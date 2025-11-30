Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
Antena1, 30 noiembrie 2025 09:20
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
09:20
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena1
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.
Acum 2 ore
08:10
Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit” # Antena1
Te-ai întrebat cum arată acum Sarah Connor, din seria Terminator? Actrița Linda Hamilton a vorbit recent despre cum a refuzat operațiile estetice și vrea să îmbătrânească natural.
08:10
Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce fanii au observat diferențe notabile între imaginile publicate de vedetă și cele surprinse de fotografi în timpul Las Vegas Grand Prix.
08:10
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey # Antena1
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, o boală incurabilă care i-a transformat aspectul.
08:10
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari. Cum ar fi ajuns în posesia ei după o ședință foto # Antena1
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari de la o ședință foto după ce vedeta a apărut într-un video îmbrăcată în aceeași ținută
Acum 4 ore
07:10
Ce să faci cu busuiocul folosit în noaptea de Sfântul Andrei. Obiceiul pe care trebuie să îl respecți pentru a avea noroc # Antena1
Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii îl preacinstesc pe Sfântul Andrei, Sfântul Apostol cunoscut și ca ocrotitorul Dobrogei.
07:10
Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret # Antena1
În postul Crăciunului ai nevoie de multă inspirație pentru a găti mereu rețete delicioase de post pentru întreaga familie.
Acum 12 ore
00:50
Horoscop zilnic 30 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 30 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:00
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 13 a talent show-ului. Cine a reușit să o impresioneze pe Delia # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. De asemenea, mai mulți concurenți au reușit să o impresioneze pe Delia cu talentul lor remarcabil.
00:00
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția 13 a talent show-ului. Jurații au ales ultimul finalist din acest sezon # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au primit o misiune dificilă: să aleagă ultimul finalist din acest sezon. După o discuție intensă, aceștia au hotărât pe cine să trimită în Marea Finală.
29 noiembrie 2025
21:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Acum 24 ore
19:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
19:10
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum # Antena1
Paris Jackson, unica fată dintre cei trei copii ai lui Michael Jackson, a vorbit deschis despre experiențele sale cu dependența de substanțe interzise, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Ce a pățit și cum arată!
18:50
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă # Antena1
David Popovici este foarte atent la dieta sa pentru a avea rezultate extraordinare în competiții. Iată de la ce regula nu se abate niciodată!
17:40
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi # Antena1
Dacă ai purtat vreodată o pereche de blugi, este clar că ai observat „butonii” micuții care sunt aplicați pe buzunare și, cu siguranță, te-ai întrebat la ce folosesc.
17:10
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi # Antena1
Unul dintre stiliștii lui Ianis Hagi a dezvăluit că fotbalistul acordă o atenție deosebită detaliilor.
16:20
Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit # Antena1
Sam Smith a dezvăluit că a trecut printr-o operație de liposucție la vârsta de doar 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale”, la școală, din cauza greutății sale.
16:10
Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă # Antena1
Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul de la Acces Direct a primit un mesaj emoționant de la soția sa. Iată cum arată Ioana Velea!
15:50
Giovana și Sese, apariție spectaculoasă la TV. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa au fost însoțiți de cei doi copii # Antena1
Giovana și Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, au fost prezenți în ediția specială de pe 29 noiembrie 2025 alături de cei 2 copii ai lor. Hurrem și Ares au atras toate privirile.
15:20
Ce mai fac Ioana și Marius. Cum arată viața lor la 2 ani de când au câștigat sezonul 8 Mireasa # Antena1
Ioana și Marius au fost prezenți în casa Mireasa, cu ocazia celor 32 de ani de Antena 1. La ediția specială, câștigătorii sezonului 8 au venit însoțiți de cățelușul Charlie.
14:50
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți # Antena1
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, așteaptă un copil. Cei doi au dat minunata veste că vor deveni părinți în ediția specială Mireasa de pe 29 noiembrie 2025.
14:40
Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună # Antena1
Laura și Mihai au fost prezenți în ediția specială Mireasa, realizată cu ocazia aniversării de 32 de ani de Antena 1. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum este viața lor în prezent, la un an de când s-au logodit.
14:30
Cinci cupluri câștigătoare de la Mireasa s-au întâlnit pentru a sărbători ziua Antenei. De ce au lipsit Ela și Petrică # Antena1
De ziua Antenei, Simona Gherghe s-a bucurat să vadă 5 dintre cele mai iubite cupluri formate la Mireasa. Prezentatoarea a făcut o mențiune și despre Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4.
14:30
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, detalii despre viața lor. Când va naște tânăra și unde se vor stabili # Antena1
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au fost prezenți la ediția specială de ziua Antenei. Cei doi viitori părinți au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pe viitor.
13:40
Cupa Mondială de Echipe Mixte 2025 va avea loc între 30 noiembrie și 7 decembrie, la Chengdu. Competiția, desfășurată într-un format inedit, va fi transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY.
13:20
Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani # Antena1
Bianca Censori a atras din nou atenția publicului în timpul unei apariții recente în Melbourne, alături de familia sa.
12:40
Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an # Antena1
De curând, nepoata Lidiei Buble a împlinit un an, iar Estera Buble a arătat primele imagini cu chipul superb al fiicei sale.
