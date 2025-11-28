Taxa judiciară de timbru, eliminată în cazul anumitor persoane

16:20

Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, astfel că majorarea vârstei de pensionare se va realiza treptat, între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2041, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Guvernul a adoptat proiectul azi, la termenul limită prevăzut în PNRR pentru această reformă, dar angajarea efectivă va avea loc săptămâna viitoare.