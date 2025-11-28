Cancelarul german Friedrich Merz speră să evite o criză în coaliția de guvernare, promițând o revizuire a pensiilor
Aktual24, 28 noiembrie 2025 22:20
Coaliția aflată la guvernare în Germania a fost de acord să realizeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, a declarat, vineri, cancelarul Friedrich Merz, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile, care amenința să destabilizeze guvernul, informează Reuters. Aripa de tineret a conservatorilor lui Merz a […]
• • •
Acum 15 minute
22:20
Acum o oră
22:00
Marea Britanie susține că discuțiile privind aderarea la Fondul de Apărare al UE au eșuat # Aktual24
Marea Britanie a anunțat vineri că discuțiile pentru aderarea la fondul european de apărare SAFE au eșuat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru mult lăudata reluare a relațiilor post-Brexit, menită să consolideze apărarea continentului, potrivit Reuters. În luna mai, premierul britanic Keir Starmer salutase o „nouă eră” în relația Marii Britanii cu UE, cu […]
21:50
Surse: Simion, enervat că vine și Georgescu la Alba Iulia. Georgescu, acuzat că ”vrea să profite” de oamenii pe care îi aduce AUR # Aktual24
Călin Georgescu și George Simion se vor afla amândoi la Alba Iulia, de 1 Decembrie, însă nu vor interacționa între ei. Surse din AUR au declarat pentru Antena 3 că Simion este iritat de venirea lui Georgescu, spunând că acesta ar vrea „să profite” de oamenii pe care AUR îi aduce acolo. Georgescu a anunțat […]
21:40
Numărul morților a crescut la 128 în urma incendiului din Hong Kong. Încă 8 persoane au fost arestate în legătură cu renovarea clădirilor # Aktual24
Pompierii din Hong Kong au găsit vineri alte zeci de cadavre, după ce au căutat din apartament în în complexul de zgârie-nori unde un incendiu masiv a cuprins șapte clădiri, iar autoritățile au arestat alte 8 persoane implicate în renovarea turnurilor. Numărul morților într-unul dintre cele mai mortale incendii din oraș a crescut la 128, […]
Acum 2 ore
21:00
Tânărul căutat de duminică în munții Bucegi nu a fost găsit nici până acum. Familia a venit la Brașov # Aktual24
Turistul care s-a rătăcit duminică în munții Bucegi și care a cerut ajutor din zona lacului Țigănești nu a fost găsit. Potrivit informațiilor, tânărul, care este din Marea Britanie, ar fi plecat duminică dimineața din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a […]
20:40
Chipul înotătorului David Popovici a fost pictat pe peretele unui imobil din Timișoara. Lucrarea este vizibilă dintr-o zonă circulată a orașului și își propune să inspire trecătorii și să aducă sportul mai aproape de generațiile tinere. Potrivit Opinia Timișoarei, muralul de aproape 400 de metri pătrați a fost realizat în 15 zile de artistul RECIS, […]
Acum 4 ore
20:10
Rețelele de spionaj ruse exploatează adolescenți ucraineni pentru acțiuni de sabotaj în Europa. Ei sunt plătiți cu sume ridicole # Aktual24
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani câștigați rapid pentru fotografierea unei locații strategice: Serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină – și din ce în ce mai eficientă – de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa. Acestea recrutează copii […]
20:00
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o amplă reformă fiscală prin care taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Rusia va fi majorată de la 20% la 22% începând de anul viitor, o măsură menită să acopere golul bugetar creat de cheltuielile militare în creștere și de scăderea veniturilor din petrol și gaze pe fondul sancțiunilor […]
19:40
Dronele sunt armele prezentului. Fie că sunt folosit în scopuri de recunoaștere, de intimidare, sau pur și simplu ca arme performante cu care se poate lovi la mare distanță, dronele și-au demonstrat capacitatea formidabilă în războiul din Ucraina. Atât rușii cât și ucrainenii au dezvoltat flote performante, de sute de mii de unități, de la […]
19:40
Macron: Mulți din Comisia UE și statele membre „se tem” să pună presiune pe companiile americane de tehnologie # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bruxelles-ul se mișcă prea lent în gestionarea investigațiilor privind companiile americane Big Tech, din cauza presiunilor exercitate de Statele Unite asupra legislației digitale a UE. „Avem cazuri aflate în fața Comisiei de doi ani. Este mult prea lent”, a spus Macron vineri, referindu-se la setul de reguli al […]
19:10
Noul plan de pace: Donald Trump îi va oferi, „în numele păcii”, Crimeea și regiunile ocupate din Ucraina lui Vladimir Putin # Aktual24
