Investiţie americană în presa românească: Grupul care deţine HotNews atrage o investiţie din partea organizaţiei nonprofit americane MDIF

00:15

Piaţa de coworking din România a revenit pe creştere după perioada dificilă generată de pandemie, înregistrând niveluri de eficienţă şi profitabilitate superioare celor din 2019, po­tri­vit datelor prezentate de Tudor Popp, fon­da­torul Beyond Space, o companie de consul­tan­ţă specializată în spaţii flexibile de lucru. Din totalul de 3,3 milioane de metri pătraţi de bi­ro­uri clasa A din Bucureşti, spaţiile de coworking reprezintă aproximativ 80.000 de metri pătraţi, adică doar circa 2% din piaţă, semnificativ sub nivelurile din capitalele vest-europene.