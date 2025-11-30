California. Atac armat la o petrecere de copii, la est de San Francisco. Atacatorul, încă neidentificat și aflat în libertate, a deschis focul asupra mulțimii strânse într-o sală de evenimente. Poliția spune că 14 persoane au fost împușcate, între care patru au fost ucise pe loc. Printre victime sunt și copii, cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani.
Biziday.ro, 30 noiembrie 2025 08:40
Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 18, sâmbătă seară, în orășelul Stockton, la aproximativ 80 de kilometri est de San Francisco. Autoritățile au precizat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, fără să ofere informații despre starea celor 10 răniți, transportați la spital. Victimele sunt atât copii, cât și adulți, au precizat reprezentanții […]
• • •
Acum 15 minute
08:40
Acum 2 ore
07:00
Economia Chinei înregistrează cea mai lungă încetinire din istorie. Producția industrială este, practic, la același nivel din august 2023, pe fondul scăderii exporturilor către SUA, iar consumul intern a încetinit în noiembrie, pentru a cincea lună consecutiv. # Biziday.ro
Datele publicate de statistica oficială a Chinei sugerează o creștere economică de aproximativ 5% până la finalul acestui an, dar activitatea fabricilor chineze încetinește lună de lună, de aproape jumătate de an, arată o analiză Bloomberg. Decelerarea lentă a economiei este deja cea mai lungă din istoria recentă, analiștii anticipând pentru finalul acestui an cea […]
Acum 12 ore
22:50
Sondaj. Aproape jumătate dintre microbiștii din România țin fie cu FC Barcelona (28%), fie cu Real Madrid (21%). Doar unul din cinci români pasionați de fotbal nu are o echipă străină favorită și preferă numai o echipă românească. # Biziday.ro
Conform Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, FC Barcelona și Real Madrid sunt de departe preferatele românilor atunci când vine vorba de echipele de fotbal din străinătate. Interesul este mult mai scăzut pentru echipele britanice sau italiene – 4% FC Liverpool, 3.5% Bayern Munchen, 3% Manchester United, 3% Internazionale […]
20:40
Când inima nu se odihnește noaptea, este nevoie de intervenție rapidă. De ce devine apneea o urgență cardiologică? (P) # Biziday.ro
În România, mii de oameni trăiesc ani întregi cu apnee în somn fără să știe. Ajung la cardiolog cu hipertensiune oscilantă, palpitații sau oboseală severă, fără să bănuiască faptul că adevărata cauză a acestor tulburări nu se află în timpul zilei, ci în timpul nopții. Ghidurile medicale o consideră deja un factor de risc major, […]
Acum 24 ore
16:50
15:50
Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei va fi complet închis. Administrația Aviației a avertizat anterior marile companii aeriene cu privire la “situația potențial periculoasă” și “intensificarea activității militare” din zonă. # Biziday.ro
“Către toate liniile aeriene, piloți, traficanți de droguri și de persoane, vă rugăm să considerați spațiul aerian de deasupra și din apropierea Venezuelei închis în întregime”, se arată într-o postare a președintelui american de pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Săptămâna trecută, autoritatea de reglementare a aviației din SUA (FAA) a avertizat marile companii […]
12:30
Franța. Președintele Macron susține o inițiativă de interzicere a telefoanelor mobile în licee, începând din toamnă. Acestea au fost deja interzise în grădinițe, școli primare și gimnaziale, iar autoritățile consideră că deja acest lucru produce efecte pozitive. # Biziday.ro
Președintele francez a declarat că este foarte probabil ca interdicția privins telefoanele mobile în școli să fie extinsă din toamnă și asupra liceelor franceze. Deocamdată, ministrul francez al Educației analizează această măsură, pentru care va fi nevoie de un vot în parlament, dar, spune Macron, “prima fază a interdicției a funcționat destul de bine”, fără […]
11:50
SUA. Donald Trump susține că va anula toate documentele semnate de Joe Biden cu autopen (dispozitiv legal, folosit timp de peste două secole), pe motiv că acestea ar fi fost aprobate fără știrea fostului președinte. Deși estimează că circa 92% dintre documente au fost aprobate în acest fel, nu există bază legală pentru invalidare. # Biziday.ro
“Orice document semnat de somnorosul Joe Biden cu autopen, adică aproximativ 92% dintre acestea, este anulat și nu mai are niciun efect. Autopenul nu poate fi utilizat fără aprobarea expresă a președintelui SUA. Nebunii radicali de stânga care îl înconjoară pe Biden în Biroul Oval i-au luat președinția. Prin prezenta, anulez toate ordinele executive și […]
11:20
Gorj. Trafic întrerupt în apropiere de Pojogeni (DN67B), în urma unui grav accident între două mașini. Trei persoane sunt încarcerate. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 67B, în zona localității Pojogeni, județul Gorj, a avut loc un accident rutier produs între două autoturisme, în urma căruia trei persoane au suferit leziuni, fiind încarcerate. Se acționează pentru descarcerarea acestora. Traficul rutier este întrerupt în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor.
