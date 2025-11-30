Calea greșită către pace în Ucraina
SportMedia, 30 noiembrie 2025 03:10
Săptămâna trecută, Rusia a atacat civili ucraineni cu peste 500 de drone și rachete de croazieră. Majoritatea acestor drone au fost doborâte, dar au fost lovite două blocuri din Ternopil, în vestul Ucrainei, ucigând cel puțin 31 de persoane, inclusiv șase copii. Case, magazine, oficii poștale și centrale electrice din Ucraina au luat, de asemenea, … The post Calea greșită către pace în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
03:10
Stilul de viață începe să se formeze în copilărie, dar se modelează cu adevărat în adolescență și la vârsta adultă – prin prieteni, haine, muzică, lecturi, hobby-uri și modul în care alegem să trăim fiecare zi. Femei sau bărbați, fete sau băieți, fiecare poate transforma aceste alegeri într-un scut eficient împotriva tensiunilor emoționale și a … The post Stilul de viață ca scut psihic: cum alegerile zilnice ne pot proteja de nevroze appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării # SportMedia
Undeva în nordul Germaniei, pe fundul mâlos al Golfului Lübeck din extremitatea vestică a Mării Baltice, zace un întins câmp de muniții naziste abandonate după cel de-Al Doilea Război Mondial. Deși zona s-a transformat în timp într-o atracție turistică, cu plaje și sporturi nautice, bombe, capete de torpilă și mine uitate de toată lumea ruginesc … The post Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Somnul bun, un business de sute de mii de euro. Fondatorul Nuit, la 23 de ani: Avem un val de cucerit! # SportMedia
Somnul este o problemă reală în zilele noastre și un subiect de business cu un potențial deosebit. Cristian Căzănaru, fondatorul Nuit, a simțit acest potențial la o vârstă fragedă și a făcut tot ce i-a stat în putință să demontreze lumii întregi că are dreptate. Dar povestea lui e o adevărată lecție de viață. La … The post Somnul bun, un business de sute de mii de euro. Fondatorul Nuit, la 23 de ani: Avem un val de cucerit! appeared first on spotmedia.ro.
03:10
2026 poate fi anul colapsului. Pledoarie pentru eliminarea cotei unice și un exemplu din Coreea de Sud # SportMedia
Profesorul de științe politice Andrei Țăranu avertizează că anul 2026 se poate transforma într-un an extrem de dificil pentru România, din punct de vedere economic, politic și internațional. „2026 va fi un an foarte greu. Avem o amenințare economică, o amenințare politică și una internațională. Suntem pentru prima dată într-o criză autohtonă. O criză bugetară … The post 2026 poate fi anul colapsului. Pledoarie pentru eliminarea cotei unice și un exemplu din Coreea de Sud appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Săptămâna trecută, Rusia a atacat civili ucraineni cu peste 500 de drone și rachete de croazieră. Majoritatea acestor drone au fost doborâte, dar au fost lovite două blocuri din Ternopil, în vestul Ucrainei, ucigând cel puțin 31 de persoane, inclusiv șase copii. Case, magazine, oficii poștale și centrale electrice din Ucraina au luat, de asemenea, … The post Calea greșită către pace în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Cine și cum transformă marile parcuri ale București în iarmaroace, cu grătare și muzică de pahar (Foto&Video) # SportMedia
„Avem cel mai bun primar, e pornit pe fapte mari/Așa primar de poveste ca al nostru nu mai este”. Nu e imnul de campanie al vreunui candidat la PMB. Nici refrenul unei zile a comunei și nici muzica de la vreun iarmaroc. Sunt versurile unei melodii care a răsunat tare, la un târg cu grătare … The post Cine și cum transformă marile parcuri ale București în iarmaroace, cu grătare și muzică de pahar (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
01:10
Un consilier al premierului critică noua programă pentru clasa a IX-a: „Pare făcută pentru studenții de la Litere, nu pentru adolescenți” # SportMedia
Noua programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, publicată recent în dezbatere de Ministerul Educației, a stârnit critici chiar din interiorul Guvernului. Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educație și fost inspector școlar general la Iași, afirmă că documentul este complet decuplat de la realitățile și nevoile elevilor … The post Un consilier al premierului critică noua programă pentru clasa a IX-a: „Pare făcută pentru studenții de la Litere, nu pentru adolescenți” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
