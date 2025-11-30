Sechestrul pe activele Lukoil de la Ploieşti, menţinut după zece ani de proces
Bursa, 30 noiembrie 2025 17:50
Tribunalul Prahova a menţinut sechestrul instituit asupra acţiunilor, conturilor şi altor active ale rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, în cadrul verificării anuale a legalităţii măsurilor preventive din dosarul Lukoil, aflat pe rol de aproape un deceniu.
• • •
Acum 10 minute
18:00
18:00
declarat secretarul de stat adjunct american Marco Rubio la debutul negocierilor de pace din Florida, potrivit Sky News, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul american a subliniat că discuţiile nu vizează doar încheierea războiului, ci stabilirea unui cadru durabil care să împiedice repetarea agresiunii ruse.
18:00
Ucraina şi Norvegia au convenit să înfiinţeze, din 2026, o linie comună de producţie a dronelor, a anunţat premierul ucrainean Denîs Şmîhal, într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:20
Două petroliere ruseşti aparţinând aşa-numitei and #8222;flote-fantomă and #8221;, utilizată pentru transportul petrolului către pieţele externe în pofida sancţiunilor occidentale, au fost lovite de drone navale ucrainene în Marea Neagră, potrivit imaginilor şi informaţiilor obţinute de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 2 ore
17:10
Elveţienii au respins categoric, duminică, două iniţiative populare care vizau transformări majore în societate: introducerea unui serviciu civil obligatoriu pentru toţi cetăţenii, indiferent de sex, şi instituirea unei taxe climatice pe moştenirile foarte mari, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Premierul britanic Keir Starmer a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre etapele pregătitoare ale unui posibil armistiţiu în Ucraina, pe fondul accelerării negocierilor privind planul de pace promovat de Statele Unite, potrivit Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că săptămâna viitoare va fi luată and #8222;decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport and #8221; care vor intra în procesul de reformă, precizând că and #8222;începem lucrul concret cu ele and #8221;, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează.
16:20
Vicepreşedintele USR Clotilde Armand a lansat, duminică, două provocări publice la adresa liderilor PSD Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu, solicitând publicarea diplomei de bacalaureat a lui Ciolacu şi depunerea unei cărţi semnate de Grindeanu la Biblioteca Naţională, conform unei postări pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 4 ore
16:10
Papa Leon al XIV-lea a părăsit duminică Istanbulul cu destinaţia Beirut, unde urmează să efectueze o vizită de două zile menită să transmită un mesaj de pace într-un Liban destabilizat de criza economică profundă şi de confruntările armate cu Israelul, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Autorităţile din Japonia au solicitat intervenţia trupelor militare în prefectura Akita, după ce numărul atacurilor de urşi a depăşit capacitatea de reacţie a administraţiilor locale, potrivit CNN, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că se pregăteşte să revină and #8222;la matca and #8221; sa profesională de avocat, profesor şi om neimplicat politic, afirmând că influenţa asupra vieţii publice ar trebui exercitată and #8222;prin vot sau presiune social-economică and #8221;, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Unităţi ale forţelor armate germane dislocate în Polonia au fost activate, după ce radarele au detectat avioane de vânătoare ruseşti în apropierea spaţiului aerian polonez.
15:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu - trimis în judecată pentru corupţie în mai multe dosare - i-a adresat preşedintelui Isaac Herzog o cerere oficială de graţiere, a anunţat duminică preşedinţia israeliană, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Volodimir Zelenski a spus că s-a consultat cu Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, înaintea discuţiilor cu SUA, conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
14:30
Populaţia ţării noastre ar urma să scadă cu 3,403 milioane de persoane până în anul 2080, echivalentul unei diminuări de 17,9% faţă de nivelul din 2025, potrivit Institutului Naţional de Statistică, de la care transmitem cele ce urmează. Lucrarea and #8222;Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080 and #8221; arată că declinul demografic este cert în toate scenariile analizate, diferenţele apărând doar la ritmul şi amploarea scăderii.
14:30
Volodimir Zelenski a anunţat că fostul ambasador al Ucrainei în SUA, Oksana Markarova, va deveni consilierul său de reconstrucţie, conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
Acum 6 ore
14:10
Călin Georgescu a transmis pe Facebook că va participa, pe 1 Decembrie, la manifestările dedicate Zilei Naţionale de la Alba Iulia, potrivit unei postări publicate pe reţeaua socială, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
George Simion a transmis, la finalul evenimentului de la Alba-Iulia, câteva mesaje, printre care a precizat că va urma un congres organizat de AUR în fiecare an.
13:20
and #8222;Trăiască şi să înflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească and #8221;, a scandat mulţimea din Alba Iulia, în timp ce aplauda, în momentul depunerii coroanei din partea formaţiunii AUR, realizată în prezenţa lui George Simion.
13:10
Depunerile de coroane organizate astăzi la Alba Iulia, în ajunul Zilei Naţionale, au adus în faţa publicului reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, oficiali militari, parlamentari şi lideri politici, între care şi George Simion şi Nicuşor Dan, în cadrul manifestărilor dedicate făuritorilor României Mari.
12:40
Rusia va notifica toate organismele internaţionale în legătură cu atacul asupra terminalului Consorţiului Conductei Caspice (CPC), a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenţiei RIA, de la care transmitem cele ce urmează.
