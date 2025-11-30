Cât costă un pom de Crăciun? Romsilva anunță prețurile: între 17 și 39 de lei pentru achiziția directă
IasiTV Life, 30 noiembrie 2025 04:40
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva dă startul vânzării pomilor de Crăciun, punând la dispoziția populației peste 16.000 de exemplare, majoritatea din pepiniere proprii. Vestea bună pentru cumpărători este prețul mic, cu condiția ca aceștia să achiziționeze bradul direct de la ocoalele silvice. Prețuri pentru toate buzunarele: Romsilva a anunțat că, din totalul de 16.415 [...]
Un incident rutier major a pus autoritățile din Vaslui în alertă sâmbătă după-amiază, după ce o cisternă înmatriculată în Ucraina, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), s-a răsturnat pe Drumul Național 26, pe segmentul Blăgești-Oancea. Vehiculul greu a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț. Deși șoferul ucrainean nu a [...] Accident cu risc major la Vaslui: Cisternă plină cu GPL s-a răsturnat pe drum
Duminică. 30 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel „Întâiul chemat" la apostolie, iar pentru români, această zi este esențială: Sfântul Andrei este Ocrotitorul României, cel care a adus pentru prima oară lumina Evangheliei pe aceste pământuri. Potrivit tradițiilor consemnate în lucrări patristice [...] Sfântul Andrei: Întâiul Chemat și Ocrotitorul Românilor, sărbătorit duminică
Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după o lună de comă. Costurile tratamentului, imposibil de acoperit de familie # IasiTV Life
Iulian, un medic rezident din Iași care și-a dedicat cariera salvării de vieți, se află acum în postura de pacient, luptând pentru propria sa recuperare după un accident teribil care l-a lăsat în comă luni de zile. Deși a trecut prin cea mai grea perioadă, drumul spre normalitate este blocat de obstacole financiare uriașe. După [...] Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după o lună de comă. Costurile tratamentului, imposibil de acoperit de familie
O cursă cu bicicleta s-a transformat într-un coșmar pentru un bărbat de 35 de ani din Pașcani, după ce a fost lovit de un autobuz. Pe lângă impactul fizic sever, medicii au confirmat că victima era sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. La scurt timp după accident, biciclistul a ajuns la CPU Pașcani, unde, [...] Biciclist rănit după ce a fost acroșat de un autobuz în Pașcani
Un pensionar de 78 de ani din Sălcud, județul Mureș, a rămas fără economiile strânse pentru copii, după ce a căzut victimă unui tânăr vânzător ambulant. Poliția trage un semnal de alarmă cu privire la tacticile folosite de infractori, în special în preajma Sărbătorilor. Filmul jafului: Totul a început când bătrânul se întorcea de la [...] Cum a reușit un vânzător ambulant să jefuiască un pensionar de 40.000 de lei
Republica Moldova se confruntă cu o serie de încălcări ale spațiului aerian, cea mai gravă fiind detectarea unei drone care s-a îndreptat direct către frontiera cu România, conform datelor oferite de Ministerul Apărării de la Chișinău. Incidentul de marți (25 noiembrie 2025) a implicat un total de șase drone care au traversat neautorizat spațiul național, [...] Drone deasupra Chișinăului. Spațiul aerian al Moldovei, închis temporar!