23:10
Castelul Huniade, închis publicului timp de 18 ani, va fi total reabilitat în 2028. Descoperiri medievale spectaculoase, în timpul lucrărilor # SportMedia
Castelul Huniade din Timișoara, cea mai veche clădire medievală din oraș, intră într-o etapă decisivă a lucrărilor de restaurare. Închis publicului de 18 ani, edificiul este programat să fie parțial redeschis vizitatorilor în 2027, iar reabilitarea completă este estimată pentru 2028. Ridicat la începutul secolului al XIV-lea la ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, transformat în … The post Castelul Huniade, închis publicului timp de 18 ani, va fi total reabilitat în 2028. Descoperiri medievale spectaculoase, în timpul lucrărilor appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Ucraina intră în zona de pericol: fără omul său de încredere, Zelenski joacă cea mai grea carte # SportMedia
Demisia lui Andrii Iermak zguduie chiar nucleul puterii de la Kiev. Dar îl slăbește sau, paradoxal, îl întărește pe Zelenski? Și cum se schimbă negocierile cu Washingtonul exact în momentul în care SUA împing spre un acord de pace favorabil Moscovei? Dincolo de scandalul de corupție, miza reală se joacă în culise – și abia … The post Ucraina intră în zona de pericol: fără omul său de încredere, Zelenski joacă cea mai grea carte appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
21:10
CFR Cluj a fost învinsă, scor 0-3, de FC Argeș în etapa a 18-a din Superliga. CFR Cluj a început tare meciul de la Mioveni, cu FC Argeș, și a ratat trei ocazii în primele 20 de minute, două prin Louis Munteanu și una din Lindon Emerllahu. Niciunul n-a putut înscrie! Imediat, Vadim Rață a … The post CFR Cluj pierde umilitor în deplasare cu FC Argeș appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
19:10
Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei este „complet închis”. Companiile aeriene avertizate, tensiuni în creștere în Caraibe # SportMedia
Președintele american Donald Trump a stârnit îngrijorare internațională după ce a cerut ca spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei să fie considerat „complet închis”. Declarația vine pe fondul avertizărilor FAA privind o „situație potențial periculoasă” în regiune și al escaladării prezenței militare americane în Caraibe. Caracas reacționează acuzând Washingtonul de „terorism de stat”, … The post Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei este „complet închis”. Companiile aeriene avertizate, tensiuni în creștere în Caraibe appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Trnava. Ruse a învins-o, scor 6-1, 6-0, după o oră și opt minute de joc pe bielorusa Aliona Falei (335 WTA). Falei a venit din calificări la turneul de la Trnava și a eliminat-o pe Anastasija Sevastova înaintea meciului … The post Gabriela Ruse se califică în finală la Trnava appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Zelenski trimite negociatori în SUA pentru planul de pace. Cine i-a luat locul lui Andrii Iermak # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că o delegație oficială de negociatori a plecat în Statele Unite pentru a discuta planul de pace promovat de administrația Trump. Echipa este condusă de Rustem Umerov (foto), secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, care a prezentat deja un raport la Kiev înainte de plecare. … The post Zelenski trimite negociatori în SUA pentru planul de pace. Cine i-a luat locul lui Andrii Iermak appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Rujeola, una dintre cele mai contagioase boli cunoscute și complet prevenibilă prin vaccinare, revine îngrijorător la nivel global, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Creșterea numărului de copii nevaccinați lasă deschise breșe în protecția colectivă, iar focarele se extind rapid, inclusiv în Europa. Creșteri alarmante: +47% cazuri în Europa și Asia Centrală Un raport recent … The post Rujeola, una dintre cele mai contagioase boli, revine puternic în întreaga lume appeared first on spotmedia.ro.
