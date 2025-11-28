Opinii: Nu zi hop (și-așa)!
Profit.ro, 28 noiembrie 2025 18:50
Din nefericire, ne-am obișnuit ca oamenii politici nu numai să dea pe goarnă lucruri trăsnite, dar să și facă ce spun.
• • •
AI-ul poate înlocui mai mult de 10% din locurile de muncă din Statele Unite, arată un studiu # Profit.ro
11,7% din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligență artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts.
HP va folosi inteligența artificială pentru a elimina, până în 2028, până la 6.000 din cele 56.000 de locuri de muncă.
Președintele american, Donald Trump, i-a trimis la Moscova pe emisarul Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din an. Scad veniturile și cheltuielile statului. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB # Profit.ro
Veniturile bugetului de stat pentru 2025 se reduc per sold cu 2,11 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării sumelor din PNRR și a fondurilor europene, care scad cu aproape 1,9 miliarde lei. Creșterea încasărilor din impozitul pe profit, cu 939,7 milioane lei peste program, și avansul veniturilor nefiscale, cu 236,4 milioane lei, nu compensează scăderile înregistrate la alte impozite pe profit, TVA, taxe pe utilizarea bunurilor și impozitul pe venit și salarii, conform celei de-a doa rectificări bugetare din acest an, adoptată de Guvern.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a prezentat cea de-a 250-a aeronavă, la jumătatea drumului către obiectivul unei flote de 500 de aeronave.
Dezvoltatorul Pro Development a inclus în faza a II-a a strategiei sale de extindere și orașul Baia Sprie, unde va ridica un retail park.
Linia 5 de tramvai din București este pregătită să fie dată în funcțiune săptămâna viitoare, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Parteneriat cu Bitdefender anunțat de Contakt, companie care derulează ofertă publică de listare # Profit.ro
În contextul unei operațiuni primare care deocamdată a strâns subscrieri pentru mai puțin de o cincime din titluri, Contakt Express Logistik anunță pachete integrate care oferă și securitate digitală.
Acțiunile Cris-Tim cresc a 3-a zi consecutiv. Cererea este robustă. Nici măcar reprezentanții consorțiului de intermediere nu știu cât a fost nivelul real de suprasubscriere pe tranșa de retail # Profit.ro
Volumele se reduc ușor pe titlurile Cris-Tim, dar susținerea la cumpărare este suficient de consistentă pentru a menține traiectoria ascendentă a cotației.
Banca Comercială Română aduce pe bursă obligațiuni corporative cu scadența în anul 2031.
Autoritățile pregătesc procedurile pentru amplasarea radarelor fixe pe drumurile din România.
VIDEO Guvernul a adoptat noul proiect al pensiilor magistraților, pentru angajarea răspunderii în Parlament. Tranziția spre pensionarea la 65 de ani, majorată la 15 ani. Cuantumul pensiei rămâne la cel mult 70% din salariu DOCUMENT # Profit.ro
Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, astfel că majorarea vârstei de pensionare se va realiza treptat, între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2041, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Guvernul a adoptat proiectul azi, la termenul limită prevăzut în PNRR pentru această reformă, dar angajarea efectivă va avea loc săptămâna viitoare.
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol de la Petromidia începe curând producția comercială # Profit.ro
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol, cu putere instalată de 80 MW, care trebuia inițial să fie finalizată în vara lui 2023, începe curând producția comercială, atât prin generarea de energie electrică și abur industrial pentru operațiunile grupului de pe platforma Petromidia, cât și prin injecția de electricitate în sistemul energetic național (SEN).
Tribunalul Brașov l-a condamnat pe afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
CFRva primi o nouă locomotivă modernizată prin PNRR.
Rețeaua de magazine Diana mai face un pas în parcursul său de dezvoltare, prin deschiderea unei noi unități, în localitatea Mătăsari, județul Gorj.
FOTO Tranzacție surpriză - Poșta Austriacă preia în România o afacere. Exit de succes BlackPeak # Profit.ro
Poșta Austriacă a convenit să achiziționeze o participație de 70% la compania bulgară euShipments.com, una dintre platformele majore de livrare transfrontalieră din Europa de Sud-Est și de Est.
Retailerul german Kaufland anunță în România că dublează valoarea garanției SGR.
Boeing va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulți clienți internaționali, inclusiv 96 de unități destinate Forțelor Armate Poloneze.