Administrația Donald Trump pregătește un acord care ar implica recunoașterea de către Statele Unite a controlului Rusiei asupra Crimeei și a celor patru regiuni anexate ilegal în 2022 (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjia). Informația, transmisă de cotidianul britanic The Telegraph, provine din surse apropiate negocierilor ruso-americane și a fost confirmată indirect de oficiali europeni și […]
18:50
Ciolacu-Nordis: ”Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a pretins vineri ”pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan”. Reamintim că Ciolacu a fost implicat într-o serie lungă de scandaluri cu potențial penal, de la afacerile nepotului din energie și farmacie, până la zborurile Nordis, însă nu există deschis niciun dosar pe […]
18:40
10 într-o noapte: Șeful dronelor ucrainene anunță lovirea unei mari rafinării ruse și a altor obiective energetice # Aktual24
Comandantul diviziei de drone militare ucrainene, Robert Brovdi zis „Magyar” a anunțat pe Telegram că 10 obiective rusești au fost lovite de dronele ucrainene într-o singură noapte. „Rafinăria de petrol Saratov – cârciumioara de băutură a viermilor, cu peste 20 de tipuri de produse petroliere în meniu, a început să curgă prin mlaștini. Substațiile de […]
Acum 6 ore
18:20
Presshub: Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților # Aktual24
Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, fost parlamentar PSD și artizan al legilor justiției, prin care s-a stabilit că pensiile magistraților să fie mai mari cu 25% decât ultimul salariu, a dat aviz negativ pe legea Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor. Avizul este consultativ. Iordache susține că „prin intervenţiile preconizate, care, […]
18:10
Șeful cancelariei lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după un raid anticorupție la domiciliul său. Reacșia lui Zelenski: ”Vreau să nu existe zvonuri și speculații” # Aktual24
Andrii Iermak, cel mai influent consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și considerat al doilea cel mai puternic om din stat, a demisionat vineri, pe fondul unei anchete anticorupție de amploare. Demisia a venit la doar câteva ore după ce anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și procurorii SAP au percheziționat locuința lui Iermak […]
17:40
Kremlinul, pretext halucinant pentru blocarea planului de pace: ”Din punct de vedere legal, este imposibil să negociem” # Aktual24
Rusia declară că Washingtonul a transmis parametrii cheie ai unui plan de pace ruso-ucrainean discutat săptămâna trecută la Geneva, chiar dacă președintele Vladimir Putin insistă că este „imposibil din punct de vedere legal” să negocieze cu Kievul în acest moment. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova se așteaptă să examineze […]
17:40
Greu să nu vezi: un ministru USR pleacă pentru CV, ai PSD-ului nu pleacă pentru condamnări sau mită # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia cu un text scurt postat pe Facebook pentru problemele din CV-ul său, acolo unde apărea o universitate pe care nu o terminase. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR […]
17:40
La fel ca Ciolacu. Grindeanu are încălțări de lux care depășesc 1.200 euro perechea. Comentarii acide: ”Noroc că nu i se vede ceasul în poză” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a afișat cu încălțări de lux, zilele trecute, când a fost inaugurat tronsonul de 13,9 km dintre Pietroasele și Buzău din Autostrada A7. El avea o perecje de ghete Zegna, al căror preț este de 1.250 euro pe site-urile de încălțăminte de lux. După ce anul trecut a fost prins când […]
17:30
Primarul din Flamânzi a rămas fără funcție după ce a fost prins cu mită. Prefectul i-a anulat mandatul # Aktual24
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a emis, vineri, ordinul de încetare a mandatului primarului oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, care este anchetat pentru luare de mită, se arată într-un comunicat de presă transmis de Instituţia prefectului. Potrivit sursei citate, primarul din Flămânzi se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul de şase luni, după ce procurorii […]
17:20
Vor să-l execute și pe Radu Miruță. Ministrul Economiei scoate sabia: ”Domnule Ponta, Ponta, doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a prezentat vineri diplomele de studii după ce trusturile controlate de PSD si propagandiștii AUR au lansat o campanie contra acestuia încercând să ăl execute în contextul scandalului Ionuț Moșteanu. ”Raspund din respect pentru oamenii platitori de taxe care au dreptul sa afle adevarul atunci cand cei deranjati de masurile luate […]
17:00