19:10
SpotMedia.ro transmite LIVE, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, meciul România – Japonia de la Campionatul Mondial de handbal feminin. ROMÂNIA – JAPONIA, de la 19:00*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc După o prestație bună, în special în repriza a doua, și o victorie la diferență mare de scor împotriva … The post LIVE Campionatul Mondial de handbal: România – Japonia appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Premieră în biomedicină: Cercetători din Elveția au creat în laborator o măduvă osoasă umană funcțională # SportMedia
O echipă de cercetători de la Departamentul de Biomedicină al Universității din Basel și de la Spitalul Universitar Basel a realizat o premieră mondială: a construit în laborator un model de măduvă osoasă umană funcțională, capabilă să producă celule sanguine timp de mai multe săptămâni. Descoperirea, publicată în revista Cell Stem Cell, marchează un pas … The post Premieră în biomedicină: Cercetători din Elveția au creat în laborator o măduvă osoasă umană funcțională appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Criza din Prahova, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă: Autoritățile își pasează vina, ministrul Mediului anunță anchetă # SportMedia
Zeci de mii de locuitori din 12 localități ale județului Prahova au rămas fără apă potabilă, după ce instalațiile de la barajul Paltinu – principala sursă de alimentare pentru zona Câmpina – au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității ridicate generate de ploile din ultimele zile. Situația, considerată „critică” de autorități, durează de ore … The post Criza din Prahova, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă: Autoritățile își pasează vina, ministrul Mediului anunță anchetă appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Mari porțiuni din rezervele de apă ale Europei se epuizează din cuza schimbărilor climatice, iar România se numără printre țările afectate. Oamenii de știință de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, au analizat datele din perioada 2002-2024 furnizate de sateliți, care urmăresc modificările câmpului gravitațional al Pământului. Deoarece … The post Rezervele de apă ale Europei se epuizează. România se află printre țările afectate appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Europa a făcut pași importanți în armament, strategie și convergență politică, însă „trezirea” ei este încă incompletă, afirmă Tomasz Smura. Polonia vede România drept partener strategic pe flancul estic. „Trezirea Europei” există, dar este incompletă, consideră Tomasz Smura, expert în tehnologii militare și relații strategice internaționale la think-tank-ul polonez Fundația Casimir Pulaski, din Varșovia. Chiar … The post Securitatea UE: O jumătate de pahar gol sau plin? appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Alessandro Altobelli s-a convins de Cristi Chivu: Declarație plină de sinceritate la adresa românului # SportMedia
Alessandro Altobelli (70 de ani), fostul fotbalist de legendă al lui Inter, a făcut o declarație plină de sinceritate la adresa lui Cristi Chivu. Fostul atacant a fost întrebat despre părerea pe care o are despre Cristi Chivu, iar Altobelli nu s-a ferit de cuvinte. Campion mondial cu Italia în 1982, Altobelli este de părere … The post Alessandro Altobelli s-a convins de Cristi Chivu: Declarație plină de sinceritate la adresa românului appeared first on spotmedia.ro.
17:00
FCSB este gata să tragă pe linie moartă unul dintre cei mai constanți fotbaliști din echipă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că vrea să transfere și un fundaș stânga. Becali nu mai este mulțumit de prestațiile lui Risto Radunovic în acest sezon. Patronului FCSB i se pare că Radunovic „e … The post FCSB, gata să tragă pe linie moartă un titular: Vrea să-i aducă înlocuitor appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Louis Munteanu, asaltat cu oferte: Echipa care oferă 8 milioane de euro pentru transfer # SportMedia
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, este cel mai curtat fotbalist din Superliga în acest moment. Pentru semnătura atacantului au făcut deja o ofertă americanii de la DC United, se discută despre interesul lui Olympique Lyon, iar acum a apărut a treia echipă interesată de transferul lui Munteanu. Presa din Franța susține … The post Louis Munteanu, asaltat cu oferte: Echipa care oferă 8 milioane de euro pentru transfer appeared first on spotmedia.ro.
