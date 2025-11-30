Venezuela a reacţionat la ameninţările lui Trump în legătură cu închiderea spaţiului aerian

12:50

Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat că intenţionează să plece pe front, după scandalul de corupţie care i-a forţat demisia. and #8222;Merg pe front şi sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit şi corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deşi mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022 and #8221;, a scris acesta într-o scrisoare trimisă publicaţiei New York Post, informaţie confirmată şi de Kyiv Independent.