Ce a discutat Orban cu Putin la Moscova: ”Energia rusească reprezintă baza securității energetice a Ungariei, acum și în viitor” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înaintea discuțiilor planificate între Rusia și Statele Unite privind încetarea războiului din Ucraina. În deschiderea discuțiilor, Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul ungar pentru abordarea sa în privința Ucrainei. „Suntem conștienți de poziția dumneavoastră echilibrată privind situația […]
16:50
UE nu a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind participarea acesteia la fondul de apărare de 150 de miliarde de euro # Aktual24
O parte cheie a „resetării” inițiată de premierul Keir Starmer cu Uniunea Europeană a eșuat, deoarece negocierile pentru aderarea Regatului Unit la fondul de apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro, au eșuat. Regatul Unit spera să se alăture fondului de reînarmare Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), care este conceput […]
16:40
Germania dorește un termen limită mai lung pentru eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă # Aktual24
Guvernul german intenționează să facă lobby la nivelul UE pentru o relaxare a interdicției planificate privind mașinile noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035. Potrivit unor surse parlamentare, „motoarele cu ardere internă de înaltă eficiență” ar trebui să fie permise în continuare după 2035. Cancelarul Friedrich Merz (CDU) intenționează să trimită o scrisoare […]
Acum 8 ore
16:10
Biletul va costa cu zece euro mai mult. Luvru majorează taxele de intrare pentru cetățenii non-europeni # Aktual24
Muzeul Luvru din Paris va majora prețurile de intrare pentru cetățenii non-europeni cu 45% anul viitor. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii țărilor din afara Spațiului Economic European – care include UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – vor trebui să plătească 32 de euro pentru un bilet, a anunțat muzeul. Acest lucru va face ca […]
15:40
China face comerțul global imposibil. Europa: ”Dacă China nu vrea să cumpere nimic de la noi, cum putem continua să facem comerț cu ea?” # Aktual24
Politica economică a Chinei, care vizează autosuficiența completă și dominația exporturilor, subminează baza comerțului internațional, punând partenerii occidentali într-o poziție fără speranță. După cum notează Financial Times, Beijingul nu trebuie să importe aproape nimic, ceea ce face ca schimbul (baza comerțului) să fie imposibil. China investește masiv în producția de semiconductori, software și aeronave, cu […]
15:10
De la Lună la Saturn, planul ambițios de 22 de miliarde de euro al Agenției Spațiale Europene: ”Descoperirea vieții pe sateliții lui Saturn” # Aktual24
Agenția Spațială Europeană (ESA) și-a stabilit prioritățile pentru următorii trei ani, susținute de un buget de 22,1 miliarde de euro în angajamente noi din partea statelor sale membre. Miniștrii tuturor statelor membre ESA s-au adunat la Bremen, Germania, pentru a decide la ce programe spațiale doresc să „aboneze” sau să contribuie și câți bani să […]
14:40
ANAF îl lasă sărac lipit pe Marian Vanghelie. Îi ia casele, mașinile, toate bunurile în valoare de peste 2,5 milioane euro # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat vineri că a declanşat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, în urma deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul în care fostul primar a fost acuzat de luare de mită în valoare de 30 de milioane de euro. ANAF urmăreşte recuperarea sumei de 13.731.050 lei, reprezentând […]
Acum 12 ore
14:10
Platforma de lansare de la cosmodromul Baikonur a fost avariată în timpul lansării unei rachete rusești către Stația Spațială Internațională # Aktual24
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni care transporta doi ruși și un american către Stația Spațială Internațională, a anunțat agenția spațială a Moscovei. Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai […]
13:40
Kievul anunță că finanțarea externă este critică și îndeamnă UE să deblocheze activele rusești. O zi de război costă 172 de milioane de dolari # Aktual24
Ucraina are o nevoie critică de finanțare externă, au declarat oficialii joi, lansând un nou apel către UE pentru a aproba un împrumut garantat cu fonduri rusești înghețate, după ce Kievul a obținut aprobarea preliminară pentru miliarde de dolari de la FMI. Miercuri, Kievul a obținut un acord cu Fondul Monetar Internațional privind un nou […]
13:20
UE se pregătește să sancționeze dur apropierea Georgiei de Rusia. Tbilisi: ”Este o greşeală strategică majoră” # Aktual24
Ministrul de externe georgian, Maka Bociorişvili, a declarat joi că o decizie a Uniunii Europene de a suspenda regimul de călătorii fără viză pentru cetăţenii georgieni ar reprezenta „o greşeală strategică majoră”, informează vineri Xinhua, citată de Agerpres. Dacă se ia o astfel de decizie, aceasta ar reprezenta o greşeală strategică semnificativă din partea UE, […]