11:00
Cod Galben de ploi, în sudul și sud-estul țării, de sâmbătă, de la ora 10, și până duminică după-amiaza. Cantitățile de precipitații vor ajunge, izolat, la 50l/mp. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de astăzi, ora 10, până duminică, ora 14. În acest interval va ploua semnifiativ în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna. AMN precizează că se vor […]
10:50
Pitești. Alertă, copil dispărut! Poliția cere sprijinul pentru găsirea unui băiat de 15 ani, care a plecat vineri de la centrul de copii “Dumbrava Minunată”, și nu s-a mai întors. Semnalmente. # Biziday.ro
“În 28.11.2025, minorul Burulea Darius Marius, în vârstă de 15 ani, a plecat din CTF Dumbrava Minunata, din municipiul Pitești, județul Argeș, și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,65m, 50 kg, constitutie slaba, par negru, ochi caprui, fata ovala, ten masliniu”, se arată într-un mesaj Ro-Alert.
10:00
Ucraina. Andrii Iermak, fostul șef al Administrației Prezidențiale, a declarat că va merge pe front, după ce și-a înaintat demisia, vineri, pe fondul scandalului de corupție. Susține că este nevinovat și că, “deși se cunoaște adevărul”, a fost lăsat fără susținere. # Biziday.ro
“Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit și corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deși mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022. Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski – merg pe front. Simt dezgust față de murdăria aruncată asupra mea și dezgust […]
09:10
Controverse în SUA, după ce NY Times a aflat că agenția pentru medicamente (FDA) se pregătește să anunțe că zece copii ar fi murit din cauza vaccinurilor anti-Covid. Experții cer dovezi și spun că “știința nu se face prin comunicate de presă”, așa cum secretarul Sănătății, Robert Kennedy Jr, a mai făcut în cazul vaccinurilor. # Biziday.ro
The New York Times a obținut un memorandum intern al Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), care susține că ar exista o analiză ce constată că cel puțin 10 copii au murit “după și din cauza vaccinării împotriva Covid”. Documentul este semnat de dr. Vinay Prasad, directorul agenției, care sugerează în document, fără a prezenta […]
Ieri
22:00
Explozii urmate de incendii la două petroliere din flota fantomă a Rusiei, în Marea Neagră, în apropiere de strâmtoarea Bosfor. Autoritățile turce au salvat membrii echipajelor. Nu este clar ce a provocat incidentele. # Biziday.ro
Ministrul Transporturilor din Turcia a informat că unul dintre petroliere, Kairos – lung de 274 de metri, plecase din Egipt și urma să ajungă în Rusia. A precizat că cei 25 de membri ai echipajului au fost salvați cu ambarcațiuni de salvare și o navă de intervenție în caz de urgență. La locul incidentului a […]
20:40
Germania. Cancelarul cere Comisiei Europene să excludă mașinile hibride din legea care interzice motoarele pe combustie din 2035. Inițiativa, pentru a susține industria auto germană, care a avertizat că electrificarea pune în pericol locurile de muncă și competitivitatea. # Biziday.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va trimite o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care va solicita Bruxelles-ului să păstreze “neutralitatea tehnologică” și să permită producția anumitor tipuri de vehicule hibride și după 2035. Cancelarul a argumentat că este “practic și oportun” ca UE să ofere șanse tehnologiilor care combină […]
19:10
Studiu. Pădurile din Africa, care contribuiau la absorbția dioxidului de carbon din atmosferă, au devenit surse de carbon, în urma defrișărilor masive care au dus la pierderea a sute de miliarde de kg de biomasă. Toate marile regiuni tropicale contribuie acum la criza climatică. # Biziday.ro