15:00
13 judeţe şi Capitala se află sub atenţionare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază, la ora 14.00. Județele vizate sunt Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București. Și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 … The post Cod galben de ploi în 13 județe și București. La munte va ninge appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB pregătește o schimbare importantă în echipă, având în vedere situația limită în care se află în Superliga. Stafful „roș-albaștrilor” vrea să-l scoată pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) din primul 11 pentru a nu mai risca să comită gafe, așa cum a făcut-o în ultimele luni. Potrivit Golazo, FCSB dorește să-și recapete siguranța defensivă, … The post Schimbare importantă pregătită de FCSB: Decizia radicală luată de staff appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
Victoria Rusiei ar costa Europa de două ori mai mult decât sprijinirea Ucrainei. Două scenarii militare și economice # SportMedia
O victorie militară rusă în Ucraina ar costa Europa de două ori mai mult decât o victorie ucraineană, potrivit unui nou studiu. Studiul, realizat de Corisk și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale, a prezentat două scenarii militare și economice pentru războiul în desfășurare al Rusiei în Ucraina și a evidențiat opțiunile disponibile Europei, în timp … The post Victoria Rusiei ar costa Europa de două ori mai mult decât sprijinirea Ucrainei. Două scenarii militare și economice appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Cristi Chivu (45 de ani) a stabilit primul transfer pe care vrea să-l facă la Inter, în 2026. Antrenor la Inter din vară, Cristi Chivu așteaptă perioada de mercato din iarnă pentru a-și îmbunătăți lotul, pe care vrea să-l întinerească. Potrivit Calciomercato, Chivu s-a decis deja în privința primului transfer pe care îl vrea. Este … The post Primul transfer cerut de Cristi Chivu la Inter în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Veste bună pentru iubitorii de schi. Pârtia de la Păltiniș este gata, iar la Sinaia turiștii se pot bucura de sania de vară # SportMedia
Veste bună pentru iubitorii de mișcare. Puteți schia, în acest weekend. Administratorii domeniului de la Păltiniș au reușit, în premieră, să păstreze zăpadă din iarna trecută. Acum au întins-o și bătătorit-o bine pe pârtie. Dacă nu schiați, puteți merge la Sinaia, unde s-a deschis cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei. La Păltiniș … The post Veste bună pentru iubitorii de schi. Pârtia de la Păltiniș este gata, iar la Sinaia turiștii se pot bucura de sania de vară appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Tenis de masă: Iulian Chiriță a cucerit două medalii, de argint și de bronz, la Campionatele Mondiale de juniori # SportMedia
Jucătorul român Iulian Chiriță a câștigat două medalii, vineri, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca, una de argint și una de bronz. Chiriță a luat argint la dublu mixt Under-19, după ce el și galeza Anna Hursey au pierdut în finală în fața chinezilor Hechen Li/Yuxuan Qin cu 1-3 … The post Tenis de masă: Iulian Chiriță a cucerit două medalii, de argint și de bronz, la Campionatele Mondiale de juniori appeared first on spotmedia.ro.