12:50
Trump anunță că SUA vor „opri definitiv migrația din toate țările lumii a treia”, după împușcăturile de la Washington # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi planuri ample privind regulile de imigrare, inclusiv o suspendare a migrației din „țările lumii a treia” și anularea tuturor beneficiilor și subvențiilor federale pentru „noncetățenii” din țară. În mai multe postări pe Truth Social, joi seară târziu, Trump a declarat că va „opri definitiv migrația din toate țările […]
12:50
Dominic Fritz, reacție la demisia lui Ionuţ Moşteanu: ”A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali și îi mulțumesc pentru modul în care a ajutat România” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis vineri că respectă profund hotărârea lui Ionuţ Moşteanu de a demisiona din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Liderul partidului afirmă că Moşteanu s-a remarcat prin integritate, implicare şi prin aprecierea de care s-a bucurat din partea partenerilor internaţionali. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de […]
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că operațiunile de combatere a traficului de droguri din Venezuela „pe uscat” vor începe „foarte curând”. Avertismentul vine pe fondul escaladării tensiunilor cu Caracas și al intensificării activității militare în Caraibe, ca parte a ceea ce Washingtonul numește eforturi de a opri criminalitatea transnațională și contrabanda cu droguri, […]
12:20
12:20
Viktor Orban a plecat iar la Moscova: ”Va trebui să facem un ocol mare. Astăzi ne vom întâlni cu președintele rus” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a zburat la Moscova în dimineața zilei de 28 noiembrie pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin. „Planul nu este doar să plecăm, ci și să ajungem la Moscova, ceea ce nu mai este la fel de ușor ca înainte din cauza războiului, așa că va trebui să facem […]
12:10
O „supermașină” în valoare de 13 milioane de dolari, confiscată de FBI de la un fost sportiv olimpic canadian implicat în traficul de droguri # Aktual24
FBI a pus sechestru pe una dintre cele mai rare supermașini din lume – un Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster din 2002 – în cadrul unei ample operațiuni care vizează un fost sportiv olimpic canadian acuzat că a devenit liderul unui cartel transnațional de droguri cu o cifră de afaceri de peste un miliard de dolari pe […]
12:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a anunțat vineri că demisionează, pe fondul scandalului legat de diploma sa de licență. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest […]
11:40
Un nou sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță revine pe primul loc, la doar 2% peste Ciucu și 4% peste Anca Alexandrescu # Aktual24
Un nou sondaj de opinie realizat de institutul CIRA și comandat de candidatul independent Vlad Gheorghe îl plasează din nou pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Generală a Municipiului București, cu 23%. El este urmat îndeaproape de primarul Sectorului 1, Ciprian Ciucu (PNL) – 21% și de […]
11:10
România riscă să piardă peste 800 de milioane de euro fiindcă n-a reușit, în doi ani, să elimine sinecurile și pensiile speciale # Aktual24
Guvernul României se luptă să salveze 807 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care patru jaloane esențiale expiră vineri, iar întârzierea lor riscă penalizări severe din partea Comisiei Europene. Potrivit Antena 3 CNN, pe agenda de urgență a cabinetului Stolojan se află o ședință extraordinară pentru reformarea […]
10:50
Biroul Național al USR discută retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzat că și-a falsificat CV-ul # Aktual24
USR se scufundă într-un nou scandal intern, o parte importantă a conducerii partidului cerând retragerea imediată a sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul. Biroul Național al USR intră astăzi, de la ora 12:00, în ședință de urgență. Surse din interiorul partidului au declarat pentru Digi24 că mai mulți […]
10:30
Soldații nord-coreeni care luptă în Ucraina, obligați printr-un ordin de către Kim Jong Un să se arunce în aer cu grenade pentru a nu cădea prizonieri # Aktual24
Regimul de la Phenian a trecut la un nou nivel al propagandei macabre: soldații nord-coreeni trimiși pe frontul din Ucraina primesc ordinul explicit să se sinucidă cu grenade dacă riscă să fie capturați. „Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” este sloganul cu care sunt spălați pe creier de două ori pe săptămână, potrivit unei […]
10:10