Studiul, realizat de cercetători de la universitățile din Leicester, Sheffield și Edinburgh și publicat în revista științifică Scientific Reports, se bazează pe analiza datelor obținute din satelit, alături de algoritmi de învățare automată. Cu ajutorul acestor,a s-a urmărit evoluția carbonului stocat de arbori și vegetația lemnoasă pe o perioadă de peste un deceniu. Cercetarea relevă […]
18:40
De ce trec companiile la procesoare modulare? Arhitectura chiplet schimbă modul în care este construită infrastructura IT: costuri optimizate, performanță scalabilă și eficiență energetică, cu soluții AMD EPYC dedicate centrelor de date moderne. (P) # Biziday.ro
Pe măsură ce companiile își mută tot mai multe servicii în cloud, iar aplicațiile moderne consumă din ce în ce mai multă putere de calcul, infrastructura IT a devenit un cost semnificativ pentru orice organizație. În acest context, industria semiconductorilor trece printr-o schimbare importantă: trecerea de la „cipurile mari, construite dintr-o singură bucată” la o […]
18:10
Ucraina. Andrii Iermak, cel mai apropiat colaborator al lui Volodimir Zelenski, a demisionat, pe fondul scandalului de corupție care zguduie cercul președintelui ucrainean. Negociator principal al Ucrainei în discuțiile pentru pace, Iermak era considerat omul forte de la Kiev, mai puternic chiar decât primul ministru. # Biziday.ro
Demisia lui Iermak vine la doar câteva ore după ce locuința sa a fost percheziționată de procurorii anticorupție și este considerată un adevărat cutremur politic la Kiev. “Este greu de exagerat importanța lui Iermak în sistemul politic ucrainean. El combină mai multe roluri pentru Zelenski: omul cel mai de încredere, executorul intern al deciziilor politice, […]
18:10
Londra. Patronul unei spălătorii, care a ținut în sclavie opt români, în timpul pandemiei de coronavirus, a fost condamnat la peste 8 ani de închisoare. Unul dintre ei, un adolescent de 15 ani, la vremea respectivă, a fost cel care a sesizat poliția. # Biziday.ro
Un tribunal britanic l-a condamnat pe Hewa Margai, în vârstă de 45 de ani, la 8 ani și 6 luni de închisoare, pentru opt infracțiuni de ținere în sclavie și exploatare a celor opt români, la spălătoria auto pe care o avea în Londra. Victimele au fost aduse din România în noiembrie – decembrie 2020, […]
16:00
The Telegraph: Donald Trump i-a trimis la Moscova pe emisarul Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner, și este pregătit să recunoască Rusiei Crimeea și teritoriile ucrainene ocupate, indiferent de opoziția europenilor. Pentru a accepta pacea, Putin este dispus să se mulțumească cu o recunoaștere din partea SUA, indiferent că Ucraina nu va face același lucru. # Biziday.ro
Informația este prezentată în exclusivitate de publicația britanică The Telegraph, și are ca singură sursă “o persoană bine plasată”, care a spus: “Este din ce în ce mai clar că americanilor nu le pasă de poziția europenilor. Ei spun că europenii pot să facă ce vor”. Publicația scrie că președintele american i-a trimis la Moscova […]
15:40
BYD lansează în România prima campanie de Black Friday cu avans 0% pentru companii. (P) # Biziday.ro
BYD, lider global în domeniul autovehiculelor electrificate, a lansat în România o campanie inovatoare de Black Friday, realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC Blue, valabilă până la 31 decembrie 2025. Oferta introduce o soluție unică pe piață: avans zero la leasing pentru persoanele juridice, BYD acoperind integral contribuția inițială, fără a crește valoarea […]
14:30
Sondaj. Unul din zece părinți britanici afirmă că propriii copii au fost victimele șantajului online, de la amenințări cu publicarea unor imagini intime până la divulgarea unor informații personale sensibile, în timp ce 20% cunosc astfel de cazuri despre alți copii. Agresorii pot fi parte a unor rețele specializate (adesea din Africa sau Asia) sau chiar colegi. # Biziday.ro