Adio, predare clasică! Profesoarele de matematică din Iași care fac lecțiile virale pe TikTok, urmărite de peste 150.000 de elevi # IasiTV Life
Noua eră a predării la tablă s-a mutat pe ecranul telefonului. „Profa de Mate" de azi nu mai seamănă cu cea de altădată: ea predă online, își asortează ținuta cu lecția și reușește să facă milioane de elevi să urmărească o demonstrație de algebră. Loredana Pălănceanu (29 de ani) este una dintre aceste profesoare-fenomen. Ea [...] Adio, predare clasică! Profesoarele de matematică din Iași care fac lecțiile virale pe TikTok, urmărite de peste 150.000 de elevi
Muzeul „Regina Maria” marchează Ziua Națională cu o serie specială de manifestări culturale # IasiTV Life
Muzeul „Regina Maria" marchează Ziua Națională cu o serie specială de manifestări culturale. Muzeul Municipal „Regina Maria" Iași Luni, 1 decembrie 2025 – Vizitare gratuită a Muzeului Municipal „Regina Maria" Iași și a expozițiilor din cadrul secțiilor instituției. Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu" Luni, 1 decembrie 2025 – Vizitarea expoziției ,,Dincolo de ieri"
Iașiul dă startul oficial Sărbătorilor de Iarnă cu un eveniment mult așteptat: inaugurarea patinoarului din Piața Unirii! Patinoarul, care reprezintă o premieră în peisajul festiv al orașului, se deschide pentru public sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la ora 17:00. Organizatorii îi invită pe toți ieșenii, indiferent de vârstă, să ia parte la evenimentul care marchează debutul [...] Patinoarul din Piața Unirii Iași se deschide oficial sâmbătă, la ora 17:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță un proiect major de modernizare a sistemului de supraveghere, care va duce numărul total de radare fixe din România la peste o mie. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a confirmat instalarea a încă 400 de camere performante menite să îmbunătățească disciplina în trafic. Noile dispozitive vor fi [...] STOP accidentelor! CNAIR începe montarea de radare fixe pe segmentele de drum critice
Modernizarea Termoficării: Primăria Iași lansează licitația pentru cogenerare de înaltă eficiență # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași a lansat o licitație deschisă pentru proiectarea și asistența tehnică, procurarea echipamentelor și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Instalarea de noi echipamente de producere energie termică utilă în cogenerare (CHP – Combined Heat and Power) în CET I Iași". Instalația de producere a energiei termice și electrice va fi o sursă [...] Modernizarea Termoficării: Primăria Iași lansează licitația pentru cogenerare de înaltă eficiență
INVITAT / MARIAN DALBAN – Vicepreședinte FNCAp sucursala Moldova, Consilier local PSD POLITICA LA IAȘI / Dialog civico-politic
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat în Parlamentul României – PSD DEZBATEREA ZILEI / SFÂRȘIT DE AN PENTRU AUTOSTRADA A8
Cu un program captivant derulat pe tot parcursul lunii noiembrie și numeroase expoziții noi, Complexul Muzeal Național „Moldova" Iași invită publicul, în acest week-end, atât la Palatul Culturii, cât și la muzeele din orașul și județul Iași. Duminică, 30 noiembrie 2025, toate cele zece muzee din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova" Iași vor fi deschise [...] Evadare culturală: Petrece Sărbătorile la Muzee!
Recunoaștere pentru curaj: Tânărul care a scos o fată din Bahlui va fi declarat Cetățean de Onoare # IasiTV Life
Andrei Burlacu, tânărul de 25 de ani care a decedat pe 21 noiembrie după ce a salvat o adolescentă din apele râului Bahlui, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași. Tragedia s-a petrecut pe 30 mai. În încercarea de a salva fata de 15 ani care căzuse în râu, Andrei a reușit [...] Recunoaștere pentru curaj: Tânărul care a scos o fată din Bahlui va fi declarat Cetățean de Onoare
Un incendiu a izbucnit miercuri seară în localitatea Ipatele, unde o hală industrială ce adăpostea utilaje agricole, inclusiv tractoare, a fost cuprinsă de flăcări. Echipajele din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit de urgență pentru lichidarea focarelor și limitarea propagării. La momentul anunțului inițial, nu au fost semnalate victime. Pompierii au acționat rapid [...] Incendiu la Ipatele: O hală cu utilaje agricole, mistuită de flăcări
Accident tragic lângă Onești: Doi minori și o femeie, victimele impactului dintre un TIR și un autoturism # IasiTV Life
Un accident rutier de o gravitate extremă a avut loc ieri, pe raza localității Coțofănești, implicând un TIR și un autoturism. Forțele din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești și cele ale Secției de Pompieri Adjud au intervenit de urgență pentru descarcerare și acordarea primului ajutor. La sosirea echipajelor, s-a constatat că trei persoane erau încarcerate [...] Accident tragic lângă Onești: Doi minori și o femeie, victimele impactului dintre un TIR și un autoturism
INVITAT / Răducu-Ionuț Balint – Primar comuna Răducăneni DEZBATEREA ZILEI / Proiecte de azi și de mâine la Răducăneni
Mega Auto organizează, în perioada 28–30 noiembrie, „Zilele Porților Deschise BYD” la Mall Moldova! # IasiTV Life
Mega Auto te invită la un eveniment dedicat inovației și mobilității electrice: „Porți Deschise BYD", desfășurat în perioada 28–30 noiembrie, la Mall Moldova, în showroomul MAG Automobile. Timp de trei zile, ai ocazia să descoperi îndeaproape gama de modele BYD, unul dintre liderii globali în tehnologia vehiculelor electrice. Poți testa modelele disponibile și poți afla [...] Mega Auto organizează, în perioada 28–30 noiembrie, „Zilele Porților Deschise BYD" la Mall Moldova!
„Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, vine din decembrie în toate cinematografele din România # IasiTV Life
Pavel Bartoș revine pe marele ecran în rolul lui Ramon, într-o poveste de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie. Vineri – 28 noiembrie – este avanpremiera în prezența actorilor. Astfel: Cinema City Iulius Mall 18:00 / Cinema City Moldova Mall 19:00. Sărbătorile vin mai devreme anul acesta. Odată cu lansarea posterului oficial al filmului [...] „Crăciun cu Ramon", filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, vine din decembrie în toate cinematografele din România
Controale ANAF în mediul online: Peste 100 de modele OnlyFans/LiveJasmin, sub lupă pentru nedeclararea veniturilor # IasiTV Life
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat o serie de controale ample care vizează 103 persoane fizice, creatoare de conținut video pe platforme precum OnlyFans și LiveJasmin. Conform datelor preliminare analizate de inspectorii ANAF, în perioada 2023-2024, aceste persoane nu au declarat venituri totale de 64,25 milioane de lei. Sumele încasate de la operatorii platformelor, [...] Controale ANAF în mediul online: Peste 100 de modele OnlyFans/LiveJasmin, sub lupă pentru nedeclararea veniturilor
Pe fondul popularității crescute a jucăriei Kendama, o serie de escroci au înșelat românii care căutau cadouri pe internet. Aceștia au creat site-uri ce imitau magazine online și, după încasarea banilor, trimiteau colete goale sau pline cu obiecte fără valoare, precum cartofi, lăsând părinții fără cadou și fără bani. Un exemplu tragic este cel al [...] Atenție la cumpărăturile de sărbători: Au comandat Kendama, au primit cartofi!
Grupare de traficanți de droguri destructurată: Cum funcționa rețeaua care aproviziona consumatorii din Neamț # IasiTV Life
O grupare infracțională organizată, acuzată de trafic de droguri și punerea la dispoziție a unor imobile pentru consum, a fost vizată miercuri de 19 percheziții
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Iași au intervenit, ieri pentru a stinge un incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul întâi al unui imobil din municipiu. La fața locului au acționat 16 pompieri, mobilizați cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și descarcerare, precum și echipamente speciale de protecție. Citiți și [...] The post Incendiu în Iași: Pompierii, trimiși la o intervenție în Tătărași first appeared on IasiTV Life.
Casa Buicliu, reabilitată și transformată: Noul Muzeu al Copiilor se deschide în Păcurari # IasiTV Life
Un pas important a fost făcut pentru salvarea și refuncționalizarea Casei Buicliu din Păcurari, monument istoric. A fost semnată autorizația de construire necesară executării lucrărilor de consolidare și transformare a imobilului în Muzeul Copiilor. Documentul a fost solicitat de Ateneul Național din Iași, care administrează clădirea din 2019 și caută în prezent sursa de finanțare [...] The post Casa Buicliu, reabilitată și transformată: Noul Muzeu al Copiilor se deschide în Păcurari first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași The post DEZBATEREA ZILEI / RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Blaga Alex-Liviu – Country Manager la TrollWall AI The post BUSINESS ROMÂNESC / Rețelele Sociale în era Inteligenței Artificiale first appeared on IasiTV Life.
