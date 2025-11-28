David Popovici are o pictură uriașă pe o clădire din Timișoara

10:30

Regimul de la Phenian a trecut la un nou nivel al propagandei macabre: soldații nord-coreeni trimiși pe frontul din Ucraina primesc ordinul explicit să se sinucidă cu grenade dacă riscă să fie capturați. „Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” este sloganul cu care sunt spălați pe creier de două ori pe săptămână, potrivit unei […]