Epopeea mult-întârziatei centrale de la Iernut continuă cu un nou termen. Romgaz angajează avocați pentru a se ″bate″ în instanțe cu Comisia Europeană și fostul constructor # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, vrea să angajeze avocați pentru procesul intentat împotriva Comisiei Europene în justiția UE, precum și pentru eventuale litigii cu societatea spaniolă de inginerie și construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general de lucrări al proiectului mult-întârziatei centrale noi pe gaze de 430 MW de la Iernut.
Prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei ai muzeului Luvru a fost majorat cu 45% începând cu 2026.
Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, cu un român printre co-fondatori, devine unicorn # Profit.ro
Harmonic, startup-ul american de inteligență artificială fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.
Economia țării noastre a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.
Alibaba a lansat noii săi ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez își intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurența devine tot mai puternică, transmite CNBC.
Impozitul minim controversat pe cifra de afaceri, spre eliminare. Discuție pe salariul minim # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri.
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că intenționează ”să suspende definitiv imigrația din țările din lumea a treia”.
Cum se reinventează decorul de Crăciun în 2025: trei stiluri de design interior din colecțiile Actuel, gamă proprie Auchan # Profit.ro
În 2025, categoria home & deco de sezon trece tot mai mult din zona de „ornament ocazional” în zona de investiție atent gândită în confortul de acasă.
Val de fraude online prin AnyDesk. Românii dau „telecomandă” directă către telefonul sau laptopul lor # Profit.ro
Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare în România, iar specialiștii avertizează că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
Investiție românească în Ungaria. Gruia Stoica ridică o fabrică de vagoane de marfă alături de o companie din China # Profit.ro
Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, a semnat un acord de asociere cu CRRC Shandong pentru dezvoltarea unei fabrici noi de vagoane de marfă în Ungaria.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0906 lei, de la 5,0901 lei, curs înregistrat joi.
HORIZON CITY, un proiect rezidențial în valoare de 130 de milioane de euro, se conturează ca una dintre cele mai solide dezvoltări din zona Pipera, atât prin amploare, cât și prin direcția modernă pe care o imprimă noilor standarde rezidențiale din nord.
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii Autostrăzii A1 Margina - Holde, unde accesul este mai dificil din cauza vremii. Echipele UMB GRUP și Euro-Asfalt lucrează în continuare pe 11 fronturi active.
Ryanair are o nouă măsură controversată: închide serviciul anual de abonament, chiar de azi # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair vine cu o nouă măsură controversată.
Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania preia BRD Pensii, anunțată anterior de Profit.ro, a fost finalizată.
Meteorologii au făcut publică prognoza până aproape de sfârșitul anului, inclusiv de Crăciun.
FOTO Bolojan, discuții cu IMM-urile despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: Va fi o decizie în sprijinul companiilor # Profit.ro
La inițiativa reprezentanților IMM România, premierul Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), prilej cu care au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul la Apărare, în urma demisiei lui Moșteanu # Profit.ro
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție, iar premierul Bolojan a precizat că ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul Apărare, în urma demisie lui Moșteanu
Mulți cumpărători iau credit doar pentru verificarea imobilului inainte de a-l achizitiona. Avocatul poate face analiza mai rapid și fără costuri bancare # Profit.ro
Ce e mai sigur și eficient - verificarea unui imobil înainte de achiziție de către bancă, prin accesarea unui credit, sau apelarea la un avocat specializat?
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție.
Germania vrea o relaxare a interdicției UE privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Profit.ro
Germania insistă pentru o relaxare a interdicției planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începând cu 2035.
FOTO Lidl, acțiune inedită în România - donează 1 leu la fiecare kilogram de portocale pentru primul depozit propriu din Rețeaua Băncilor pentru Alimente # Profit.ro
Lidl România desfășoară o nouă inițiativă de susținere a Rețelei Băncilor pentru Alimente.
Bolt reacționează la protestul declanțat de șoferii de pe platforma sa, la Oradea. Protestul a fost inițiat într-un context în care, la acest moment, cum a anunțat Profit.ro, șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar de oprirea completă a activității - VEZI MAI JOS
AnimaWings anunță reduceri substanțiale pentru zboruri în sezonul de vară și toamnă 2026 # Profit.ro
Compania aeriană AnimaWings pune la dispoziția pasagerilor, până pe 29 noiembrie, bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinații de city break, business și spre cele mai căutate insule de vacanță în 2026.
Blițul montat pe aparat poate arăta natural dacă îl direcționezi corect și îl dozezi fin.
Prospecțiuni București își adâncește pierderea la 9 luni. Cum explică societatea această dinamică # Profit.ro
După ce avea deja o pierdere de peste 10 milioane lei la S1, Prospecțiuni adaugă un nou trimestru cu rezultat negativ.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
