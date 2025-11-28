Manifestanţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc”

20:00

Noul preşedinte al Consiliului superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat de un an începe în 7 ianuarie 2026, afirmă că o justiţie independentă „este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului”. Tocmai în virtutea acestui drept, consideră magistratul, procurorii şi judecătorii îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane. „Realităţile sociale şi politice din societatea actuală conduc la provocări suplimentare pentru autoritatea judecătorească, cu potenţial de a genera dificultăţi în activitatea sistemului judiciar sau chiar de a afecta grav funcţionarea acestuia, iar anul 2026 nu va duce lipsă de acestea”, atenţionează magistratul.