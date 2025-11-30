14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie din California / Patru victime au murit

18:50

IPJ Sibiu informează că pe DN 7, km. 245+600m (zona localității Boița) traficul se derulează alternativ, de pe o bandă pe alta, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe partea carosabilă. „Nu sunt persoane rănite ori autovehicule avariate”, se precizează în informare iar în prezent se acționează pentru eliberarea carosabilului. © G4Media.ro.