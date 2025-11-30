Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY
Antena1, 30 noiembrie 2025 17:50
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Acum 30 minute
17:50
Acum 2 ore
17:10
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut # Antena1
Anahi, membra trupei RBD, a fost de curând prezentă la cea de-a 53-a gală de decernare a Premiilor Emmy, la New York.
16:40
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni # Antena1
Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic până la mijlocul lunii decembrie.
Acum 6 ore
14:10
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani # Antena1
Maurice Munteanu, juratul show-ului de talente The Ticket, a postat recent pe contul său de Instagram o imagine cu el de pe vremea când era elev.
12:40
Rezultate Loto azi, 30 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
12:30
Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă vine la degustare # Antena1
În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte!
Acum 8 ore
12:10
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial # Antena1
După ce a anunțat public că se va retrage „în curând”, Cristiano Ronaldo a clarificat situația.
12:00
Irina Columbeanu e o tânără foarte talentată. Cum arată primul tablou vândut și ce sumă a luat pe el: „Nu există bucurie mai mare” # Antena1
Irina Columbeanu a dezvăluit de curând că are o afinitate pentru pictură. Iată cu cât a vândut primul tablou realizat.
11:20
Ce mai face Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit în România | FOTO # Antena1
Tuncay Ozturk s-a schimbat radical după divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit definitiv în România, unde se concentrează pe carieră, fiind proprietarul unei clinici de recuperare medicală.
10:50
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie # Antena1
Alege zilele propice pentru împodobirea bradului în luna decembrie. Iată care sunt cele mai indicate pentru a atrage norocul în casă.
10:40
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
Acum 12 ore
09:20
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena1
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.
08:10
Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit” # Antena1
Te-ai întrebat cum arată acum Sarah Connor, din seria Terminator? Actrița Linda Hamilton a vorbit recent despre cum a refuzat operațiile estetice și vrea să îmbătrânească natural.
08:10
Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce fanii au observat diferențe notabile între imaginile publicate de vedetă și cele surprinse de fotografi în timpul Las Vegas Grand Prix.
08:10
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey # Antena1
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, o boală incurabilă care i-a transformat aspectul.
08:10
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari. Cum ar fi ajuns în posesia ei după o ședință foto # Antena1
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari de la o ședință foto după ce vedeta a apărut într-un video îmbrăcată în aceeași ținută
07:10
Ce să faci cu busuiocul folosit în noaptea de Sfântul Andrei. Obiceiul pe care trebuie să îl respecți pentru a avea noroc # Antena1
Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii îl preacinstesc pe Sfântul Andrei, Sfântul Apostol cunoscut și ca ocrotitorul Dobrogei.
07:10
Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret # Antena1
În postul Crăciunului ai nevoie de multă inspirație pentru a găti mereu rețete delicioase de post pentru întreaga familie.
Acum 24 ore
00:50
Horoscop zilnic 30 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 30 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:00
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 13 a talent show-ului. Cine a reușit să o impresioneze pe Delia # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. De asemenea, mai mulți concurenți au reușit să o impresioneze pe Delia cu talentul lor remarcabil.
00:00
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția 13 a talent show-ului. Jurații au ales ultimul finalist din acest sezon # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au primit o misiune dificilă: să aleagă ultimul finalist din acest sezon. După o discuție intensă, aceștia au hotărât pe cine să trimită în Marea Finală.
29 noiembrie 2025
21:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
19:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
19:10
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum # Antena1
Paris Jackson, unica fată dintre cei trei copii ai lui Michael Jackson, a vorbit deschis despre experiențele sale cu dependența de substanțe interzise, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Ce a pățit și cum arată!
18:50
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă # Antena1
David Popovici este foarte atent la dieta sa pentru a avea rezultate extraordinare în competiții. Iată de la ce regula nu se abate niciodată!
Ieri
17:40
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi # Antena1
Dacă ai purtat vreodată o pereche de blugi, este clar că ai observat „butonii” micuții care sunt aplicați pe buzunare și, cu siguranță, te-ai întrebat la ce folosesc.
17:10
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi # Antena1
Unul dintre stiliștii lui Ianis Hagi a dezvăluit că fotbalistul acordă o atenție deosebită detaliilor.
16:20
Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit # Antena1
Sam Smith a dezvăluit că a trecut printr-o operație de liposucție la vârsta de doar 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale”, la școală, din cauza greutății sale.
16:10
Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă # Antena1
Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul de la Acces Direct a primit un mesaj emoționant de la soția sa. Iată cum arată Ioana Velea!
15:50
Giovana și Sese, apariție spectaculoasă la TV. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa au fost însoțiți de cei doi copii # Antena1
Giovana și Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, au fost prezenți în ediția specială de pe 29 noiembrie 2025 alături de cei 2 copii ai lor. Hurrem și Ares au atras toate privirile.
