Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul.ro, 30 noiembrie 2025 19:30
Mașina nu poate fi înmatriculată legal în statele membre ale Uniunii Europene, tocmai din cauza design-ului, care nu respectă normele de siguranță pentru pietoni în caz de impact.
Acum 15 minute
19:30
Casa Albă a lansat un site care detectează „știrile false”. Platforma, oprită temporar după ce Fox News a fost inclus în lista „infractorilor” # Adevarul.ro
Casa Albă a lansat un site menit să urmărească ceea ce numește „biased media” (media părtinitoare) și inexactități. Noua pagină „Media Bias” a fost activată vineri, 28 noiembrie, Casa Albă susținând că va ajuta la expunerea „știrilor false”.
19:30
Acum 30 minute
19:15
Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor? # Adevarul.ro
Există tot mai multe semne că bombardierele rusești Tu-22M Backfire și rachetele lor de șase tone ar putea reveni în prim-planul operațiunilor împotriva Ucrainei.
Acum o oră
19:00
Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile cu drone asupra terminalelor petroliere din Marea Neagră # Adevarul.ro
Kazahstanul a criticat duminică, 30 noiembrie, Ucraina pentru un atac cu dronă asupra terminalului de la Marea Neagră al Caspian Pipeline Consortium (CPC).
19:00
Elvețienii au fost chemați în acest weekend la urne, pentru a vota dacă se vor impune noi taxe asupra celor mai bogați cetățeni pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice.
Acum 2 ore
18:30
Doi escroci care s-au dat drept „angajați la gaze” au fost arestați după ce au furat zeci de mii de lei din casa unei bătrâne # Adevarul.ro
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.
18:15
Fostul ambasador al Ucrainei în SUA, numit consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucției și investițiilor, relatează AFP.
18:00
Programul evenimentelor din Capitală. Peste 2.900 de militari participă la parada de Ziua Națională a României, de la Arcul de Triumf # Adevarul.ro
Parada militară de 1 Decembrie se va desfășura luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.
Acum 4 ore
17:30
Un tânăr beat a făcut circ într-o intersecție din Bacău. A blocat circulația și s-a urcat pe mașină ca să citească o carte # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, din municipiul Bacău, a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice, după ce a făcut circ într-o intersecție din oraș.
17:15
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei conturează cel mai probabil scenariu privind încheierea războiului # Adevarul.ro
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnii, a declarat într-o analiză publicată de LIGA.net că războiul ruso-ucrainean este puțin probabil să se încheie brusc.
17:15
#RomâniaNeUnește | Locurile în care românii se întorc de 1 Decembrie. Sunt destinații simbolice ale minivacanței începutului de iarnă # Adevarul.ro
Ziua Națională a României aduce o minivacanță de trei zile, în care este celebrată Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Sunt deschise târguri de iarnă, începe sezonul în unele stațiuni montane, iar aproape un milion de români sunt sărbătoriți, pe 30 noiembrie, odată cu Sfântul Andrei.
17:15
Într-o lume în care libertatea și competența sunt puse sub semnul întrebării, „Doctorul” nevoit să lupte pentru a-și apăra reputația, integritatea și chiar viața poate fi, la un moment dat, oricare dintre noi.
17:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu explică ce a făcut în prima lună de mandat. „Nu promit miracole peste noapte” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu a explicat duminică, 30 noiembrie, ce a făcut în prima lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru.
16:30
Moment emoționant la bordul unui avion Tarom. Un jandarm interpretează la vioară imnul României, la peste 10.000 metri altitudine # Adevarul.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
16:30
Un incident s-a produs vineri, în timpul unui exercițiu NATO desfășurat în Lituania, în urma căruia un soldat a fost rănit, iar ulterior a murit la spital din cauza rănilor.
16:15
A mai murit un personaj din dosarul lui Florian Coldea. Afaceristul Mihai Guțanu avea calitatea de denunțător # Adevarul.ro
Mihai Guțanu, afaceristul care avea calitatea de denunțător în dosarul lui Florian Coldea, a decedat la spital, unde era internat de câteva săptămâni în stare gravă.
