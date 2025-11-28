Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal

00:40

Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui. Becali a spus că fotbaliştii "joacă după ureche". E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a […]