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Criza de la Spitalul de Copii din Iași se adâncește. Întrebări fără răspuns, al doilea manager interimar a demisionat! # IasiTV Life
Consilierii județeni ai PSD vor propune, la proxima ședință de plen, ca la Spitalul de Copii „Sf. Maria” să fie efectuate un audit economic și unul medical, cu experți independenți, externi. ”Responsabilitatea pe care conducerea spitalului și cea Executivă a CJ o au este una uriașă. Vorbim despre o unitate medicală care, anual, tratează peste [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Criza de la Spitalul de Copii din Iași se adâncește. Întrebări fără răspuns, al doilea manager interimar a demisionat! first appeared on IasiTV Life.
Accident cu opt răniți pe șoseaua Sloboziei. Un bebeluș de 2 luni se află printre victime # IasiTV Life
Un accident rutier grav a avut loc marți pe centura municipiului Slobozia, soldat cu opt victime. Echipajele de intervenție au preluat răniți cu vârste cuprinse între două luni și 59 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, coliziunea a implicat trei autoturisme. Conform datelor preliminare, accidentul s-a produs pe DN 2A după ce un [...] The post Accident cu opt răniți pe șoseaua Sloboziei. Un bebeluș de 2 luni se află printre victime first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / DAN DUMITRU ZĂHĂRESCU – Departamentul Minorități al MMB The post DEZBATEREA ZILEI / Concert caritabil de colinde – prima ediție first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / VIOREL BĂLTĂREȚU – Secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului The post DEZBATEREA ZILEI / Mai avem MADE by România? first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Carmen Tarhon – Psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMĂ / Anxietatea: ce nu vedem, dar simțim first appeared on IasiTV Life.
Mega Auto – BYD lansează noul model BYD SEAL 6 DM-i Sedan și Touring cu reduceri masive pentru primii clienti! Oferta este valabilă doar până pe 28 noiembrie. Mega Auto aduce sărbătorile mai devreme pentru pasionații de automobile și tehnologie de vârf, anunțând o campanie promoțională fără precedent pentru noul BYD SEAL 6 DM-i, modelul [...] The post Săptămâna reducerilor la BYD Seal 6 DM-i first appeared on IasiTV Life.
Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 202, va fi marcată la laşi printr-o serie de manifestări oficiale de tradiţie, dar şi prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Vedeți și Concert dedicat Zilei Naționale a României la Palatul Culturii ✨ Aprinderea iluminatului festiv va avea loc la [...] The post Iluminat, târg, roată și patinoar de Ziua Națională first appeared on IasiTV Life.
Caz cutremurător la Ungheni: Adolescent acuzat că și-a abuzat sora de la vârsta de 7 ani. Tânărul, reținut # IasiTV Life
O dramă de neimaginat a zguduit o familie din Bosia, Iași, după ce s-a descoperit că fetița, în vârstă de 12 ani, a fost violată în mod repetat de fratele ei mai mare timp de jumătate de deceniu. Abuzul ar fi început când victima avea doar șapte ani. Părinții, care locuiau în aceeași casă cu [...] The post Caz cutremurător la Ungheni: Adolescent acuzat că și-a abuzat sora de la vârsta de 7 ani. Tânărul, reținut first appeared on IasiTV Life.
Misiune dificilă pentru pompieri: Au scos dintr-o fântână de 5 metri corpul unui bărbat dispărut # IasiTV Life
O operațiune a pompierilor din cadrul Punctului de Lucru Roznov a avut loc ieri, în comuna Cândești, pentru a recupera trupul unui bărbat găsit într-o fântână dezafectată. Intervenția a fost necesară pentru a scoate dintr-o adâncime de cinci metri corpul victimei, care nu mai prezenta semne vitale și era în stare avansată de descompunere. Polițiștii [...] The post Misiune dificilă pentru pompieri: Au scos dintr-o fântână de 5 metri corpul unui bărbat dispărut first appeared on IasiTV Life.