Venezuela e gata de război: „Dacă Statele Unite ne vor ataca, vom riposta cu toată forța”, declară ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez – VIDEO # Aktual24
Regimul de la Caracas se află în stare de alertă maximă. Ministrul Apărării, generalul Vladimir Padrino López, a transmis joi seară un mesaj fără echivoc către Washington: „Nu faceți greșeala de a ataca Venezuela. Poporul și Forțele Armate Bolivariene sunt gata să răspundă. Suntem pregătiți pentru orice scenariu”. Declarația vine la doar 48 de ore […]
10:10
Scandal de proporții în Ucraina: Procurorii Biroului Național Anticorupție fac percheziții la domiciliul și biroul șefului de cabinet al lui Zelenski, Andrii Yermak # Aktual24
Un veritabil cutremur politic zguduie Kievul. Biroul Național Anticorupție (NABU) a început astăzi percheziții la domiciliul și biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, în cadrul celei mai mari anchete de corupție din istoria mandatului său. Scandalul implică compania de stat Energoatom, monopolul nuclear al Ucrainei, și vizează deturnări de fonduri estimate […]
09:40
Incalificabil: Donald Trump, către o jurnalistă care îl întrebase de ce dă vina pe Biden pentru atacul terorist de la Washington: „Ești proastă!” – VIDEO # Aktual24
Un nou moment de furie marca Trump a devenit viral în doar câteva ore. Potrivit HuffPost, joi, în timpul unei întâlniri neoficiale cu presa în aripa de vest a Casei Albe, președintele Donald Trump a fost întrebat de o jurnalistă de ce continuă să blameze administrația Biden pentru atacul de miercuri, în care migrantul afgan […]
Acum 24 ore
09:00
Pentru prima oară de la Războiul Rece, țările europene iau în calcul o ripostă dură la războiul hibrid purtat de Rusia # Aktual24
Pentru prima dată după Războiul Rece, Europa discută deschis despre represalii împotriva Rusiei. Politico a dezvăluit joi că oficiali de top din UE și NATO analizează scenarii până acum considerate „de neimaginat”: operațiuni cibernetice ofensive comune, atribuire fulgerătoare a atacurilor hibride și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei. „Rușii testează în fiecare zi unde […]
08:50
Revoluție în medicina veterinară: Primul medicament anti-îmbătrânire pentru câini, destinat patrupedelor de peste 10 ani și 6 kg greutate, va apărea pe piață în 2026 # Aktual24
Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, vor trăi mai mult și mai sănătos. Compania de biotehnologie Loyal din San Francisco a anunțat că medicamentul LOY-002, primul tratament conceput special pentru a încetini îmbătrânirea la câini, ar putea fi disponibil pe piață chiar din 2026, după ce FDA a acceptat în februarie 2025 datele preliminare […]
08:40
Viitorul e rosé: Românii, campioni europeni la băutură în 2025: 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, în timp ce media europeană e de 8,5 litri # Aktual24
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană și în rândul țărilor OECD la consumul de alcool pur pe cap de locuitor, potrivit raportului „Health at a Glance 2025” publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Cu 12,3 litri de alcool pur consumați anual de fiecare persoană de peste 15 ani (date 2023), România […]
08:20
Prietenie la cataramă: Coreea de Nord introduce limba rusă ca materie obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a # Aktual24
Într-un gest simbolic fără precedent, regimul de la Phenian a decis ca limba rusă să devină materie obligatorie pentru toți elevii din clasa a IV-a, începând cu anul școlar 2025–2026. Anunțul, confirmat de ministrul rus al Resurselor Naturale, Aleksandr Kozlov, vine pe fondul apropierii fără precedent dintre Moscova și Phenian după invazia Rusiei în Ucraina, […]
08:10
Tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată în atentatul comis de un imigrant afgan, a murit la spital. A doua victimă a teroristului este în continuare în stare gravă # Aktual24
Într-un discurs rostit cu ocazia Zilei Recunoștinței, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat decesul tragic al sergentului Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani din Garda Națională a Virginiei de Vest, rănită grav în urma unui schimb de focuri de armă petrecut miercuri seara, la doar câteva blocuri de Casa Albă. Incidentul, descris de […]
07:50
Mulțumim, Marcel Ciolacu: România a ajuns să plătească pe dobânzile la datoriile acumulate 55 de miliarde de lei – un nivel record în cadrul UE # Aktual24
România ajunge la un nou record negativ în Uniunea Europeană: peste 55 de miliarde de lei se duc anual pe plata dobânzilor, adică mai mult de 3% din PIB, un nivel fără precedent. Situaţia este consecinţa guvernărilor anterioare în cursul cărora statul a cheltuit mai mult decât a avut, acumulând în 2024, sub guvernarea Marcel […]
