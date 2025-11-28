Enrico Letta, fost premier al Italiei, invitat special al Galei ZF: 27 de ani În anii ‘90, în telecom totul avea lideri europeni la nivel mondial. Astăzi, situaţia este foarte diferită. De ce? Suntem 27 de pieţe

08:45

În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.