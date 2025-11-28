Enrico Letta, fost premier al Italiei, invitat special al Galei ZF: 27 de ani În anii ‘90, în telecom totul avea lideri europeni la nivel mondial. Astăzi, situaţia este foarte diferită. De ce? Suntem 27 de pieţe

Ziarul Financiar, 28 noiembrie 2025 17:15

Europa a pierdut avantajul competitiv pe care îl avea în anii ’90 în industria telecom, în ciuda faptului că la acea vreme cei mai importanţi jucători globali veneau din spaţiul european. Astăzi, sectorul este dominat de companii din SUA şi China, iar cauzele – spune Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autorul raportului privind viitorul pieţei unice europene – ţin în primul rând de fragmentarea internă.

Unu din trei români are probleme cu somnul şi aproape 70% dintre ei spun că stresul le afectează calitatea somnului Ziarul Financiar
​De la sportiv la antreprenor. Cum vrea jucătorul de tenis Horia Tecău să creeze o comunitate de tineri sportivi printr-un business de echipamente sportive şi o platformă educaţională? Ziarul Financiar
Dragoş Călin, BRD: Comportamentul de plată este în continuare foarte bun. Dacă vorbim de prioritizarea cheltuierilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor Ziarul Financiar
Comportamentul de plată este în continuare foarte bun, iar dacă vorbim de prioritizarea cheltuielilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor, a spus Dragoş Călin, director executiv retail BRD, în cadrul evenimentului KRUK Summit of Now, la care Ziarul Financiar a fost partener media.
Yossi Matias, Vicepreşedintele Google, mesaj către studenţi: ,,Speranţa mea este ca fiecare student să aplice gândirea critică peste ceea ce produce inteligenţa artificială” Ziarul Financiar
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2019 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Consiliul Fiscal: Economia, în pofida unor progrese importante în numeroase domenii, a avut o evoluţie nesustenabilă, mai ales în anii recenţi. În lipsa corecţiei bugetare, România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave Ziarul Financiar
BYD lansează în România prima campanie de Black Friday cu avans 0% pentru companii Ziarul Financiar
Cum a reuşit Alexandru Bălăşoiu, elev în clasa a XI-a, să facă primele achiziţii de acţiuni la doar 12 ani şi să pornească un business patru ani mai târziu: „Sunt pasionat de cum funcţionează lumea, economia, investiţiile” Ziarul Financiar
Eugen Anicescu, CEO AON România: Proiectele din România nu sunt mai riscante, însă accesul la unele asigurări specializate rămâne limitat pe piaţa locală Ziarul Financiar
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2018 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Zsuzsa Bereschi, director Energy & Sustainability la EY: Avem nevoie de planuri pe termen lung, fezabile, şi de finanţări potrivite pentru electrificarea transportului Ziarul Financiar
Durerile de spate şi sedentarismul, inamicii generaţiei tale. Ce poţi face? Daniela Stanca, preşedinte al Colegiului Fizioterapeuţilor din România: Postura cea mai bună este schimbare a posturii. Nu postura în sine determină durere, ci menţinerea ei pe o perioadă foarte lungă de timp Ziarul Financiar
Scandal uriaş în inima Kievului: Şeful de cabinet al lui Zelenskyy, Andriy Yermak, vizat de ancheta anti-corupţie „Operaţiunea Midas”, percheziţionat în locuinţa sa din cartierul guvernamental, în timp ce guvernul se clatină şi negocierile de pace cu Washington riscă să fie afectate Ziarul Financiar
Mihai Tudor, CEO Simtel: Energia a fost un element care a potenţat capabilităţile noastre pe zona de inginerie şi tehnologie, dar ne uităm şi în alte direcţii Ziarul Financiar
JPMorgan pregăteşte un zgârie-nori uriaş de 3 miliarde de lire în estul Londrei: Sediu central de 278.700 mp pentru 12.000 de angajaţi, care va transforma Canary Wharf şi va crea mii de locuri de muncă, devenind unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din Europa Ziarul Financiar
