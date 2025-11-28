Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal
Antena Sport, 28 noiembrie 2025 18:50
Barcelona a transferat mulți jucători pe sume uriașe de bani în ultimii zece ani, însă o parte dintre aceștia nu au confirmat și s-au transformat în adevărate țepe pentru gruparea catalană. Un exemplu de țeapă este bosniacul Miralem Pjanic, fotbalist care ajungea în vara anului 2020 pe Camp Nou. Acesta era cumpărat pentru suma de […] The post Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
19:30
Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec dureros în UEFA Europa League, dar trebuie să treacă repede peste această dezamăgire. Campioana României va juca la Ovidiu contra celor de la Farul, într-un meci important în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off. Delegația roș-albastră ar fi trebuit să aterizeze la Constanța în cursul zilei de […] The post Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad appeared first on Antena Sport.
19:30
Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori # Antena Sport
Iulian Chirița a adăugat încă o medalie prețioasă în palmaresul său, cea de bronz, la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca! “O performanță care bucură întreg tenisul de masă românesc”, a notat Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Iulian Chiriţa, bronz la dublu masculin la Campionatul Mondial de Juniori! Medaliat cu […] The post Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
19:20
Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” # Antena Sport
Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, şi-a acuzat jucătorii că au jucat cu frică în meciul cu Bayer Leverkusen, pierdut cu 0-2 marţi, pe teren propriu, în Liga Campionilor, informează cotidianul The Guardian. Guardiola a făcut 10 schimbări pentru meciul din Liga Campionilor şi a spus că cei selectaţi nu şi-au asumat […] The post Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:00
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1 […] The post Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Barcelona a transferat mulți jucători pe sume uriașe de bani în ultimii zece ani, însă o parte dintre aceștia nu au confirmat și s-au transformat în adevărate țepe pentru gruparea catalană. Un exemplu de țeapă este bosniacul Miralem Pjanic, fotbalist care ajungea în vara anului 2020 pe Camp Nou. Acesta era cumpărat pentru suma de […] The post Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal appeared first on Antena Sport.
18:40
Judoka rus Ayub Bliev a devenit primul sportiv din ţara sa care a câştigat un titlu sub steag rusesc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, vineri, în urma reintegrării complete a ţării în acest sport, anunţată cu o zi înainte de Federaţia Internaţională de Judo (IJF). Ayub Bliev (28 de ani) s-a calificat în […] The post Sportivul care a câştigat primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:20
Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! # Antena Sport
Răzvan Raţ (44 de ani) a fost numit, recent, consilier sportiv la clubul Genoa, patronat de Dan Şucu (62 de ani). Anterior, Răzvan Raţ era membru al Consiliului de Administraţie. Răzvan Raţ a fost implicat şi în preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu. El îl va sfătui pe Dan Şucu în privinţa conducerii clubului. […] The post Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! appeared first on Antena Sport.
18:10
Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” # Antena Sport
FCSB a suferit un nou eșec în grupa principală a UEFA Europa League, iar frustrarea a lovit și mai mult jucătorii echipei roș-albastre la Belgrad. Cu un om în plus pe teren mai bine de o repriză, campioana României nu a marcat în duelul cu Steaua Roșie Belgrad. Mai mult decât atât, gruparea pregătită de […] The post Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul” # Antena Sport
Ronaldinho (45 de ani) a ajuns în Iaşi. Starul brazilian va participa mâine la demonstrativul Ronaldinho & Friends vs Romanian Legends. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00. Ronaldinho a fost asaltat de fani în Iaşi. Alături de el, din echipa starurilor internaţionale vor mai face parte Helton, Rafinha, Polga, Naldo, Diego Souza, […] The post Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:30
Fostul patron al lui FC Braşov, Ioan Neculaie (68 de ani), a fost condamnat de Tribunalul Braşov la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei nu e definitivă. Dosarul în care procurorii au estimat un prejudiciu de 40 de milioane de lei are legătură cu FC Braşov, club la care Neculaie a fost patron. Ioan Neculaie, […] The post Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei appeared first on Antena Sport.
17:30
Real Madrid își anunțase public intenția de a-l transfera vara viitoare pe francezul Ibrahima Konate, asta pentru că jucătorul de la Liverpool ar fi devenit liber de contract la 1 iulie 2026. Forma catastrofală a echipei antrenate de Arne Slot, dar și problemele defensive cu care se confruntă Xabi Alonso, i-a determinat pe cei din […] The post Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid appeared first on Antena Sport.
