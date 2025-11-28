Cancelarul german Friedrich Merz speră să evite o criză în coaliția de guvernare, promițând o revizuire a pensiilor

08:50

Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, vor trăi mai mult și mai sănătos. Compania de biotehnologie Loyal din San Francisco a anunțat că medicamentul LOY-002, primul tratament conceput special pentru a încetini îmbătrânirea la câini, ar putea fi disponibil pe piață chiar din 2026, după ce FDA a acceptat în februarie 2025 datele preliminare […]