Best of Business şi marketing în fotbal. Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Un talent neşlefuit, nepus într-un ecosistem care să-l susţină, nu va reuşi să spargă barierele cluburilor”. VIDEO Ziarul Financiar
Liviu Gavrilă, head of Enery Romania: Provocarea anilor următori este accesul la reţea. S-ar putea să ajungem la o gestionare în timp real a unei energii pe care reţeaua nu va fi pregătită să o preia Ziarul Financiar
OpenAI construieşte imperiul ChatGPT pe datorii colosale ale partenerilor săi: Aproape 100 de miliarde de dolari împrumutaţi de SoftBank, Oracle şi alţii, în timp ce start-up-ul rămâne aproape fără riscuri financiare, ridicând semne de întrebare uriaşe despre sustenabilitatea afacerii Ziarul Financiar
Alina Ştefan, Chief Commercial Officer Enexus Renewable: Văd o maturizare a investitorilor care vin spre România. Nu mai sunt oportunişti, ci investitori cu strategii pe termen lung, fonduri de investiţii Ziarul Financiar
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2017 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Barcelona merge pe gheaţă subţire: Clubul catalan îşi asociază imaginea cu un start-up anonim din Samoa, cu finanţări misterioase şi riscuri uriaşe pentru fani, stârnind îngrijorare în întreaga lume sportivă Ziarul Financiar
Christian Leonte, CEO WALDEVAR Holding: Lipsa contractelor de tip PPA nu este o problemă de piaţă de energie, ci un simptom al lipsei de predictibilitate şi al consumului redus de energie. Când consumul pe zona industrialpă va creşte, pe zona industrială, atunci vom avea şi PPA Ziarul Financiar
Studiu Deloitte: Jumătate dintre tinerii gen Z trăiesc de la un salariu la altul, iar costul vieţii de zi cu zi este cel mai mare motiv de îngrijorare Ziarul Financiar
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy la semnarea a trei contracte de operare şi mentenanţă cu EnergoBit pentru trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 360 MW Ziarul Financiar
ZF Live: Ce nevoi există pe piaţa de oftalmologie? Cum să ne păstrăm vederea bună? O discuţie cu Dr. Teodor Holhoş, chirurg oftalmolog şi fondatorul reţelei de clinici de oftalmologie Dr. Holhoş. Ziarul Financiar
Concordia, cea mai puternică organizaţie patronală, l-a reales pe Dan Şucu în funcţia de preşedinte pentru încă doi ani şi a numit cei 7 vicepreşedinţi Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruţă, actualul ministru al Economiei, să asigure interimatul la Apărare după demisia lui Ionuţ Moşteanu Ziarul Financiar
Analiză SMARTreports.app.: Peste 325.000 de companii din România au raportat pierderi în 2024, cu un total de aproximativ 56 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din ultimii ani Ziarul Financiar
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Politica fiscală, costul finanţării şi stabilitatea financiară Ziarul Financiar
ANAF execută silit bunurile lui Marian Vanghelie. Fostul primar din sectorul 5 trebuie să plătească peste 13,7 milioane lei. Fiscul a pus sechestru pe două apartamente şi un autoturism Ziarul Financiar
Mesajul campionilor creşterii din România din topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală: „Ne lipseşte uneori curajul de a intra agresiv pe alte pieţe. Deşi avem cea mai bună tehnologie, trebuie să învăţăm să o vindem cu încredere. Lucrăm mult la schimbarea acestei atitudini“ Ziarul Financiar
Trecerea de la statutul de start-up care luptă pentru supravieţuire la cel de companie profitabilă, schimbarea radicală a modelelor de business pentru a debloca creşterea exponenţială şi curajul de a ata­ca pieţele externe în loc de a juca defensiv - acestea sunt temele centrale care au definit anul 2024 pentru campionii creşterii din ecosistemul local de tehno­logie din clasamentul Deloitte Techno­logy Fast 50 Europa Centrală.
