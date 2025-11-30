Dronele ucrainene au lovit două petroliere ruseşti din and #8222;flota-fantomă and #8221; din Marea Neagră

14:30

Armata americană a efectuat o a doua lovitură asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce a evaluat că primul atac nu îi ucisese pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat surse familiarizate cu operaţiunea pentru CNN, de la care transmitem cele ce urmează.