Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați"
Sport.ro, 30 noiembrie 2025 09:20
Tottenham a suferit încă un eșec, al treilea din ultimele patru etape, iar presiunea este tot mai mare pe umerii lui Thomas Frank.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
09:50
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB # Sport.ro
FCSB nu mai impresionează în această stagiune, iar acest lucru se resimte în toate celelalte aspecte.
09:50
La numai 15 ani, Aris Negoiță, puștiul care a luat Golden Buzz de la Smiley și Bartoș în 2019, e dublu campion european la Fitness, campion mondial la street dance, campion național la informatică, a terminat cu 10 pe linie clasele V-VIII, a jucat în filmul Cursa, cântă la voce, pian și violoncel!
09:50
Fostul căpitan din Ghencea, impresionat de rivala de o viață: „Dinamo joacă ceva! Se vede cu echipele mari” # Sport.ro
Marius Baciu, fostul fundaș al Stelei, a lăsat rivalitatea la o parte și a analizat la sânge prestația „câinilor” după victoria de sâmbătă seară cu Oțelul Galați, scor 1-0.
09:50
Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie # Sport.ro
Crystal Palace și Manchester United se înfruntă în primul meci al zilei din Premier League, contând pentru runda a 13-a. Partida de pe Selhurst Park va fi transmisă în direct de VOYO.
Acum o oră
09:30
Albion Rrahmani va reveni în România.
09:20
Messi scrie din nou istorie: recordul stabilit în meciul în care a calificat-o pe Inter Miami în finală MLS # Sport.ro
Lionel Messi continuă să uimească lumea fotbalului și la 38 de ani.
09:20
Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați" # Sport.ro
Tottenham a suferit încă un eșec, al treilea din ultimele patru etape, iar presiunea este tot mai mare pe umerii lui Thomas Frank.
Acum 2 ore
09:00
România va lupta la finalul lunii martie pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Adversara din semifinalele play-off-ului va fi Turcia.
08:50
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu vine pe „Cetilar Arena” după o săptămână de coșmar, cu înfrângeri în fața rivalei Milan și a lui Atletico Madrid, dar Alberto Gilardino refuză să subestimeze campioana Italiei.
08:40
Presa iberică a analizat situația critică a portarului român împrumutat la Real Oviedo, chiar în ziua în care acesta a revenit pe Metropolitano pentru duelul cu Atletico.
08:40
România este deja calificată în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, după victoria contra Japoniei, de sâmbătă, scor 31-27.
Acum 12 ore
00:10
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.
00:00
FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Superligii României cu 21 de puncte.
29 noiembrie 2025
23:50
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.
23:50
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!” # Sport.ro
”Câinii” s-au impus greu în fața Oțelului, scor 1-0.
23:40
Căpitanul ”câinilor” a adus victoria lui Dinamo cu un gol spectaculos cu capul.
23:30
Oțelul, fără menajamente după eșecul cu Dinamo: ”Un singur șut pe poartă, atât au avut! Asta i-a ajutat” # Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați.
23:20
FCSB a pierdut, scor 0-1, meciul din Europa League cu Steaua Roșie.
23:00
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați.
22:50
Duminică va avea loc marea cursă.
22:40
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați” # Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Farul în runda 18 din Superliga.
22:30
Maghiarii au pus lupa pe România după succesul cu Japonia: "Vecinii noștri au avut dificultăți" Urmează meciul direct # Sport.ro
Naționala de handbal feminin a României a obținut o victorie importantă sâmbătă seara, 31-27 în fața Japoniei, rezultat care le asigură tricolorelor biletele pentru Main Round-ul Campionatului Mondial.
22:20
"Chivu a văzut ce alții n-au putut!" Pariul românului "va fi titularul Italiei timp de 15 ani" # Sport.ro
Andrea Zanchetta, tehnicianul celor de la Novara și ultimul antrenor care a adus titlul la Inter Primavera, a vorbit la superlativ despre intuiția lui Cristi Chivu.
22:10
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați # Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României # Sport.ro
Vom avea o finală ”provincială” la rugby.
22:00
Ovidiu Mihăilă, hotărât după calificarea României în grupele principale de la Campionatul Mondial # Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român # Sport.ro
Cristi Chivu nu se află într-o situație bună la Inter după ultimele două meciuri.
21:30
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor # Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Giovanni Becali, comparație surprinzătoare în cazul Ngezana: "Mai rău sunt Van Dijk și Konate! Varză amândoi" # Sport.ro
Ioan Becali a intervenit brutal în dezbaterea privind "gafeurul" din defensiva FCSB-ului.
21:10
Campionatele Europene de seniori U23 la box s-au desfășurat în Ungaria.
Acum 24 ore
21:00
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider! # Sport.ro
Catalanii au avut ceva de tras pentru victoria cu Alaves.
20:50
FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
20:50
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie # Sport.ro
Duelul dintre Gaziantep și Eyupspor, contând pentru etapa a 14-a din SuperLig, a oferit sâmbătă seară una dintre cele mai bizare faze văzute în fotbalul european în acest sezon.
20:00
FC Argeș s-a impus cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.
19:50
Meciul sezonului în Premier League? Revenire fabuloasă de la 0-2 și un gol ireal de la 43 de metri # Sport.ro
Spectacol pur pe Stadium of Light!
19:50
Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.
19:00
Mario Camora, reacție fermă după eșecul drastic cu FC Argeș: "Rezultat mincinos!" Anunț crunt despre play-off # Sport.ro
CFR Cluj a suferit o corecție severă în deplasare, sâmbătă seară, fiind învinsă fără drept de apel de FC Argeș, scor 0-3.
18:50
Etapa 13 din Serie A continuă sâmbătă seara.
18:30
România are totuși o națională de fotbal care poate să bată Bosnia în preliminarii! Final incendiar în 2-1 astăzi # Sport.ro
Succes important al reprezentativei Under 19 feminine.
18:30
Daniel Pancu a încremenit! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR la golul trei al lui FC Argeș # Sport.ro
FC Argeș a marcat din nou în poarta lui CFR Cluj.
18:30
Valentin Mihăilă, din nou pe bancă: la câte meciuri privite a ajuns internaționalul român de când s-a transferat în Turcia # Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a plecat vara trecută de la Parma și a semnat în Superliga Turciei cu Rizespor.
18:30
Obiectiv îndrăzneț în Ștefan cel Mare! Pop: "Vrem un trofeu și Europa!" Lecția prețioasă primită de la Hagi # Sport.ro
Alex Pop, atacantul "câinilor", a vorbit deschis despre metamorfoza lui Dinamo în acest sezon și a dezvăluit mentalitatea pe care a deprins-o lucrând cu Gică Hagi și Dorinel Munteanu.
18:00
Cele două mari rivale se întâlnesc în Divizia A1 de volei masculin.
17:30
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2 # Sport.ro
Formația antrenată de Florin Maxim nu are rival în divizia secundă.
17:30
Gabriela Ruse, în formă în ultimele zile ale sezonului de tenis.
17:30
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent # Sport.ro
Ape tulburi pe „Giuseppe Meazza”.
17:20
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO) # Sport.ro
Radu Drăgușin se apropie de revenirea din accidentare.
17:10
”Cormoranii” se situează pe locul 12 în clasament cu 18 puncte.
16:50
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie # Sport.ro
Veste proastă pentru campioana Serbiei, după duelul intens cu FCSB.
16:50
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under” # Sport.ro
Campionat din ce în ce mai dificil pentru tânăra echipă a clubului din Ștefan cel Mare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.