15:20
Ce mai fac Ioana și Marius. Cum arată viața lor la 2 ani de când au câștigat sezonul 8 Mireasa # Antena1
Ioana și Marius au fost prezenți în casa Mireasa, cu ocazia celor 32 de ani de Antena 1. La ediția specială, câștigătorii sezonului 8 au venit însoțiți de cățelușul Charlie.
14:50
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți # Antena1
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, așteaptă un copil. Cei doi au dat minunata veste că vor deveni părinți în ediția specială Mireasa de pe 29 noiembrie 2025.
14:40
Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună # Antena1
Laura și Mihai au fost prezenți în ediția specială Mireasa, realizată cu ocazia aniversării de 32 de ani de Antena 1. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum este viața lor în prezent, la un an de când s-au logodit.
14:30
Cinci cupluri câștigătoare de la Mireasa s-au întâlnit pentru a sărbători ziua Antenei. De ce au lipsit Ela și Petrică # Antena1
De ziua Antenei, Simona Gherghe s-a bucurat să vadă 5 dintre cele mai iubite cupluri formate la Mireasa. Prezentatoarea a făcut o mențiune și despre Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4.
14:30
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, detalii despre viața lor. Când va naște tânăra și unde se vor stabili # Antena1
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au fost prezenți la ediția specială de ziua Antenei. Cei doi viitori părinți au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pe viitor.
13:40
Cupa Mondială de Echipe Mixte 2025 va avea loc între 30 noiembrie și 7 decembrie, la Chengdu. Competiția, desfășurată într-un format inedit, va fi transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY.
13:20
Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani # Antena1
Bianca Censori a atras din nou atenția publicului în timpul unei apariții recente în Melbourne, alături de familia sa.
12:40
Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an # Antena1
De curând, nepoata Lidiei Buble a împlinit un an, iar Estera Buble a arătat primele imagini cu chipul superb al fiicei sale.
12:40
Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Apostol Andrei. Ce cuvinte puternice trebuie să rostești pe 30 noiembrie # Antena1
În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. În această zi importantă, creștinii aleg să meargă la biserică și să se roage pentru sănătate și liniște sufletească.
11:50
Reîntâlnire cu lacrimi și emoții la The Ticket: Mihai Bendeac, față în față cu un fost concurent căruia i-a schimbat destinul # Antena1
Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o ediție aniversară The Ticket, o seară de sărbătoare în care emoția devine personaj principal.
11:10
Ce au descoperit specialiștii după golirea controlată a Lacului Vidraru. Relicva care i-a surprins pe experți # Antena1
Lacul Vidraru a fost golit controlat de către specialiști, iar acest lucru a scos la iveală ce se afla pe fundul apei.
10:10
Motivul pentru care Florin Piersic a purtat mereu eșarfe roșii. La 89 ani, maestrul are în contiuare apariții fără cusur # Antena1
Maestrul Florin Piersic, în vârstă de 89 ani, este mereu atent la aparițiile sale și nu ratează ocazia să impresioneze cu look-ul său chiar și după pensionare.
09:10
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie # Antena1
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie
08:40
Vrei să ai niște unghii lungi, frumoase și rezistente? Totul pornește din interior. Creșterea unghiilor poate fi un proces lent, mai ales când sunt fragile sau se exfoliază ușor. Secretul stă într-o strategie completă de îngrijire, care acționează atât din interior, cât și din exterior: nutriție corectă, suplimente, dar și tratamente locale care stimulează regenerarea.
08:10
Scandalul continuă la Miss Universe, de această dată cu o concurentă care a renunțat la competiția din 2025, deși a ajuns în top 5.
07:30
Cum va arăta buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Scrutinul are loc pe 7 decembrie 2025 # Antena1
Scrutinul pentru Primăria Capitalei are loc pe 7 decembrie, iar alegătorii sunt invitați să își aleagă candidatul pe care îl consideră potrivit pentru funcția de Primar General al Municipiului București.
07:10
Băiețelul care sufera de o boală rară și a primit "terapie cu gene". Ce presupune procedura și care e acum starea lui de sănătate # Antena1
Un băiețel în vârstă de 3 ani a devenit prima persoana din lume care suferă de o boală devastatoare și a reușit să primească terapia cu gene, o tehnologie medicală nouă care face minuni.
07:10
Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri # Antena1
Chiar dacă e un star internațional, celebra vedeta nu se dă în lături de la evenimente private.
07:10
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei 2025. Ce datini păstrează creștinii în fiecare an pe 30 noiembrie # Antena1
Sfântul Andrei este prăznuit în fiecare pe 30 noiembrie, iar creștinii îl sărbătoresc cu bucurie pe cel care mai este supranumit ocrotitorul românilor.
07:10
Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui # Antena1
În fiecare an pe 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, cel care este considerat ocrotitorul românilor.