13:00
După ce a demisionat, Andrii Iermak anunță că merge pe front: Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski # SportMedia
Fostul șef al administrației prezidențiale din Ucraina și cel mai influent consilier al lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a declarat că intenționează să meargă pe front după ce a demisionat din funcție în contextul unei anchete majore de corupție. „Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a … The post După ce a demisionat, Andrii Iermak anunță că merge pe front: Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Zboruri anulate sau întârziate în toată lumea, după rechemarea urgentă a mii de avioane Airbus A320. Care sunt companiile aeriene afectate # SportMedia
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea vineri … The post Zboruri anulate sau întârziate în toată lumea, după rechemarea urgentă a mii de avioane Airbus A320. Care sunt companiile aeriene afectate appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB a decis soarta lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al echipei, după ultimele gafe făcute de acesta. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Ngezana va fi scos din echipă după ce nivelul său a scăzut drastic în ultimele luni și a comis gafe incredibile pe bandă rulantă. … The post FCSB a decis soarta lui Siyabonga Ngezana după ultimele gafe appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, poate schimba echipa în următoarea perioadă de transferuri. Transferat de Genoa în vară, liber de contract, Nicolae Stanciu nu joacă aproape deloc în Serie A, după ce a fost și accidentat, iar situația pare că duce spre o despărțire a celor două părți. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că Nicolae … The post Presa din Italia, anunț despre viitorul lui Nicolae Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Verdictul specialistului în privința fazei controversate de arbitraj din Steaua Roșie Belgrad – FCSB # SportMedia
Eliminarea lui Tebo Uchenna, cu cartonaș roșu direct, din meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0, a generat multe discuții contradictorii. Fostul arbitru Cristi Balaj a dat verdictul de specialist în privința fazei. Balaj este sigur că arbitrul meciului, francezul Jerome Brisard, a luat decizia corectă când l-a eliminat pe Tebo Uchenna, care l-a oprit … The post Verdictul specialistului în privința fazei controversate de arbitraj din Steaua Roșie Belgrad – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Trump îl grațiază pe fostul președinte al Hondurasului condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri # SportMedia
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras, că îl va grația pe fostul președinte hondurian de dreapta Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri. ”Îi voi acorda o grațiere completă și absolută fostului președinte … The post Trump îl grațiază pe fostul președinte al Hondurasului condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord. Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind … The post Două drone rusești au survolat din nou Republica Moldova. Spațiul aerian a fost închis appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Trnava (Slovacia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a trecut de ucraineanca Anastasia Soboleva cu 6-3, 6-1. Ruse (28 ani, 101 WA), a doua favorită, a obținut victoria după o oră și 16 minute de joc, … The post Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului de la Trnava appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ziua 1375 Atac puternic în Kiev. O delegație ucraineană a plecat spre SUA. O victorie militară rusă ar costa Europa de două ori mai mult decât o victorie ucraineană # SportMedia
Ziua 1375 de război a debutat cu un nou atac puternic al rușilor asupra capitalei Ucrainei. O persoană a murit iar alte 15 au fost rănite. Cel puțin două clădiri rezidențiale, dintre care una cu 25 de etaje, o casă și mai multe mașini au fost avariate în cel puțin trei cartiere ale orașului. De … The post Ziua 1375 Atac puternic în Kiev. O delegație ucraineană a plecat spre SUA. O victorie militară rusă ar costa Europa de două ori mai mult decât o victorie ucraineană appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB ia o decizie importantă în privința lui Joyskim Dawa (28 de ani), fundașul central aflat pe punctul de a reveni pe teren. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat dispusă să renunțe la Joyskim Dawa, accidentat grav la genunchi în luna martie, aflat pe punctul de a reveni pe teren. Becali … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Joyskim Dawa appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Un director FDA susține că cel puțin zece copii au murit din cauza vaccinurilor anti-Covid. Experții cer dovezi # SportMedia
Directorul diviziei de vaccinuri a Administrației Alimentelor și Medicamentelor (FDA) din SUA a declarat vineri, într-o notă adresată personalului agenției, că o analiză a constatat că cel puțin 10 copii au murit „după și din cauza” vaccinării împotriva Covid-19. Nota, semntă de dr. Vinay Prasad și obținută de The New York Times, nu prezintă probe … The post Un director FDA susține că cel puțin zece copii au murit din cauza vaccinurilor anti-Covid. Experții cer dovezi appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Căderea „Cardinalului Verde”. De ce demisia lui Andrii Iermak reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina # SportMedia
