pe voluntariat # Aktual24
Italia ar putea reveni, după două decenii, la o formă de serviciu militar, însă nu în varianta obligatorie cunoscută înainte de 2005, ci într-un sistem modern, bazat pe voluntariat. Potrivit agenției de presă ANSA, anunțul a fost făcut de ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, aflat într-o vizită oficială la Paris, unde a explicat că […]
07:10
Comoară fabuloasă, descoperită în Franța, în timpul unor săpături arheologice – trei amfore pline cu zeci de mii de monede antice # Aktual24
Zeci de mii de monede antice, a căror prezență ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena, a anunțat joi coordonatorul acestor cercetări. Aceste monede de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuințe situate una lângă alta, […]
Acum 24 ore
00:50
Grupul italian de apărare Leonardo lansează sistemul de apărare aeriană „Michelangelo Dome” # Aktual24
Compania italiană Leonardo, specializată în apărare și tehnologie aerospațială, a prezentat joi planuri pentru un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, pe măsură ce țările europene își intensifică capacitățile militare pentru a consolida apărarea împotriva Rusiei și a altor amenințări, potivit Reuters. „Michelangelo Dome” este conceput pentru a proteja infrastructura critică și zonele cheie de […]
00:40
Compania Alibaba intră în cursa globală a dispozitivelor purtabile: scoate la vânzare în China ochelarii Quark AI # Aktual24
Compania Alibaba a lansat, joi, în China, noii ochelari cu inteligență artificială Quark, anunțând eforturile companiei tehnologice chineze de a pătrunde pe piața dispozitivelor portabile bazate pe inteligență artificială, dominată de Meta la nivel global. Prețurile vor începe de la 1.899 de yuani (268,25 USD) pentru căștile care vor fi alimentate de modelul și aplicația […]
00:20
Pentru prima dată din 1988, guvernul SUA nu va mai comemora Ziua Mondială de Luptă Împotriva SIDA # Aktual24
Departamentul de Stat le-a cerut angajaților săi și beneficiarilor de granturi să nu folosească fonduri guvernamentale americane pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva SIDA, care cade anual pe 1 decembrie, și să nu promoveze public ziua. Știrea a fost relatată pentru prima dată de jurnalista Emily Bass și confirmată într-un e-mail consultat de […]
00:00
Venezuela a interzis șase companii aeriene internaționale, acuzându-le de „terorism de stat” după ce acestea și-au suspendat zborurile către țară în urma unui avertisment emis de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA). Autoritatea aviației civile din Venezuela a anunțat miercuri seară că Iberia (Spania), Tap (Portugalia), Avianca (Columbia), Latam (Chile și Brazilia), Gol (Brazilia) […]
27 noiembrie 2025
23:50
Bolojan intră și peste mulțimea de angajați din dispecerate: ”Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, atunci ai eficienţă în intervenţie” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan afirmă, că este „un lucru de bun simţ” ca toată lumea, fiecare minister, autoritate să participe la efortul reducerii cheltuielilor, menţionând că „nu se va întâmpla nimic” dacă de la 1 ianuarie vor fi mai puţine servicii deconcentrate, mai puţini directori şi se va reduce cu 10% suma forfetară a parlamentarilor. Potrivit […]
23:40
Bolojan o pune la punct pe Olguța Vasilescu: ”Declarație total nefondată. Eu aleg să spun adevărul” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi seară, la Digi24, după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), l-a acuzat că ar fi „speriat instituțiile internaționale” prin declarațiile privind deficitul, contribuind astfel la creșterea dobânzilor plătite de România. Bolojan a respins categoric acuzațiile și a susținut că afirmațiile primarului sunt „total nefundamentate”. „Această declarație este total […]
23:40
Un ou Fabergé din cristal, creat pentru familia conducătoare a Rusiei, scos la licitație la Londra. Se așteaptă să se vândă cu peste 26 de milioane de dolari # Aktual24
Un ou Fabergé rar, din cristal și diamante, realizat pentru familia conducătoare a Rusiei înainte de a fi înlăturată de revoluție, va fi scos la licitație de Christie’s, fiind evaluat la peste 20 de milioane de lire sterline (26,4 milioane de dolari). Casa de licitații declară că Oul de Iarnă este doar unul dintre cele […]
23:10
Bilanțul victimelor din incendiul din Hong Kong a depășit 80. Alte peste 250 de persoane sunt dispărute # Aktual24
Poliția din Hong Kong a susținut că schelele nesigure și materialele din spumă folosite în timpul lucrărilor de întreținere ar fi putut fi cauza răspândirii rapide a incendiului devastator care a ucis cel puțin 83 de persoane. Alte peste 250 de persoane sunt dispărute. Potrivit The Guardian, joi, pompierii încă se luptau să ajungă la […]
22:40
Ilie Bolojan, prima reacție la scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: „Nu lucrez cu CV-uri. I-am spus să țină capul sus” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a comentat joi seara, la Digi24, controversa legată de inadvertențele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful Guvernului a declarat că miniștrii sunt propuși de partidele politice, nu selectați personal pe baza unor diplome, și a subliniat că a încercat să judece activitatea acestora „în funcție de ceea ce livrează”, nu de […]
22:10
„Ar fi în interesul Rusiei să termine războiul acum”: Țara devine tot mai săracă pe măsură ce economia scârțâie # Aktual24
Pe măsură ce războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, impactul asupra vieții de zi cu zi din Rusia devine tot mai greu de ignorat. De la atacuri cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil până la creșterea prețurilor și scăderea consumului, „imunitatea” economiei ruse începe să cedeze. Zeci […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.