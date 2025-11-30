„Bătaie de joc” pe scena târgului de Crăciun din Constanța, după fiasco-ul ursuleților spânzurați: „Nu credeam că o s-o dea și mai tare în bară”

12:00

Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din […]