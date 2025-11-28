Putin, deschis la o întâlnire cu Donald Trump găzduită de Viktor Orban. Premierul ungar, vizită rară la Moscova

18:30

Mănăstirea Prislop a înregistrat, vineri, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Aproape 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989.