Sistemul automat de Intrare/Ieșire (EES) a fost instalat și este funcțional pe Aeroportul Iași # IasiTV Life
Autoritățile de frontieră au finalizat, ieri, operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în patru noi puncte de trecere. Este vorba despre Aeroportul Iași, Aeroportul Cluj, PTF Galați și PTF Oancea (județul Galați), Sistemul EES se aplică exclusiv cetățenilor din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de [...] The post Sistemul automat de Intrare/Ieșire (EES) a fost instalat și este funcțional pe Aeroportul Iași first appeared on IasiTV Life.
Scandal la Universitate: Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, suspendat din activitatea de predare # IasiTV Life
Lectorul universitar Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost suspendat din toate activitățile didactice și de evaluare de către conducerea Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Decizia a fost luată luni, în unanimitate, de Consiliul Facultății, ca urmare a acuzațiilor grave de hărțuire sexuală formulate de [...] The post Scandal la Universitate: Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, suspendat din activitatea de predare first appeared on IasiTV Life.
Subsidiara low-cost a Turkish Airlines, AJet, se pregătește să intre pe piața din România. Lansarea primei rute este programată pentru vara anului 2026, consolidând astfel prezența în regiune a grupului Turkish Airlines, care operează în țara noastră încă din 1993. Conform datelor apărute în sistemul de rezervări (citate de Boarding Pass), prima conexiune AJet va [...] The post Zboruri mai ieftine. O nouă companie low-cost își începe activitatea în vara lui 2026 first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / MARIAN DALBAN – Consilier local The post DEZBATEREA ZILEI / Ce se va discuta în ședința CL? first appeared on IasiTV Life.
Miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 13:00 va avea loc la Casa de Cultură din Borsecul de Sus vernisajul intitulat ”Patrimoniul Balnear din estul Transilvaniei” care va fi urmat de o discuție pe tema patrimoniului din stațiunea Borsec. Evenimentul face parte din proiectul RO BA@LNEO HERITAGE, derulat pe perioada 2024-2025, cofinanțat de Administrația Fondului [...] The post Vernisajul expoziției ”Patrimoniul Balnear din estul Transilvaniei” first appeared on IasiTV Life.
La un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, România încă trage concluzii din ceea ce a devenit cel mai controversat scrutin din istoria recentă: un vot câștigat de un candidat outsider, urmat de o decizie fără precedent a Curții Constituționale, care a anulat întregul proces electoral și a dus [...] The post Un an de la turul prezidențial câștigat de Călin Georgescu first appeared on IasiTV Life.
Un nou plan european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost dat presei. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei. Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat în [...] The post Și UE are un plan de pace pentru Ucraina first appeared on IasiTV Life.
Ultimul spectacol din această lună susținut de Opera Națională Română din Iași va avea loc mâine. De la ora 18:30, la Palatul Culturii din Iași, Corul Operei Iași va prezenta un concert dedicat Zilei Naționale a României, 1 decembrie. Programul reprezentației cuprinde creații celebre ale unor compozitori români renumiți. Vedeți și Opera Iași va susține [...] The post Concert dedicat Zilei Naționale a României la Palatul Culturii first appeared on IasiTV Life.
EU SĂNĂTOS / SARCINA CU RISC CRESCUT – Cum poate fi protejată sănătatea mamei și a copilului # IasiTV Life
INVITAT / Dr. EMEL NURALTAY – Medic primar Obsetrică-ginecologie The post EU SĂNĂTOS / SARCINA CU RISC CRESCUT – Cum poate fi protejată sănătatea mamei și a copilului first appeared on IasiTV Life.
O tragedie sângeroasă a avut loc duminică dimineață la o fermă de vaci din Vorniceni, Botoșani. Un bărbat de 48 de ani a fost găsit decedat într-o baltă de sânge, fiind lovit mortal cu o cazma de către un coleg mai tânăr, în vârstă de 17 ani. Poliția a fost alertată în jurul orei 06:00 [...] The post Tragedie în Botoșani: Adolescent de 17 ani acuzat de omor first appeared on IasiTV Life.
