Criză în Argeș din cauza ploilor. Autoritățile au închis un baraj
Jurnalul.ro, 30 noiembrie 2025 12:50
Ploile torențiale au provocat mari probleme în județul Argeș. Pompierii au intervenit și pe parcursul nopții, iar duminică dimineață autoritățile au decis să închidă un baraj. Pompierii din județe vecine au sărit în ajutorul colegilor lor din Argeș.