Un raport al NSPCC, cea mai mare organizație caritabilă din Marea Britanie dedicată protecției copiilor, arată că unul din zece părinți din Marea Britanie spune că propriul copil a fost șantajat online. Potrivit cercetării, realizate pe un eșantion de peste 2.500 de părinți, unul din cinci afirmă că știe un copil care a trecut printr-o astfel […]
13:00
Paris. Muzeul Luvru va scumpi biletele pentru vizitatorii din afara UE. Turiștii din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor plăti cu 10 euro în plus pentru un bilet. # Biziday.ro
Administrația muzeului a decis să majoreze prețurile biletelor cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor din afara Uniunii Europene. Astfel, de la începutul anului viitor, turiștii din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în muzeu, o creștere de preț din care conducerea se așteaptă să aducă […]
12:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a demisionat, pe fondul scandalului legat de faptul că a mințit în CV, legat de studiile sale, în urmă cu 10 ani. ”România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”. # Biziday.ro
“Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională […]
11:00
Premierul Ungariei, Viktor Orban, efectuează o vizită în Rusia, unde se va întâlni cu Vladimir Putin. Subiectele principale vor fi aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei și eforturile de pace privind Ucraina. # Biziday.ro
Cel care a anunțat vizita a fost chiar premierul ungar, care a postat un interviu pe pagina sa de Facebook, unde a spus: “Mă duc (la Moscova) să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă şi anul viitor”. Întrebat dacă eforturile de pace privind Ucraina vor fi și ele pe […]
10:00
Donald Trump afirmă că operațiunile terestre împotriva traficanților de droguri din Venezuela vor începe “foarte curând”. Decizia, pe fondul tensiunii în creștere între SUA și Venezuela, după mobilizarea americană din Caraibe. # Biziday.ro
Afirmația a fost făcută de Donald Trump în cadrul unui apel video cu militarii americani, cu ocazia Zilei Recunoștinței. În cadrul acestuia, președintele a precizat că operațiunile efectuate până în prezent au dat rezultate, pentru că “nu mai sunt prea mulți [traficanți de droguri venezueleni] care vin pe mare”. “Aproape că am oprit traficul – […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Administrația Trump anunță măsuri dure împotriva imigranților, în urma atacului armat comis de un afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale. Conform președintelui, “va fi oprită permanent imigrația din toate țările lumii a treia”, iar cei ce “subminează liniștea internă” vor fi denaturalizați sau deportați. Permisele de rezidență permanentă ar putea fi retrase în cazul cetățenilor din 19 țări “de interes”. # Biziday.ro
Administrația Trump a anunțat joi seara o serie de măsuri radicale privind imigrația, după ce un membru al Gărzii Naționale a fost ucis, iar altul a fost rănit într-un atac armat lângă Casa Albă, comis de un cetățean afgan, fost colaborator al CIA. Donald Trump a scris pe platforma Truth Social că intenționează să “oprească […]
27 noiembrie 2025
22:50
Război în Ucraina. Din cauza unei regrupări dezorganizate a militarilor ucraineni, armata rusă a reușit să înainteze spre un important oraș din regiunea Zaporjie. Ucrainenii au fost nevoiți să aducă unități suplimentare, pentru a stabiliza situația. # Biziday.ro
Una dintre unitățile ucrainene de lângă orașul Huleaipole, regiunea Zaporijie, s-a retras în mod necoordonat, situație de care a profitat armata rusă, pentru a străpunge flancul, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Sud din armata ucraineană. Totuși, adaugă el, la nivelul comandamentului au fost luate măsurile necesare în timp util pentru a […]
22:10
