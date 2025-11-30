Maia Sandu a Moscova de încălcarea spaţiului aerian al Moldovei
Bursa, 30 noiembrie 2025 09:50
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi acuză Moscova de încălcarea spaţiului aerian al Moldovei prin utilizarea dronelor, potrivit unei postări publicate pe platforma X, de la care transmitem cele ce urmează.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
10:20
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui SUA, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegaţie ucraineană trimisă pentru discuţii privind planul de pace propus de administraţia Trump, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Un nou atac cu drone lângă Kiev a fost soldat cu cel puţin un deces şi 11 răniţi, conform AFP, de unde urmează să relatăm.
Acum 30 minute
10:10
Volodimir Zelenski a fost criticat după ce l-a înlocuit pe Andrii Iermak, fostul secretar al Consiliului Naţional de Securitate, de către redactorul-şef al publicaţiei Kiev Post, Bogdan Nahaylo, conform Kiev Post, de unde urmează să relatăm.
10:00
Deputatul George Simion este singurul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea AUR, congresul care urmează să îi confirme poziţia fiind programat astăzi, la Alba Iulia.
Acum o oră
09:50
Venezuela a reacţionat la ameninţările preşedintelui Donald Trump în legătură cu închiderea spaţiului aerian, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
09:50
09:50
Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, ministerul sănătăţii din teritoriu anunţând sâmbătă un total de 70.100 de morţi, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 12 ore
21:50
Buzoianu convoacă şedinţă de urgenţă după ce zeci de localităţi din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă # Bursa
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă o şedinţă de urgenţă, după ce a aflat de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor efectuate la acumularea Paltinu, deşi autorităţile de resort garantaseră că populaţia nu va fi afectată.
21:30
Rusia pregăteşte interzicerea WhatsApp şi forţează utilizatorii să treacă la aplicaţia locală Max # Bursa
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar zecile de milioane de utilizatori ai platformei vor fi obligaţi să treacă la Max - o aplicaţie de mesagerie promovată de autorităţi şi criticată de avocaţi ca posibil instrument de supraveghere, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 24 ore
21:10
Echipele France Televisions au fost evacuate în urma unei alerte cu bombă la sediul din Paris # Bursa
Echipele postului public France Televisions, aflat în al XV-lea arondisment din Paris, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce autorităţile au semnalat prezenţa unui potenţial dispozitiv exploziv în clădire, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
21:00
Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a informat telefonic pe preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, despre rezultatele întrevederii sale de la Moscova cu Vladimir Putin şi a dat asigurări că Budapesta va sprijini Belgradul în menţinerea stabilităţii energetice, potrivit unui mesaj publicat de liderul sârb pe Instagram, de la care transmitem cele ce urmează.
20:40
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat sâmbătă Rusia că îşi continuă and #8222;planul de război and #8221;, în timp ce comunitatea internaţională discută iniţiative de pace, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
20:30
Zelenski va merge la Paris pentru noi discuţii privind and #8222;o pace dreaptă şi durabilă and #8221; # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la numai două săptămâni după precedenta întâlnire, discuţiile vizând parametrii unei and #8222;păci drepte şi durabile and #8221;, potrivit BFMTV, de la care transmitem cele ce urmează.
20:30
Profitul net atribuibil acţionarilor al Gazprom, calculat conform Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), a crescut cu 13% în primele nouă luni ale acestui an, ajungând la 1.117 miliarde de ruble (14,3 miliarde de dolari), potrivit agenţiei ruse de presă TASS, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, Generation Deutschland (Generaţia Germania - GD), în cadrul unui congres marcat de proteste masive şi incidente violente, potrivit agenţiei dpa, de la care transmitem cele ce urmează.
19:50
Preşedintele partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a fost agresat în localitatea Moissac, în timp ce oferea autografe pe cartea sa and #8222;Ce que veulent les Français and #8221; (n.r. and #8222;Ce vor francezii and #8221;), potrivit presei franceze, de la care transmitem cele ce urmează.
19:40
Cercetători de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg au dezvoltat o peliculă realizată din polimeri pentru mediul acvatic, capabilă să absoarbă produse petroliere de pe suprafaţa apei, material prezentat într-un comunicat al instituţiei, citat de mass-media, de la care relatăm cele ce urmează.
