Analiză. Rezervele de apă dulce din sudul și centrul Europei (inclusiv în România) scad rapid, în timp ce nordul continentului devine mai umed. Schimbările climatice accelerează epuizarea apelor subterane, esențiale pentru agricultură și consum. Implicații grave asupra securității alimentare.

19:00

Virusul troian “Sturnus” a fost identificat de specialiștii de la MTI Security. Acesta se folosește de permisiuni avansate pe care le obține după instalare. Virusul ajunge pe dispozitive doar atunci când utilizatorul instalează manual o aplicație descărcată din afara magazinului Google Play. Concret, este vorba despre fișiere cu extensia .apk, pe care utilizatorii le descarcă […]