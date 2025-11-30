Moment emoționant la 10.000 de metri altitudine, într-un avion Tarom. Imnul României a fost interpretat la vioară de un jandarm

11:40

Astăzi, vă aducem în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. Scurtul dialog avut cu soția lui, Bubulina, stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bulă, ce tot faci acolo? – Nimic, Bubulino. – Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. – Da, căutam data de expirare…