19:20
Liderul opoziţiei din Azerbaidjan a fost vizat de percheziţii după suspiciuni că pregătea o lovitură de stat # Bursa
Poliţia din Azerbaidjan a făcut sâmbătă percheziţii la domiciliul lui Ali Karimli, liderul unuia dintre principalele partide de opoziţie, în contextul unei anchete tot mai ample referitoare la o presupusă tentativă de lovitură de stat menită să îl înlăture de la putere pe preşedintele Ilham Aliyev, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
19:10
Autorităţile spaniole depun eforturi pentru a reduce consecinţele economice ale unui focar de pestă porcină africană confirmat în Catalonia, primul caz raportat la nivel naţional în aproape 30 de ani.
19:00
Palatul Imperial din Tokyo a deschis strada Inui pentru publicul care doreşte să admire frunzele de toamnă, permiţând vizitatorilor accesul până pe 7 decembrie, potrivit japantoday.com, de la care transmitem cele ce urmează.
19:00
Trump a avertizat companiile aeriene să evite spaţiul aerian al Venezuelei, în contextul intensificării presiunilor militare americane în Caraibe, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:50
Cristian Diaconescu: Recunoaşterea Crimeei riscă să afecteze controlul României asupra Mării Negre # Bursa
Fostul ministru de Externe şi consilier prezidenţial Cristian Diaconescu avertizează că o eventuală recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea ca teritoriu aflat sub controlul Federaţiei Ruse ar putea repune în discuţie delimitările maritime din Marea Neagră şi ar afecta siguranţa operaţiunilor offshore ale României, potrivit Digi24, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Compania petrolieră Lukoil riscă să devină principalul vehicul de influenţă al Kremlinului în Europa de Est, avertizează experţi citaţi de publicaţia bulgară Mediapool, potrivit cărora este necesară o acţiune internaţională coordonată pentru a preveni extinderea controlului rusesc în regiune.
18:00
Marcel Ciolacu: and #8222;Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu and #8221; # Bursa
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, critică dur planurile Executivului privind impozitarea serelor şi solariilor din gospodării, pe care le consideră o măsură profund nedreaptă şi lipsită de logică economică. Acesta afirmă că va lupta împotriva unei astfel de iniţiative, despre care susţine că loveşte direct în micii cultivatori şi anulează sprijinul acordat anterior producţiei locale.
17:50
Euronews: Conţinutul afişat pe TikTok pentru europeni diferă radical de cel disponibil în China # Bursa
Diferenţele dintre conţinutul afişat pe TikTok în restul lumii şi cel disponibil în China, prin versiunea Douyin, indică o strategie digitală fundamental diferită în funcţie de publicul-ţintă: platforma chineză promovează materiale educaţionale şi limitează drastic timpul petrecut în aplicaţie, în timp ce versiunea globală prioritizează divertismentul, dansurile virale şi clipurile umoristice, potrivit unei analize Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în Atena şi pe două insule, pentru a accelera proiectele de apă, pe fondul unei secete persistente, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, conform CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
17:00
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că, după cinci luni de mandat, a lăsat în urmă and #8222;un stat de drept slăbit, 40.000 de bugetari plecaţi, salarii îngheţate şi o sărăcie care apasă pe întreaga populaţie and #8221;, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
16:30
Cel mai mare producător de petrol din Rusia a înregistrat un profit net de 277 miliarde de ruble (3,57 miliarde de dolari) în perioada ianuarie-septembrie, faţă de 926 miliarde de ruble în aceeaşi perioadă din 2023. Scăderea abruptă este pusă pe seama dobânzilor ridicate practicate de Banca Rusiei, ieftinirii petrolului şi aprecierii rublei.
16:10
Fostul lider al Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a lansat o nouă formaţiune politică, denumită provizoriu Your Party, alături de fosta deputată laburistă Zarah Sultana.
16:00
Germania pregăteşte o strategie militară amplă pentru un posibil conflict cu Rusia, într-un moment în care Europa constată că războiul nu mai este un scenariu teoretic, ci o ameninţare concretă la frontierele sale, în timp ce Italia se ceartă pe ideea formării a unui contingent 10.000 de voluntari.
15:40
Dominic Fritz, lider al USR şi primar al municipiului Timişoara, acuză and #8222;bula extremisto-manipulativă and #8221; că a fabricat un nou fals, după ce naistul naţionalist Nicolae Voiculeţ l-a atacat public, susţinând că edilul ar fi eliminat din repertoriul Filarmonicii Banatul două colinde bazate pe versuri ale poetului legionar Radu Gyr, potrivit mass-media.