17:10
Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat de Dănuţ Lupu (58 de ani) ce ar face dacă Gigi Becali (67 de ani) i-ar propune să îl înlocuiască pe Elias Charalambous (45 de ani). În trecut Marius Şumudică a mai avut ofertă să meargă ca antrenor la FCSB. Galeria FCSB-ului nu era de acord cu […] The post “Ce faci dacă te sună Gigi să vii la FCSB?” Răspunsul lui Marius Şumudică! appeared first on Antena Sport.
17:00
Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 noiembrie sunt pe as.ro, de la transferul anunţat de Mihai Stoica, la reacţiile după victoria Universităţii Craiova în faţa lui Mainz. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie 1. Primul transfer Mihai Stoica a anunţat că FCSB a rezolvat primul transfer al iernii. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor” # Antena Sport
După despărțirea de Adi Vasile, Iulia Curea a asigurat interimatul pe banca celor de la CSM București. Aceasta nu va continua însă în calitate de antrenor al „tigroaicelor”, asta pentru că bucureștencele au anunțat cine va prelua echipa de la 1 decembrie. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, noul antrenor al campioanei […] The post Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor” appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB-ului nu îşi schimbă hotărârea de a continua cu cei doi, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă. Gigi Becali continuă cu Charalambous şi Pintilii pe banca tehnică: “Eu sunt vinovatul” “Poate oamenii […] The post Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! appeared first on Antena Sport.
16:30
Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a reacţionat după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana în faţa suporterilor. Becali i-a dat dreptate lui Vali Creţu. Fundaşul dreapta al FCSB-ului l-a arătat cu degetul pe Ngezana pentru înfrângerea FCSB-ului cu Steaua Roşie, în condiţiile în care roş-albaştrii au jucat în superioritate numerică din minutul […] The post Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” appeared first on Antena Sport.
16:30
Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou # Antena Sport
Sunt deja mai bine de două luni de când Andrei Borza nu a mai jucat pentru Rapid București într-un meci oficial, însă Giovanni Becali a venit cu vești bune pentru antrenorul Costel Gâlcă. Fundașul stânga despre care se vorbea că este urmărit de cluburi din Serie A a intrat pe ultima sută de metri în […] The post Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: “Când vin de la echipa naţională, jucătorii sunt praf, sunt distruşi” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o dezvăluire incendiară legată de situaţia jucătorilor de la FCSB. Fotbaliştii ar avea probleme fizice după ce se întorc de la acţiunile echipei naţionale condusă de Mircea Lucescu. Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Daniel Bîrligea, David Miculescu şi Florin Tănase sunt jucătorii pe care Mircea Lucescu i-a avut la naţională la ultima […] The post Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: “Când vin de la echipa naţională, jucătorii sunt praf, sunt distruşi” appeared first on Antena Sport.
16:10
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 # Antena Sport
Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1 […] The post Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:50
Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului # Antena Sport
Mircea Lucescu a luat decizia de a nu participa la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care va avea loc la Washington pe 5 decembrie. Selecționerul i-a informat deja pe cei din conducerea FRF și a oferit și un motiv pentru care nu își dorește să facă deplasarea în Statele Unite. România își va […] The post Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:10
FCSB are parte de un sezon mult sub aşteptări, cel puţin în comparaţie cu precedentul în care a câştigat titlul şi a ajuns până în optimile Europa League. În în această stagiune, lucrurile stau rău atât în campionat, cât şi în Europa. În acest moment, roş-albaştrii sunt pe 10, la cinci puncte distanţă de primul […] The post Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: “Dacă se întâmplă asta, e gata” appeared first on Antena Sport.
14:50
“Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu nu se află într-o pasă foarte bună după eșecurile consecutive cu AC Milan și Atletico Madrid, însă legendarul Jurgen Klinsmann are în continuare încredere în antrenorul român. Fostul atacant al Germaniei, jucător pe Meazza timp de trei ani, consideră că în curând “nerazzurrii” vor avea parte de momente foarte frumoase. Situația […] The post “Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român appeared first on Antena Sport.
14:50
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu. Proiectul face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart şi duce mai departe, la nivel naţional, […] The post Mural pe 400 mp cu David Popovici, pe o clădire din Timişoara appeared first on Antena Sport.
14:00
Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară” # Antena Sport
Marius Șumudică a vorbit în termeni extrem de duri despre ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, când Vali Crețu și-a criticat un coechipier chiar în fața suporterilor. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că dacă ar fi fost în locul lui Elias Charalambous și ar fi avut putere […] The post Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară” appeared first on Antena Sport.
