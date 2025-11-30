Cod Galben de inundații pe mai multe râuri din sudul, sud-estul și centrul țării, până luni după-amiază. Sunt așteptate viituri și creșteri ale nivelului apei.

08:00

Domul (cupola) lui Michelangelo nu este propriu-zis un sistem cinetic de luptă antiaeriană, ci este un software AI, dar care are marele avantaj de a putea eficientiza diferite sisteme, de la baterii antiaeriene și până la drone, radare și tunuri mobile (precum sistemele Gepard), pentru a asigura protejarea spațiului aerian. Financial Times a aflat că […]