ULTIMĂ ORĂ: Ionuţ Moşteanu, USR, şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Apărării, după controversele legate de studii şi diplomele de licenţă Ziarul Financiar
ZF Live: Ce planuri are businessul lui Horia Tecău? Ce potenţial are businessul asociat cu tenisul în România şi în lume? O discuţie cu Horia TECĂU, fost tenismen, fondator al platformei Mind.Set.Match. Ziarul Financiar
Irina Oprea Şalaru (senior associate) şi Cristina Boroşeanu (associate): Revizuirea Directivei-cadru privind deşeurile. Ce urmează Ziarul Financiar
Oana Ijdelea, Managing Partner IJDELEA & Associates: Uniunea Europeană ar trebui să se reîntoarcă către o reindustrializare, pentru că din ce în ce mai mult suntem doar o piaţă de servicii şi o piaţă de consum, iar România are un potenţial industrial realizabil Ziarul Financiar
George Ciubotaru, Electroalfa International: Traversăm o perioadă benefică pentru Electroalfa şi vrem să accelerăm extinderea pe piaţă. E un an bun şi ne aşteptăm ca industria să continue pe aceeaşi direcţie în perioada următoare Ziarul Financiar
Carrefour România continuă extinderea reţelei naţionale şi deschide cinci magazine de proximitate în luna noiembrie, în localităţile Bragadiru, Iaşi, Buzău, Volovăţ şi Bacău Ziarul Financiar
Banca Naţională lansează pe 1 decembrie în circuitul numismatic o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, la un preţ de vânzare de 120 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate Ziarul Financiar
BCR listează la Bursa de Valori Bucureşti obligaţiuni de 1,12 miliarde de lei. Valoarea totală a emisiunilor se apropie de 10 miliarde de lei Ziarul Financiar
Răzvan Copoiu, deputy CEO Grup Enevo: Am deschis un centru de R&D şi programare în Egipt, iar programatorii de acolo livrează pentru noi Ziarul Financiar
Marian Pavel, country manager Rezolv Energy: Vedem multe proiecte concretizându-se în prezent.Noi construim parcul eolian Vifor de la Buzău, unde avem deja 15 turbine ridicate şi vrem să avem 30 la finalul anului Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank BMW Group: Diversificarea tehnologiilor de propulsie poate fi o alternativa unei tranziţii forţate către electric în prezent Ziarul Financiar
BMW Group susţine că viitorul mo­bi­lităţii poate nu ar trebui construit acum exclusiv pe vehicule electrice şi pledează pentru o abordare diversificată, care să includă multiple tehnologii de propulsie, potrivit lui Alexandru Şeremet, director de comunicare, BMW Group România. La nivelul Uniunii Europene, BMW o­cu­pă poziţia a doua după Volkswagen în vânzările de automobile electrice, înain­tea Tesla, însă compania germană con­sideră că rezultatele în segmentul elec­tric nu exclud necesitatea menţinerii motoarelor cu ardere internă.
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Ce arată cifrele de acum despre evoluţia Bursei de Valori?. Urmăriţi o discuţie cu IRINA RĂILEAN, CFA, analist bursier şi fondator Mosaiq8 Ziarul Financiar
JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o nouă fabrică în România, în Ştefăneştii de Jos, după ce a atins capacitatea maximă de producţie în fabrica din Bucureşti. Va fi gata în 2027 Ziarul Financiar
JTI, una dintre primele companii multinaţionale venite în România, în 1994, anunţă că va construi o nouă fabrică în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, care va fi gata în 2027. Inves­tiţia vine în contextul în care fabrica actuală din Bucureşti a atins capa­citatea maximă.
Best of Business şi marketing în fotbal. Eugen Voicu, acţionar la Dinamo: „Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo”. VIDEO Ziarul Financiar
Cum îşi schimbă românii relaţia cu banii: de la simplă economisire la investiţii asumate Ziarul Financiar
Găsirea unui CEO la Hidroelectrica, cea mai puternică firmă din energia României, misiune imposibilă. Cine sunt cei care au respins candidaţii şi cine s-a ocupat de acest proces? Ziarul Financiar
În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro Ziarul Financiar
Reducerea exportului de materii prime agricole, care numai pentru cereale şi oleaginoase a atins în 2024 un maxim de peste 4 miliarde de euro, şi diminuarea importurilor de produse agroalimentare prelucrate, care au sărit de 11 miliarde de euro anul trecut, sunt priorităţile declarate de autorităţile României, care au aprobat „Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029“ printr-o hotărâre de guvern.
