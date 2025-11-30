Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro

09:00

Lando Norris se pregăteşte să câştige primul său titlu mondial, dar are timp şi de un mic război al declaraţiilor cu Max Verstappen, pe care l-a acuzat că "vorbeşte prostii" după cursa de sprint din Qatar, câştigată de Oscar Piastri. La Doha, Verstappen fusese cel care declarase că titlul din acest an s-ar fi decertat […]