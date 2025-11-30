Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani

17:00

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, plângându-se că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte […] © G4Media.ro.