Enrico Letta, fost premier al Italiei, invitat special al Galei ZF: 27 de ani În anii ‘90, în telecom totul avea lideri europeni la nivel mondial. Astăzi, situaţia este foarte diferită. De ce? Suntem 27 de pieţe
Ziarul Financiar, 28 noiembrie 2025 17:15
Europa a pierdut avantajul competitiv pe care îl avea în anii ’90 în industria telecom, în ciuda faptului că la acea vreme cei mai importanţi jucători globali veneau din spaţiul european. Astăzi, sectorul este dominat de companii din SUA şi China, iar cauzele – spune Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autorul raportului privind viitorul pieţei unice europene – ţin în primul rând de fragmentarea internă.
Dragoş Călin, BRD: Comportamentul de plată este în continuare foarte bun. Dacă vorbim de prioritizarea cheltuierilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor # Ziarul Financiar
Comportamentul de plată este în continuare foarte bun, iar dacă vorbim de prioritizarea cheltuielilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor, a spus Dragoş Călin, director executiv retail BRD, în cadrul evenimentului KRUK Summit of Now, la care Ziarul Financiar a fost partener media.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Durerile de spate şi sedentarismul, inamicii generaţiei tale. Ce poţi face? Daniela Stanca, preşedinte al Colegiului Fizioterapeuţilor din România: Postura cea mai bună este schimbare a posturii. Nu postura în sine determină durere, ci menţinerea ei pe o perioadă foarte lungă de timp # Ziarul Financiar
Scandal uriaş în inima Kievului: Şeful de cabinet al lui Zelenskyy, Andriy Yermak, vizat de ancheta anti-corupţie „Operaţiunea Midas”, percheziţionat în locuinţa sa din cartierul guvernamental, în timp ce guvernul se clatină şi negocierile de pace cu Washington riscă să fie afectate # Ziarul Financiar
OpenAI construieşte imperiul ChatGPT pe datorii colosale ale partenerilor săi: Aproape 100 de miliarde de dolari împrumutaţi de SoftBank, Oracle şi alţii, în timp ce start-up-ul rămâne aproape fără riscuri financiare, ridicând semne de întrebare uriaşe despre sustenabilitatea afacerii # Ziarul Financiar
Mesajul campionilor creşterii din România din topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală: „Ne lipseşte uneori curajul de a intra agresiv pe alte pieţe. Deşi avem cea mai bună tehnologie, trebuie să învăţăm să o vindem cu încredere. Lucrăm mult la schimbarea acestei atitudini“ # Ziarul Financiar
Trecerea de la statutul de start-up care luptă pentru supravieţuire la cel de companie profitabilă, schimbarea radicală a modelelor de business pentru a debloca creşterea exponenţială şi curajul de a ataca pieţele externe în loc de a juca defensiv - acestea sunt temele centrale care au definit anul 2024 pentru campionii creşterii din ecosistemul local de tehnologie din clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank BMW Group: Diversificarea tehnologiilor de propulsie poate fi o alternativa unei tranziţii forţate către electric în prezent # Ziarul Financiar
BMW Group susţine că viitorul mobilităţii poate nu ar trebui construit acum exclusiv pe vehicule electrice şi pledează pentru o abordare diversificată, care să includă multiple tehnologii de propulsie, potrivit lui Alexandru Şeremet, director de comunicare, BMW Group România. La nivelul Uniunii Europene, BMW ocupă poziţia a doua după Volkswagen în vânzările de automobile electrice, înaintea Tesla, însă compania germană consideră că rezultatele în segmentul electric nu exclud necesitatea menţinerii motoarelor cu ardere internă.
JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o nouă fabrică în România, în Ştefăneştii de Jos, după ce a atins capacitatea maximă de producţie în fabrica din Bucureşti. Va fi gata în 2027 # Ziarul Financiar
JTI, una dintre primele companii multinaţionale venite în România, în 1994, anunţă că va construi o nouă fabrică în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, care va fi gata în 2027. Investiţia vine în contextul în care fabrica actuală din Bucureşti a atins capacitatea maximă.
Găsirea unui CEO la Hidroelectrica, cea mai puternică firmă din energia României, misiune imposibilă. Cine sunt cei care au respins candidaţii şi cine s-a ocupat de acest proces? # Ziarul Financiar
În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Reducerea exportului de materii prime agricole, care numai pentru cereale şi oleaginoase a atins în 2024 un maxim de peste 4 miliarde de euro, şi diminuarea importurilor de produse agroalimentare prelucrate, care au sărit de 11 miliarde de euro anul trecut, sunt priorităţile declarate de autorităţile României, care au aprobat „Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029“ printr-o hotărâre de guvern.