15:40
Aeronava Airbus A320 a companiei italiene Ita Airways, care îl transportă pe papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită oficială în Turcia şi Liban, va avea nevoie de înlocuirea unei componente, după un avertisment transmis de Airbus privind o eroare de software, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
15:30
Cel puţin trei persoane au murit şi alte aproximativ 30 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra Kievului, bilanţul fiind revizuit în creştere faţă de datele iniţiale, care indicau un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
15:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat sâmbătă într-o conferinţă de presă că beneficiază de susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan în cursa electorală, apreciind că acest lucru este firesc, întrucât şeful statului and #8222;nu este deasupra politicii and #8221;, conform Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
14:50
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere care operau în Marea Neagră şi care făceau parte din and #8222;flota fantomă and #8221; folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
14:40
Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) şi prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că victoria lui Zohran Mamdani în alegerile pentru primăria oraşului New York arată că and #8222;istoria nu este încă scrisă and #8221; şi că modelul social-democrat are un viitor solid, în pofida avansului formaţiunilor ultraconservatoare pe plan global.
14:40
Papa Leon a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră din Istanbul, unde şi-a scos pantofii în semn de respect, însă fără a se ruga, marcând prima sa intrare într-un lăcaş de cult musulman în calitate de lider al Bisericii Catolice, informează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
14:40
14:30
Armata SUA a fost acuzată că a ucis supravieţuitorii unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri # Bursa
Armata americană a efectuat o a doua lovitură asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce a evaluat că primul atac nu îi ucisese pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat surse familiarizate cu operaţiunea pentru CNN, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
Tendinţa de scădere a vaccinării permite reapariţia unor focare de rujeolă considerate eradicate, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit News.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
14:20
CNN - Armata americană a efectuat un al doilea atac în care i-a ucis pe supravieţuitorii de pe o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, care fusese deja atacată # Bursa
Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) şi prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că victoria lui Zohran Mamdani în alegerile pentru primăria oraşului New York arată că and #8222;istoria nu este încă scrisă and #8221; şi că modelul social-democrat are un viitor solid, în pofida avansului formaţiunilor ultraconservatoare pe plan global. Declaraţiile au fost făcute în faţa Consiliului Internaţionalei Socialiste, în cadrul unui discurs dedicat apărării valorilor progresiste.
14:10
Zelenski a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta planul de pace # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă că o delegaţie condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului naţional de securitate, se îndreaptă către Statele Unite pentru continuarea discuţiilor privind un acord de pace cu Rusia, potrivit presei internaţionale.
14:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat vineri guvernul să dezvolte un cadru legislativ care să permită instanţelor să acţioneze rapid pentru a bloca ştirile false sau informaţiile care and #39;atacă and #39; demnitatea umană, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
13:50
China a lansat o campanie naţională de and #8222;inspecţie şi rectificare and #8221; a riscurilor de incendiu în clădirile înalte, la doar trei zile după tragedia din Hong Kong, unde un incendiu produs în complexul rezidenţial Wang Fuk Court s-a soldat cu 128 de morţi - cel mai grav sinistru de acest tip din 1948, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
Cătălin Drulă: and #8222;Fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere and #8221; # Bursa
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, le cere contracandidaţilor săi, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiţia electorală, argumentând că Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş, potrivit unui comunicat al USR, de la care relatăm cele ce urmează.
13:20
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, la capătul unei luni marcate de volatilitate accentuată, potrivit CNBC, de la care preluăm cele ce urmează.
13:00
Polonia vrea să cumpere activele Carrefour şi să lanseze un lanţ naţional de retail alimentar # Bursa
Ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului de la Varşovia achiziţionarea activelor Carrefour din Polonia, după ce retailerul francez şi-a anunţat intenţia de a se retrage de pe această piaţă, scrie Notes from Poland, de la care preluăm cele ce urmează. Autorităţile poloneze consideră că magazinele ar putea sta la baza unui lanţ naţional de retail alimentar, controlat de stat, capabil să contracareze and #8222;dominaţia lanţurilor de discount străine and #8221; şi să sprijine producătorii locali
12:50
Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat că intenţionează să plece pe front, după scandalul de corupţie care i-a forţat demisia. and #8222;Merg pe front şi sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit şi corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deşi mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022 and #8221;, a scris acesta într-o scrisoare trimisă publicaţiei New York Post, informaţie confirmată şi de Kyiv Independent.
12:50
Presupusul autor al atacului de la Washington soldat cu moartea unei membre a Gărzii Naţionale şi rănirea altului rezervist urmează să fie inculpat de omor, a anunţat procuroarea capitalei federale americane, Jeanine Pirro, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