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara. Poreclit „Cardinalul verde” pentru că purta ţinute de inspiraţie militară popularizate de şeful … The post Căderea „Cardinalului Verde”. De ce demisia lui Andrii Iermak reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Repetiții generale pentru Parada Militară de Ziua Națională. Pe 1 Decembrie vor defila peste 2.900 de militari și specialiști și 45 de aeronave # SportMedia
Ministerul Apărării anunţă că sâmbătă, în intervalul orar 09.00-12.00, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. ”Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va … The post Repetiții generale pentru Parada Militară de Ziua Națională. Pe 1 Decembrie vor defila peste 2.900 de militari și specialiști și 45 de aeronave appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Consiliul Fiscal: Măsurile adoptate vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 # SportMedia
Consiliul Fiscal estimează că măsurile adoptate de Guvern în a doua jumătate a acestui an vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026. ”În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB, ceea ce ar reprezenta … The post Consiliul Fiscal: Măsurile adoptate vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:00
Urșii agresivi fac prăpăd în Japonia. Un bărbat a fost atacat chiar când ieșea dintr-o toaletă publică, a relatat vineri presa locală. Acesta este cel mai recent incident dintr-un val record de atacuri din această toamnă, inclusiv în zone populate. Victima, un agent de pază în vârstă de 69 de ani, le-a spus polițiștilor că … The post Un bărbat a fost atacat de un urs într-o toaletă publică din Japonia appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu autopenul. Dispar 92% din acte # SportMedia
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că va anula – „fără excepţie” – toate ordinele executive şi alte documente oficiale semnate de Biden prin intermediul autopen-lui, un dispozitiv de semnătură automată. Aproximativ 92% din documentele semnate de Biden ar fi fost emise cu autopen, iar, potrivit lui Trump, ele „nu mai au forță legală”. … The post Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu autopenul. Dispar 92% din acte appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Schimbarea orei la care mâncăm ne poate ajuta corpul și mintea să facă față mai ușor lunilor apăsătoare de iarnă, arată tot mai multe studii. Corpul nostru funcționează pe baza ritmurilor circadiene – ceasuri interne de 24 de ore care reglează somnul, metabolismul, digestia și ciclurile hormonale. Aceste ritmuri sunt sincronizate în mod natural cu … The post La ce oră ar trebui să mâncăm de seară iarna? Răspunsul contează mai mult decât crezi appeared first on spotmedia.ro.
01:00
O alianță PSD–AUR este improbabilă în 2026, în ciuda tensiunilor apărute între PSD și partenerii săi de guvernare, spune profesorul Radu Carp de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Întrebat dacă există posibilitatea unei asocieri între PSD și AUR pentru formarea unei noi majorități, Carp a răspuns clar: „Eu, personal, nu cred … The post Marele noroc al României legat de AUR și PSD appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni # SportMedia
Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei – instalații montate acum opt ani, cu promisiunea unor mulțimi de vizitatori și a unor venituri care nu s-au materializat niciodată. Deși a analizat mai multe soluții, Primăria nu a dus niciuna … The post Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Alertă globală pentru avioanele Airbus A320: Probleme de software cauzate de radiațiile solare. Wizz Air anunță posibile întârzieri # SportMedia
O problemă de software care afectează sistemele de control al zborului obligă Airbus să dispună rechemarea urgentă a peste 6.000 de aeronave din familia A320, după ce radiațiile solare intense au fost identificate drept cauză probabilă a coruperii unor date critice. Incidentul care a declanșat investigația s-a produs pe 30 octombrie, în timpul unui zbor … The post Alertă globală pentru avioanele Airbus A320: Probleme de software cauzate de radiațiile solare. Wizz Air anunță posibile întârzieri appeared first on spotmedia.ro.
28 noiembrie 2025
23:00
Recomandare fermă de la MAI: Nu ridicați drone în minivacanța de 1 Decembrie, dacă nu aveți autorizație # SportMedia
Ministerul Afacerilor Interne le cere cetăţenilor să nu ridice drone în perioada minivacanţei de 1 Decembrie, avertizând că numeroase zone vor fi supuse unor restricţii temporare de zbor cu ocazia Zilei Naţionale. MAI transmite că zborurile neautorizate pot interfera cu activităţile oficiale şi pot pune în pericol siguranţa publică. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor … The post Recomandare fermă de la MAI: Nu ridicați drone în minivacanța de 1 Decembrie, dacă nu aveți autorizație appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Horoscop de weekend pentru zilele de 29 si 30 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 29 – 30 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.