13:50
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români # Antena Sport
Povestea fraţilor Pavăl este într-adevăr una de film! Porniţi dintr-o familie modestă din Suceava, Dragoş (59 de ani) şi Adrian (56 de ani) au ajuns printre singurii miliardari români, având averi de 2 miliarde, respectiv 1.3 miliarde de euro. De ceva vreme, au ales să investească milioane de euro în echipa de fotbal FC Bacău, […] The post Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români appeared first on Antena Sport.
13:40
AC Milan a trecut peste sezonul slab pe care l-a făcut și este într-o formă bună în Serie A. Are o serie de 12 meciuri la rând fără înfrângere și se pregătește de un meci tare în campionat, contra lui Lazio Roma. Acesta se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, și este capul de […] The post AC Milan, neînvinsă de 12 meciuri: Continuă seria pozitivă cu Lazio? appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:20
Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA # Antena Sport
Iranul a decis să nu participe la ceremonia tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc pe 5 decembrie la Washington, după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize mai multor membri ai delegaţiei sale, a anunţat vineri Federaţia Iraniană de Fotbal, citată de AFP. Statele Unite, care nu au relaţii […] The post Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA appeared first on Antena Sport.
13:00
FCSB a anunțat prin vocea lui Mihai Stoica faptul că a reușit să rezolve primul transfer din perioada de mercato de iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că Andre Duarte, fotbalistul plecat recent de la maghiarii de la Ujpest, va ajunge la formația lui Elias Charalambous. FCSB pregătește o campanie de transferuri […] The post FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului appeared first on Antena Sport.
12:40
FCSB îl poate pierde pe Daniel Bîrligea pentru următoarele meciuri din finalul acestui an calendaristic. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că atacantul a jucat cu dureri în timpul partidei cu Steaua Roșie, iar faptul că a forțat îi poate aduce probleme și mai mari. FCSB a suferit a patra înfrângere la […] The post Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare appeared first on Antena Sport.
12:20
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu # Antena Sport
Cristi Chivu a luat o decizie îndrăzneață în ultimul meci al lui Inter, când l-a scos pe căpitanul Lautaro Martinez în minutul 72 al partidei cu Atletico Madrid. Schimbarea făcută de antrenorul “nerazzurrilor”, care l-a deranjat pe moment pe atacantul argentinian, a fost comentată de presa din Italia, iar recent Giovanni Becali și-a expus și […] The post “Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu appeared first on Antena Sport.
12:00
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct # Antena Sport
FCSB pare că nu îşi revine în acest sezon, iar Giovanni Becali i-a făcut o propunere vărului său, Gigi Becali, de a schimba antrenorul, pentru a aduce un şoc la echipă. În acest moment, după 17 etape disputate din sezonul regular al Ligii 1, FCSB e pe locul 10, la 5 puncte de ultima poziţie […] The post Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct appeared first on Antena Sport.
11:50
Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final # Antena Sport
Partida din preliminariile pentru Cupa Mondială de baschet dintre Marea Britanie și Lituania a oferit un final cum rar se vede în sportul de pe parchet. Cu 10 secunde înainte de final, britanicii aveau un avans de șapte puncte și victoria era în “buzunarul” lor, însă ce a urmat a fost de domeniul fantasticului. Ultimele […] The post Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final appeared first on Antena Sport.
11:40
Final interzis cardiacilor într-un meci de baschet. 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final # Antena Sport
Partida din preliminariile pentru Cupa Mondială de baschet dintre Marea Britanie și Lituania a oferit un final cum rar se vede în sportul de pe parchet. Cu 10 secunde înainte de final, britanicii aveau un avans de șapte puncte și victoria era în “buzunarul” lor, însă ce a urmat a fost de domeniul fantasticului. Ultimele […] The post Final interzis cardiacilor într-un meci de baschet. 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final appeared first on Antena Sport.
11:40
Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni # Antena Sport
O partidă din fotbalul argentinian a provocat un scandal imens în universul sportului “rege”. La meciul Rosario – Estudiantes, din optimile fazei Clausura a campionatului, oaspeții au boicotat garda de onoare a formației gazdă, desemnată peste noapte campioana celor două sezoane regulare ale țării sud-americane. Argentina e în mijlocul unui scandal generat de o decizie […] The post Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni appeared first on Antena Sport.
