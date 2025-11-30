2026 poate fi anul colapsului. Pledoarie pentru eliminarea cotei unice și un exemplu din Coreea de Sud

13:00

Veste bună pentru iubitorii de mișcare. Puteți schia, în acest weekend. Administratorii domeniului de la Păltiniș au reușit, în premieră, să păstreze zăpadă din iarna trecută. Acum au întins-o și bătătorit-o bine pe pârtie. Dacă nu schiați, puteți merge la Sinaia, unde s-a deschis cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei. La Păltiniș … The post Veste bună pentru iubitorii de schi. Pârtia de la Păltiniș este gata, iar la Sinaia turiștii se pot bucura de sania de vară appeared first on spotmedia.ro.