Ilie Bolojan spune că guvernul începe de mâine procedura de asumare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților și că va fi finalizată săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la Digi24, unde a răspuns la o serie de întrebări despre subiectele de interes în această perioadă. Despre reforma pensiilor magistraților a subliniat că întârzierea avizului CSM afectează calendarul pe care guvernul l-a asumat în fața Comisiei Europene. Întrebat dacă este optimist cu privire la modul în care va […]
21:20
Bacău. Două persoane au murit și trei au fost rănite, în urma unui accident între Onești și Adjud (DN 11A), la Coțofănești. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. # Biziday.ro
UPDATE. ISU a anunțat bilanțul victimelor: – un minor în vârstă de aproximativ 15 ani, conștient, nu a necesitat îngrijiri medicale. – un bărbat, în vârstă de aproximativ 36 de ani, conștient, a fost preluat de către ambulanța SAJ și transportat la CPU Onesti, – un bărbat, în vârstă de aproximativ 63 de ani, conștient, […]
19:50
18:00
Vladimir Putin declară că draftul de pace, discutat de SUA și Ucraina, poate fi baza unor viitoare acorduri, dar insistă ca trupele ucrainene să se retragă din “teritoriile pe care le controlează”, fără a le preciza. În caz contrar, susține că armata rusă va continua ofensiva. # Biziday.ro
Liderul de la Kremlin a afirmat că “SUA iau în considerare poziția Rusiei, dar că unele lucruri mai trebuie discutate” și a completat că, dacă Europa își dorește un angajament că nu va fi atacată de Rusia, atunci Rusia este dispusă să îl ofere. Președintele rus a insistat că trupele ucrainene “trebuie să se retragă […]
17:30
Marea Britanie. Migrația netă a scăzut brusc, cu -70%, în perioada iunie 2024 – iunie 2025, atingând cel mai mic nivel din ultimii patru ani. Declinul este determinat de reducerea numărului de imigranți din afara UE și de creșterea graduală a celor care părăsesc țara. # Biziday.ro
Datele publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) indică faptul că migrația netă din Marea Britanie – adică diferența dintre numărul persoanelor care sosesc și al celor care pleacă din țară – a scăzut la 204 mii de persoane, între iunie 2024 și iunie 2025, în scădere cu aproape 70% față de precedentele 12 luni. […]
16:10
Franța. Președintele a anunțat introducerea serviciului militar voluntar, pe o durată de zece luni, începând cu vara anului viitor. Decizia, pe fondul amenințării ruse și a riscului izbucnirii unui conflict în Europa. # Biziday.ro
“Un nou serviciu național va fi instituit treptat, începând din vara viitoare”, a declarat Emmanuel Macron, într-un discurs ținut la baza militară Varces, din Alpii francezi. Anunțul a fost făcut la 29 de ani de când Franța a renunțat la serviciul militar obligatoriu. De menționat este faptul că țara nu ia în considerare reintroducerea serviciului […]
16:00
Parlamentul European cere liderilor europeni să joace un rol mai activ în negocierile de pace în Ucraina. Subliniază, într-o rezoluție, că nicio decizie nu trebuie luată fără Ucraina sau Europa și că UE nu va recunoaște teritoriile ucrainene ocupate ca aparținând Rusiei. # Biziday.ro
Eurodeputații au adoptat, cu 401 voturi “pentru”, 70 “împotrivă” și 90 de abțineri, o rezoluție prin care îndeamnă liderii Uniunii și pe cei din statele membre “să dea dovadă de leadership în acest moment geopolitic crucial și să continue să colaboreze cu Washingtonul și cu ceilalți parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a se asigura […]
14:40
Autostrada A7. Astăzi, la ora 15, se deschide circulația pe tronsonul Pietroasele – Buzău, de 14 kilometri. Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între București și Focșani. # Biziday.ro
“Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietraosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă”, a scris Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, pe pagina sa de Facebook. […]
13:40