12:40
Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Apostol Andrei. Ce cuvinte puternice trebuie să rostești pe 30 noiembrie # Antena1
În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. În această zi importantă, creștinii aleg să meargă la biserică și să se roage pentru sănătate și liniște sufletească.
11:50
Reîntâlnire cu lacrimi și emoții la The Ticket: Mihai Bendeac, față în față cu un fost concurent căruia i-a schimbat destinul # Antena1
Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o ediție aniversară The Ticket, o seară de sărbătoare în care emoția devine personaj principal.
11:10
Ce au descoperit specialiștii după golirea controlată a Lacului Vidraru. Relicva care i-a surprins pe experți # Antena1
Lacul Vidraru a fost golit controlat de către specialiști, iar acest lucru a scos la iveală ce se afla pe fundul apei.
10:10
Motivul pentru care Florin Piersic a purtat mereu eșarfe roșii. La 89 ani, maestrul are în contiuare apariții fără cusur # Antena1
Maestrul Florin Piersic, în vârstă de 89 ani, este mereu atent la aparițiile sale și nu ratează ocazia să impresioneze cu look-ul său chiar și după pensionare.
Ieri
09:10
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie # Antena1
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie
08:40
Vrei să ai niște unghii lungi, frumoase și rezistente? Totul pornește din interior. Creșterea unghiilor poate fi un proces lent, mai ales când sunt fragile sau se exfoliază ușor. Secretul stă într-o strategie completă de îngrijire, care acționează atât din interior, cât și din exterior: nutriție corectă, suplimente, dar și tratamente locale care stimulează regenerarea.
08:10
Scandalul continuă la Miss Universe, de această dată cu o concurentă care a renunțat la competiția din 2025, deși a ajuns în top 5.
07:30
Cum va arăta buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Scrutinul are loc pe 7 decembrie 2025 # Antena1
Scrutinul pentru Primăria Capitalei are loc pe 7 decembrie, iar alegătorii sunt invitați să își aleagă candidatul pe care îl consideră potrivit pentru funcția de Primar General al Municipiului București.
07:10
Băiețelul care sufera de o boală rară și a primit "terapie cu gene". Ce presupune procedura și care e acum starea lui de sănătate # Antena1
Un băiețel în vârstă de 3 ani a devenit prima persoana din lume care suferă de o boală devastatoare și a reușit să primească terapia cu gene, o tehnologie medicală nouă care face minuni.
07:10
Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri # Antena1
Chiar dacă e un star internațional, celebra vedeta nu se dă în lături de la evenimente private.
07:10
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei 2025. Ce datini păstrează creștinii în fiecare an pe 30 noiembrie # Antena1
Sfântul Andrei este prăznuit în fiecare pe 30 noiembrie, iar creștinii îl sărbătoresc cu bucurie pe cel care mai este supranumit ocrotitorul românilor.
07:10
Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui # Antena1
În fiecare an pe 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, cel care este considerat ocrotitorul românilor.
28 noiembrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 34, 35 și 36 din 28 noiembrie 2025. Albert s-a întors. Ce pățește Amalia # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 32, 35 și 36 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 28 noiembrie 2025.
21:10
Horoscop zilnic 29 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, veștile bune nu vor întârzia să apară pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:20
Te-ai întrebat ce riști dacă înghiți un os de pește? Înecatul nu e singurul pericol la care trebuie să ai grijă, potrivit experților.
17:10
Lucruri inedite despre roșii. De ce sunt atât de iubite în întreaga lume și ce nu știai despre ele # Antena1
Roșiile sunt astăzi nelipsite din bucătării, din grădini și din aproape orice preparat savuros – de la paste și pizza, până la salate și salsa.
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 28 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 28 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:10
Mireasa, sezon 12. Votare specială: cine este cel mai slab cuplu și cine este cel mai puternic cuplu. Toată casa a nominalizat # Antena1
În gala Mireasa de pe 28 noiembrie 2025 a avut loc o votare specială. S-au ales două cupluri: cel mai slab și cel mai puternic.
16:50
Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona, Nicoleta și Iolanda. Cine părăsește emisiunea # Antena1
Simona Gherghe a anunțat în gala din 28 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat trei concurente. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta, Iolanda și Simona pentru a părăsi emisiunea.
16:50
Lucrul de acasă a devenit, pentru mulți dintre noi, o parte permanentă a rutinei săptămânale. Dacă, la început, poate părea o oportunitate de a renunța la codul vestimentar formal și a purta doar treninguri și tricouri vechi, adevărata provocare este să găsești echilibrul între confort și un aspect profesional. Tehnologia ne conectează constant cu colegii și clienții prin videoconferințe, iar prima impresie contează și din fața camerei.
16:20
Mireasa, sezon 12. Imagini de la logodna dintre Cristian și Denisa. Cum a reacționat fata când a fost cerută în căsătorie # Antena1
În gala Mireasa de pe 28 noiembrie 2025 au fost difuzate imagini de la prima cerere în căsătorie din sezonul 12.
16:20
Experții au dezvăluit fenomenul care ar forța Europa într-o nouă Eră Glaciară, cu schimbări care ar transforma viața așa cum o știm.
16:10
Rețeta ușoară și gustoasă de chifetele de post, perfecte pentru postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie # Antena1
În postul Crăciunului, orice rețetă de post e binevenită pentru cei care decid să țină tot postul înaintea de sărbătorile de iarnă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.