Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man

Sport.ro, 30 noiembrie 2025 11:20

PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, va juca în campionat împotriva celor de la FC Volendam, în etapa a 14-a din Eredivisie.

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
11:50
Ușa închisă pentru FCSB?! Clubul a anunțat că jucătorul dorit de Becali poate ajunge în străinătate: ”2,5 milioane de euro!” Sport.ro
Unul dintre jucătorii aflați pe lista lui FCSB în ultimele luni ar putea părăsi Superliga României.
11:50
West Ham - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:05. "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră Sport.ro
West Ham United și Liverpool se înfruntă pe London Stadium, duminică, de la 16:05, în runda a 13-a din Premier League. Meciul va fi transmis în direct de VOYO.
Acum 30 minute
11:30
Unirea Slobozia - FC Botoșani, LIVE TEXT PE Sport.ro, de la ora 17:30! Cel mai bun atac vs. dorința de revanșă Sport.ro
Unirea Slobozia și FC Botoșani se înfruntă astăzi, de la ora 17:30, într-un duel care pune față în față una dintre cele mai pragmatice echipe de pe teren propriu și cea mai eficientă ofensivă din SuperLiga.
Acum o oră
11:20
11:10
Anunț uriaș pentru fanii dinamoviști: buget de 20 de milioane de euro în Ștefan cel Mare Sport.ro
Dinamo traversează un moment excelent în Superliga, ocupând poziția a doua în clasament, iar ambițiile conducerii țin pasul cu forma sportivă a echipei.
11:10
Primul transfer al iernii la Inter: "Chivu e convins că va transforma echipa" Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, va încerca să își întărească lotul în fereastra de mercato din ianuarie și a început deja negocierile pentru una dintre ținte.
Acum 2 ore
10:50
Francezii sunt uimiți! Întrebarea pe care și-o pun în legătură cu transferul lui Louis Munteanu Sport.ro
Louis Munteanu ar putea să o părăsească pe CFR Cluj în această iarnă.
10:40
Cifrele groazei pentru FCSB după eșecul de la Belgrad: 97% șanse de eliminare Sport.ro
Eșecul suferit joi seară la Belgrad, 0-1 în fața Stelei Roșii, a transformat calculele calificării într-un scenariu de coșmar pentru campioana României.
10:40
Ovidiu Mihăilă, mesaj de luptă înainte de România - Danemarca: "Vreau să ne luăm în piept cu ele ca să ne vedem nivelul" Sport.ro
Naționala României s-a calificat în grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin, după două victorii în grupa preliminară.
10:20
Gabi Torje a criticat dur un antrenor din Superliga României: ”Revoltător!” Sport.ro
Dinamo s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
10:10
FC Hermannstadt – UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 15:00! Duelul celor mai fair-play echipe Sport.ro
FC Hermannstadt primește vizita celor de la UTA Arad astăzi, 30 noiembrie, de la ora 15:00, într-o partidă în care gazdele vor încerca să pună capăt seriei negre de pe teren propriu.
Acum 4 ore
09:50
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB Sport.ro
FCSB nu mai impresionează în această stagiune, iar acest lucru se resimte în toate celelalte aspecte.
09:50
Românii au talent! Aris Negoiță, copilul-fenomen cu destinația Hollywood! Sport.ro
La numai 15 ani, Aris Negoiță, puștiul care a luat Golden Buzz de la Smiley și Bartoș în 2019, e dublu campion european la Fitness, campion mondial la street dance, campion național la informatică, a terminat cu 10 pe linie clasele V-VIII, a jucat în filmul Cursa, cântă la voce, pian și violoncel!
09:50
Fostul căpitan din Ghencea, impresionat de rivala de o viață: „Dinamo joacă ceva! Se vede cu echipele mari” Sport.ro
Marius Baciu, fostul fundaș al Stelei, a lăsat rivalitatea la o parte și a analizat la sânge prestația „câinilor” după victoria de sâmbătă seară cu Oțelul Galați, scor 1-0.
09:50
Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie Sport.ro
Crystal Palace și Manchester United se înfruntă în primul meci al zilei din Premier League, contând pentru runda a 13-a. Partida de pe Selhurst Park va fi transmisă în direct de VOYO.
09:30
Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!” Sport.ro
Albion Rrahmani va reveni în România.
09:20
Messi scrie din nou istorie: recordul stabilit în meciul în care a calificat-o pe Inter Miami în finală MLS Sport.ro
Lionel Messi continuă să uimească lumea fotbalului și la 38 de ani.
09:20
Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați" Sport.ro
Tottenham a suferit încă un eșec, al treilea din ultimele patru etape, iar presiunea este tot mai mare pe umerii lui Thomas Frank.
09:00
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia: "Avem o datorie față de țară" Sport.ro
România va lupta la finalul lunii martie pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Adversara din semifinalele play-off-ului va fi Turcia.
08:50