12:00
CSM a emis aviz negativ pe reforma pensiilor magistraților. Avizul este consultativ, dar emiterea sa era obligatorie, ceea ce permite guvernului să își asume răspunderea pe proiect, cel mai probabil azi sau mâine. # Biziday.ro
Ministrul Justiției a confirmat decizi Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a declarat: “Este nevoie de dialog între puterile statului. Am apreciat că este corect ca astăzi magistrații să-și exprime punctul de vedere. Este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam această opinie a CSM, că nu este de acord cu această reformă. Proiectul va […]
10:50
Vremea se va răci și va ploua în aproape toată țara, până la finalul săptămânii. Conform ANM, în nordul Moldovei și la munte, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Intensificări ale vântului în sudul țării, la noapte. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de astăzi de la ora 10 și până duminică la ora 20. În acest interval va ploua în aproape toată țara, însă, în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) sunt așteptate lapoviță și ninsoare. De asemenea, la munte, mai ales […]
09:10
NY Times: Negociatorul american Dan Driscoll le-a spus europenilor că Rusia produce acum mult mai multe rachete, iar Ucraina trebuie să se grăbească spre un acord de pace pentru a nu fi copleșită și pentru a reduce riscul ca Putin să atace o țară europeană. Experții îl contrazic – oprirea războiului ar permite Rusiei să acumuleze stocuri și mai mari de rachete, iar o victorie în Ucraina i-ar încuraja agresivitatea. # Biziday.ro
Mai mulți diplomați europeni au dezvăluit pentru The New York Times că secretarul US Army, Dan Driscoll, trimis de Trump săptămâna trecută la Kiev pentru o dicuție cu Zelenski și cu aliații europeni ai SUA și pentru a susține planul de pace (în 28 de puncte, favorabil Rusiei), le-a prezentat acestora date care arată că […]
08:00
Cea mai mare companie italiană din domeniul apărării, Leonardo, a conceput un sistem de inteligență artificială care integrează și conectează sisteme antiaeriene diferite, potrivit FT. Numit Domul lui Michelangelo, acesta urmează să fie prezentat azi, și ar putea pune capăt disputelor dintre francezi și germani privind tipurile de achiziții militare. # Biziday.ro
Domul (cupola) lui Michelangelo nu este propriu-zis un sistem cinetic de luptă antiaeriană, ci este un software AI, dar care are marele avantaj de a putea eficientiza diferite sisteme, de la baterii antiaeriene și până la drone, radare și tunuri mobile (precum sistemele Gepard), pentru a asigura protejarea spațiului aerian. Financial Times a aflat că […]
26 noiembrie 2025
23:30
Anglia. Poliția testează un asistent virtual bazat pe inteligența artificială, care să preia din sarcinile simple ale ofițerilor, cum ar fi oferirea de răspunsuri la întrebări frecvente. Nu este conceput pentru a prelua apeluri de urgență. # Biziday.ro
“Bobbi” este testat de poliția din Hampshire, din Insula Wight și din zona turistică Thames Valley, situate în sud-estul Angliei. Asistentul va ajuta la completarea formularelor online și le va răspunde oamenilor prezenți la ghișee sau care apelează liniile telefonice, pentru a cere informații. Totuși, nu va putea fi folosit pentru raportarea unei infracțiuni sau […]
22:30
Atac armat în capitala Statelor Unite. Doi militari din Garda Națională au fost împușcați în stradă. Starea lor nu este cunoscută, iar atacatorul a fost arestat. Președintele Trump nu este prezent în Washington DC. # Biziday.ro
#BREAKING 2 National Guard soldiers shot near Farragut Square in Washington, D.C. White House & Treasury placed on lockdown as precaution. Heavy police presence; both victims injured, conditions unknown. Suspect at large. President #Trump briefed. Developing story. pic.twitter.com/aZGQdWaNSz — Thepagetoday (@thepagetody) November 26, 2025 Secretarul american pentru Securitate Internă a anunțat că doi militari au […]
