Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după o lună de comă. Costurile tratamentului, imposibil de acoperit de familie

07:50

Noua eră a predării la tablă s-a mutat pe ecranul telefonului. „Profa de Mate” de azi nu mai seamănă cu cea de altădată: ea predă online, își asortează ținuta cu lecția și reușește să facă milioane de elevi să urmărească o demonstrație de algebră. Loredana Pălănceanu (29 de ani) este una dintre aceste profesoare-fenomen. Ea [...] The post Adio, predare clasică! Profesoarele de matematică din Iași care fac lecțiile virale pe TikTok, urmărite de peste 150.000 de elevi first appeared on IasiTV Life.