11:40
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026 # Antena Sport
Guvernul din Kosovo a anunţat joi că va oferi 1,5 milioane de euro echipei naţionale de fotbal dacă aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, relatează Reuters. Kosovo, care vizează prima sa participare la Cupa Mondială, a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, cu 11 puncte, asigurându-şi astfel un […] The post Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
“Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş # Antena Sport
Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri. După ce a aflat din presă că Eroul de la […] The post “Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş appeared first on Antena Sport.
11:00
Final interzis cardiacilor într-un meci de baschet. Scorul era 87-80 cu 10 secunde înainte de final # Antena Sport
Partida din preliminariile pentru Cupa Mondială de baschet dintre Marea Britanie și Lituania a oferit un final cum rar se vede în sportul de pe parchet. Cu 10 secunde înainte de final, britanicii aveau un avans de șapte puncte și victoria era în “buzunarul” lor, însă ce a urmat a fost de domeniul fantasticului. Ultimele […] The post Final interzis cardiacilor într-un meci de baschet. Scorul era 87-80 cu 10 secunde înainte de final appeared first on Antena Sport.
10:20
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri # Antena Sport
Clasamentul UEFA al coeficienților și-a schimbat configurația după o săptămână plină de meciuri în Champions League, Europa League și Conference League. România și-a modificat și ea poziția în ierarhie, profitând de victoria Universității Craiova cu 1-0 contra lui Mainz. Țara noastră a urcat un loc în clasamentul forului european până pe poziția cu numărul 22. […] The post România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri appeared first on Antena Sport.
09:50
“Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League # Antena Sport
Go Ahead Eagles, unica formație învinsă de FCSB în acest sezon de Europa League, a disputat joi seara un meci care a fost marcat de momente extrem de tensionate înainte de fluierul de start. În Olanda, clubul din Deventer a primit vizita lui VfB Stuttgart, echipă ai cărei suporteri au fost blocați în drumul spre […] The post “Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League appeared first on Antena Sport.
09:10
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz # Antena Sport
Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise. Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe “Oblemenco” […] The post Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz appeared first on Antena Sport.
09:10
Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB trăiesc stări diametral opuse după cea mai recentă seară de cupe europene. Pe de-o parte, oltenii s-au apropiat enorm de mult de calificarea în fazele eliminatorii Conference League după victoria cu Mainz, în timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a mai ajunge la barajul pentru optimile Europa League. […] The post Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime appeared first on Antena Sport.
08:50
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită” # Antena Sport
Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit […] The post Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită” appeared first on Antena Sport.
08:40
Presa din Germania a criticat evoluţia lui Mainz, după înfrângerea în faţa Universităţii Craiova, 0-1. Eşecul a fost considerat “ruşinos”, mai ales că germanii aveau maximum de puncte după primele 3 dueluri din Conference League. Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al […] The post “Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz appeared first on Antena Sport.
08:30
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” # Antena Sport
Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga […] The post Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” appeared first on Antena Sport.
08:30
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” # Antena Sport
Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB. ”Să fiu sincer, sunt momente în care mă simt dezamăgit. Nu doar […] The post Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” appeared first on Antena Sport.
08:20
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil” # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, meci în care echipa noastră a jucat în superioritate numerică încă din prima jumătate de oră. Conducătorul a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana, fundaşul care a comis-o la golul sârbilor. “Dacă de la Basel am plecat cu fruntea sus chiar dacă am pierdut 1-3, […] The post Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil” appeared first on Antena Sport.
08:10
Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, al patrulea eşec consecutiv al campioanei României în grupa principală Europa League, venit chiar dacă echipa lui Charalambous şi Pintilii a avut superioritate numerică mare parte din duel. La golul marcat de sârbi, fostul mare atacant al României consideră că Ngezana ar fi trebuit […] The post Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după înfrângerea ruşinoasă de la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. Formaţia din Serbia a evoluat în 10 oameni mai bine de o oră. Aceasta a fost a patra înfrângere al rând pentru FCSB în Europa […] The post Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad appeared first on Antena Sport.
00:50
“Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a fost extrem de supărat după înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad. Steaua Roşie s-a impus cu 1-0 în etapa a cincea din grupele principale Europa League, într-un meci în care sârbii au evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică. Daniel Bîrligea a fost intergralist la Belgrad, dar nu a reuşit […] The post “Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi” appeared first on Antena Sport.
00:40
Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui. Becali a spus că fotbaliştii “joacă după ureche”. E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a […] The post Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.