21:50
SUA. Congresmeni democrați și republicani solicită demiterea emisarului Steve Witkoff, după publicarea unor conversații în care acesta îi îndruma pe oficialii ruși cum să-l măgulească și să-l convingă pe Donald Trump să accepte draftul inițial pentru pace, favorabil Rusiei. Acuză că Witkoff “nu mai poate fi de încredere”. # Biziday.ro
Republicanul Don Bacon a solicitat “demiterea imediată” a emisarului Steve Witkoff, afirmând că “favorizează clar Rusia” și întrebând retoric “cu ce este mai diferit Witkoff de un agent rus plătit? Ar trebui să fie concediat!” Democratul Ted Lieu l-a numit pe trimisul special “trădător”, spunând că “ar trebui să lucreze pentru SUA, ci nu pentru […]
21:10
Granturi de 40.000 euro pentru transformare în business: Programul xGrow, cea mai nouă inițiativă pentru dezvoltarea IMM-urilor prin sustenabilitate și digitalizare. (P) # Biziday.ro
În contextul economic actual, în care respectarea standardelor ESG devine un criteriu esențial pentru succesul pe piață, IMM-urile din România resimt tot mai puternic presiunea de a se transforma pentru a face față provocărilor. Fără o direcție strategică în digitalizare, retehnologizare și sustenabilitate, ele riscă să își piardă competitivitatea pe termen lung și să fie […]
19:00
Experții în securitate cibernetică au descoperit un nou virus pentru Android, care preia controlul dispozitivului și poate vedea parolele aplicațiilor (inclusiv ale celor bancare) și conversațiile, chiar dacă acestea sunt criptate. Fiind foarte avansat, poate împiedica încercările de a fi dezinstalat. # Biziday.ro
Virusul troian “Sturnus” a fost identificat de specialiștii de la MTI Security. Acesta se folosește de permisiuni avansate pe care le obține după instalare. Virusul ajunge pe dispozitive doar atunci când utilizatorul instalează manual o aplicație descărcată din afara magazinului Google Play. Concret, este vorba despre fișiere cu extensia .apk, pe care utilizatorii le descarcă […]
17:50
România cumpără de la Franța 231 de sisteme antiaeriene Mistral, cu rază scurtă de acțiune, precum și peste 900 de rachete, în schimbul a 625 de milioane de euro. # Biziday.ro
Direcțiile generale pentru înarmare din cele două ministere ale Apărării au semnat contractul privind achiziția de sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD Mistral. Acordul a fost votat de Parlamentul României încă din 2022. Înțelegerea cuprinde 231 de sisteme, 934 de rachete, servicii de instruire, muniții de antrenament, […]
16:40
Franța. Nicolas Sarkozy, recent eliberat din închisoare, a fost condamnat definitiv într-un alt dosar, privind finanțarea ilegală a campaniei din 2012. A primit 12 luni de închisoare, dintre care șase cu suspendare și șase în arest la domiciliu. # Biziday.ro
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, i-a respins fostului președinte apelul, în dosarul privind finanțarea campaniei din 2012, astfel că rămâne cu pedeapsa de 12 luni de închisoare, dintre care șase cu suspendare. Celelalte șase pot fi executate în alte feluri decât prin încarcerare, de exemplu la domiciliu, cu brățară de monitorizare. […]
15:10
Parlamentul European cere limitarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani. Atrage atenția asupra riscurilor pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. # Biziday.ro
Eurodeputații au adoptat, joi, un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, prin care și-au exprimat profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor […]
15:00
Parlamentul a adoptat legea care prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT. # Biziday.ro
Camera Deputaților a adoptat a proiectul de lege, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. ”A fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea […]