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu vine pe „Cetilar Arena” după o săptămână de coșmar, cu înfrângeri în fața rivalei Milan și a lui Atletico Madrid, dar Alberto Gilardino refuză să subestimeze campioana Italiei.
08:40
Spaniolii, analiză dură a situației lui Horațiu Moldovan: "Eclipsat!" Sport.ro
Presa iberică a analizat situația critică a portarului român împrumutat la Real Oviedo, chiar în ziua în care acesta a revenit pe Metropolitano pentru duelul cu Atletico.
08:40
Știm primele adversare ale României în Main Round-ul de la Mondialul de handbal feminin Sport.ro
România este deja calificată în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, după victoria contra Japoniei, de sâmbătă, scor 31-27.
Acum 12 ore
00:10
Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: „A fost top” Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.
00:00
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League” Sport.ro
FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Superligii României cu 21 de puncte.
29 noiembrie 2025
23:50
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului” Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.
23:50
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!” Sport.ro
”Câinii” s-au impus greu în fața Oțelului, scor 1-0.
23:40
Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul Sport.ro
Căpitanul ”câinilor” a adus victoria lui Dinamo cu un gol spectaculos cu capul.
23:30
Oțelul, fără menajamente după eșecul cu Dinamo: ”Un singur șut pe poartă, atât au avut! Asta i-a ajutat” Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați.
23:20
Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB Sport.ro
FCSB a pierdut, scor 0-1, meciul din Europa League cu Steaua Roșie.
Acum 24 ore
23:00
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați.
22:50
Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris Sport.ro
Duminică va avea loc marea cursă.
22:40
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați” Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Farul în runda 18 din Superliga.
22:30
Maghiarii au pus lupa pe România după succesul cu Japonia: "Vecinii noștri au avut dificultăți" Urmează meciul direct Sport.ro
Naționala de handbal feminin a României a obținut o victorie importantă sâmbătă seara, 31-27 în fața Japoniei, rezultat care le asigură tricolorelor biletele pentru Main Round-ul Campionatului Mondial.
22:20
"Chivu a văzut ce alții n-au putut!" Pariul românului "va fi titularul Italiei timp de 15 ani" Sport.ro
Andrea Zanchetta, tehnicianul celor de la Novara și ultimul antrenor care a adus titlul la Inter Primavera, a vorbit la superlativ despre intuiția lui Cristi Chivu.
22:10
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României Sport.ro
Vom avea o finală ”provincială” la rugby.
22:00
Ovidiu Mihăilă, hotărât după calificarea României în grupele principale de la Campionatul Mondial Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român Sport.ro
Cristi Chivu nu se află într-o situație bună la Inter după ultimele două meciuri.
21:30
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Giovanni Becali, comparație surprinzătoare în cazul Ngezana: "Mai rău sunt Van Dijk și Konate! Varză amândoi" Sport.ro
Ioan Becali a intervenit brutal în dezbaterea privind "gafeurul" din defensiva FCSB-ului.
21:10
AUR pentru România la box! Sport.ro
Campionatele Europene de seniori U23 la box s-au desfășurat în Ungaria.
21:00
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider! Sport.ro
Catalanii au avut ceva de tras pentru victoria cu Alaves.
20:50
Barcelona - Alaves 3-1 | Catalanii s-au revanșat în La Liga după înfrângerea cu Chelsea Sport.ro
FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
20:50
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie Sport.ro
Duelul dintre Gaziantep și Eyupspor, contând pentru etapa a 14-a din SuperLig, a oferit sâmbătă seară una dintre cele mai bizare faze văzute în fotbalul european în acest sezon.
20:00
CFR Cluj a reacționat categoric după umilința cu FC Argeș Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.
19:50
Meciul sezonului în Premier League? Revenire fabuloasă de la 0-2 și un gol ireal de la 43 de metri Sport.ro
Spectacol pur pe Stadium of Light!
19:50
Bayern Munchen a avut 80% posesie cu St Pauli, dar meciul s-a decis abia în prelungiri! Sport.ro
Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.
19:00
Mario Camora, reacție fermă după eșecul drastic cu FC Argeș: "Rezultat mincinos!" Anunț crunt despre play-off Sport.ro
CFR Cluj a suferit o corecție severă în deplasare, sâmbătă seară, fiind învinsă fără drept de apel de FC Argeș, scor 0-3.
18:50
Dan Șucu râde! Victorie mare pentru Genoa și decizia cu privire la Nicolae Stanciu Sport.ro
Etapa 13 din Serie A continuă sâmbătă seara.
18:30
România are totuși o națională de fotbal care poate să bată Bosnia în preliminarii! Final incendiar în 2-1 astăzi Sport.ro
Succes important al reprezentativei Under 19 feminine.