12:30
Comisia Europeană va analiza dacă serviciile Apple Ads şi Apple Maps ar trebui încadrate în categoria and #8221;gatekeeper and #8221;, ceea ce le-ar supune obligaţiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislaţie, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
12:20
Trecerea ciclonului Ditwah peste Asia a provocat cel puţin 159 de morţi şi 203 dispăruţi în Sri Lanka, potrivit agenţiei de gestionare a dezastrelor, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 8 ore
12:10
Investitorii instituţionali anticipează că preţul aurului ar putea atinge un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026, pe fondul unui raliu accelerat al metalului preţios, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Cinci persoane au murit într-un incendiu izbucnit duminică într-o clădire din localitatea Neuves-Maisons, departamentul Meurthe-et-Moselle, în nord-estul Franţei, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
11:50
Daniel Nicodim, Prefectul din Prahova, a făcut acuzaţii dure la adresa Apelor Române, cu privire la lipsa de alimentare cu apă a 12 localităţi, conform Digi24, de unde urmează să relatăm.
11:40
Banca Populară a Chinei (PBOC) şi-a reafirmat poziţia strictă împotriva monedelor virtuale şi a avertizat asupra revenirii speculaţiilor pe piaţa cripto, promiţând intensificarea acţiunilor împotriva activităţilor ilegale care implică stablecoinuri, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
11:40
Argintul, supranumit and #8222;Metalul Diavolului and #8221; pentru volatilitatea sa ridicată, a atins maxime record în 2025 şi continuă să atragă predicţii de apreciere accelerată, în ciuda unui deficit global sever de ofertă, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
11:30
Kazahstan i-a transmis Ucrainei să oprească atacurile asupra Caspian Pipeline Consortium (CPC), conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
11:20
Două petroliere ruseşti aparţinând aşa-numitei and #8222;flote-fantomă and #8221;, utilizată pentru transportul petrolului către pieţele externe în pofida sancţiunilor occidentale, au fost lovite de drone navale ucrainene în Marea Neagră, potrivit imaginilor şi informaţiilor obţinute de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui SUA, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegaţie ucraineană trimisă pentru discuţii privind planul de pace propus de administraţia Trump, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Un nou atac cu drone lângă Kiev a fost soldat cu cel puţin un deces şi 11 răniţi, conform AFP, de unde urmează să relatăm.
Acum 12 ore
10:10
Volodimir Zelenski a fost criticat după ce l-a înlocuit pe Andrii Iermak, fostul secretar al Consiliului Naţional de Securitate, de către redactorul-şef al publicaţiei Kiev Post, Bogdan Nahaylo, conform Kiev Post, de unde urmează să relatăm.
10:00
Deputatul George Simion este singurul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea AUR, congresul care urmează să îi confirme poziţia fiind programat astăzi, la Alba Iulia.
09:50
Venezuela a reacţionat la ameninţările preşedintelui Donald Trump în legătură cu închiderea spaţiului aerian, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
09:50
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi acuză Moscova de încălcarea spaţiului aerian al Moldovei prin utilizarea dronelor, potrivit unei postări publicate pe platforma X, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, ministerul sănătăţii din teritoriu anunţând sâmbătă un total de 70.100 de morţi, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 24 ore
21:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă o şedinţă de urgenţă, după ce a aflat de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor efectuate la acumularea Paltinu, deşi autorităţile de resort garantaseră că populaţia nu va fi afectată.
21:30
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar zecile de milioane de utilizatori ai platformei vor fi obligaţi să treacă la Max - o aplicaţie de mesagerie promovată de autorităţi şi criticată de avocaţi ca posibil instrument de supraveghere, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
21:10
Echipele postului public France Televisions, aflat în al XV-lea arondisment din Paris, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce autorităţile au semnalat prezenţa unui potenţial dispozitiv exploziv în clădire, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
21:00
Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a informat telefonic pe preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, despre rezultatele întrevederii sale de la Moscova cu Vladimir Putin şi a dat asigurări că Budapesta va sprijini Belgradul în menţinerea stabilităţii energetice, potrivit unui mesaj publicat de liderul sârb pe Instagram, de la care transmitem cele ce urmează.
20:40
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat sâmbătă Rusia că îşi continuă and #8222;planul de război and #8221;, în timp ce comunitatea internaţională discută iniţiative de pace, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
20:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la numai două săptămâni după precedenta întâlnire, discuţiile vizând parametrii unei and #8222;păci drepte şi durabile and #8221;, potrivit BFMTV, de la care transmitem cele ce urmează.
20:30
Profitul net atribuibil acţionarilor al Gazprom, calculat conform Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), a crescut cu 13% în primele nouă luni ale acestui an, ajungând la 1.117 miliarde de ruble (14,3 miliarde de dolari), potrivit agenţiei ruse de presă TASS, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, Generation Deutschland (Generaţia Germania - GD), în cadrul unui congres marcat de proteste masive şi incidente violente, potrivit agenţiei dpa, de la care transmitem cele ce urmează.
19:50
Preşedintele partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a fost agresat în localitatea Moissac, în timp ce oferea autografe pe cartea sa and #8222;Ce que veulent les Français and #8221; (n.r. and #8222;Ce vor francezii and #8221;), potrivit presei franceze, de la care transmitem cele ce urmează.
19:40
Cercetători de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg au dezvoltat o peliculă realizată din polimeri pentru mediul acvatic, capabilă să absoarbă produse petroliere de pe suprafaţa apei, material prezentat într-un comunicat al instituţiei, citat de mass-media, de la care relatăm cele ce urmează.
19:20
Poliţia din Azerbaidjan a făcut sâmbătă percheziţii la domiciliul lui Ali Karimli, liderul unuia dintre principalele partide de opoziţie, în contextul unei anchete tot mai ample referitoare la o presupusă tentativă de lovitură de stat menită să îl înlăture de la putere pe preşedintele Ilham Aliyev, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
19:10
Autorităţile spaniole depun eforturi pentru a reduce consecinţele economice ale unui focar de pestă porcină africană confirmat în Catalonia, primul caz raportat la nivel naţional în aproape 30 de ani.