16:00
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea își anunță retragerea din politică și revenirea la „matca de avocat, profesor și om simplu” # Adevarul.ro
În ziua Congresului AUR de la Alba Iulia, europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, lăsând de înțeles că se va retrage din politică după finalizarea mandatului.
Acum 6 ore
15:30
Oficiali ucraineni și americani, întâlnire în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului provocat de Putin # Adevarul.ro
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina.
15:30
Arestare cu ecou în Formula 1. Fost pilot acuzat de fraudă și delapidare, săltat de către autorități pe străzile din Germania # Adevarul.ro
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1, a fost reținut de autorități în urma unei anchete legate de suspiciuni de fraudă și delapidare.
15:15
Turla unei biserici din Bacău, cuprinsă de flăcări. Mai multe autospeciale intervin la fața locului # Adevarul.ro
Turla unei biserici din satul Luncani, județul Bacău, a fost cuprins de flăcări duminică, 30 noiembrie. Mai multe autospeciale de stingere intervin la fața locului.
15:00
Nouă persoane, majoritatea copii, au murit în urma atacurilor lupilor. Regiunea va fi monitorizată cu drone # Adevarul.ro
Lupii care terorizează o regiune a Indiei vor fi monitorizați cu ajutorul dronelor. Animalele au omorât nouă oameni, majoritatea copii, în ultimele săptămâni. Specialiștii au observat o modificare în comportamentul animalelor care sunt foarte activi ziua.
14:45
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită.
14:30
Poziția de prim-vicepreședinte al AUR, preluată de Dan Dungaciu. Lulea: „Am decis să nu candidez la nicio funcție superioară în partid” # Adevarul.ro
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat duminică, 30 noiembrie, în funcția de prim-vicepreședinte al partidului AUR, potrivit informațiilor „Adevărul”. Marius Lulea se retrage din conducerea formațiunii politice.
14:30
Autoritățile din Dâmboviţa și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată. „Pentru moment, nu ne interesează vinovații” # Adevarul.ro
Prefecții din Dâmbovița și Prahova au solicitat Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinu.
14:30
Inundații devastatoare în Indonezia: 417 morți, iar drumurile principale sunt blocate. O localincă povestește cum locuința ei „a dispărut complet” # Adevarul.ro
Bilanțul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren de pe insula Sumatra din Indonezia a crescut dramatic la 417 de morți, au anunțat oficialii. Sute de oameni sunt morți sau dispăruți și în Malaezia și Thailanda, iar milioane de persoane au fost afectate în întreaga regiune.
14:15
Populația României ar putea ajunge la 14 milioane în condițiile natalității și mortalității de azi. INS publică o proiecție șocantă pentru viitorul țării # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu publicat de Institutul Național de Statistică (INS), populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025.
14:15
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun istoricii # Adevarul.ro
Omenirea a avut întotdeauna nevoie de zei, de divinități, de legende. Cel mai legendar personaj al Dobrogei rămâne Sfântul Apostol Andrei, unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos şi despre care se spune că a adus creștinismul pe aceste meleaguri.
14:15
Ministrul Mediului acuză autoritățile din subordinea sa pentru situația gravă din Prahova: „Nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile. Este de neacceptat” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu.
14:15
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General: „Ucrainenii le folosesc, noi nu” # Adevarul.ro
România și alte state NATO folosesc avioane de luptă pentru a combate dronele rusești, însă pe termen lung nu este sustenabil. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, ce soluții mai ieftine decât rachetele care costă un milion de euro bucata și ar trebui să combată drone de 10.000
14:00
Tragedie într-o comună din județul Argeș. O tânără de 21 de ani a murit subit, în baia locuinței # Adevarul.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său şi familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Acum 8 ore
13:30
Țintele potențiale din SUA care ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor Oresnik trimise de Rusia în Venezuela # Adevarul.ro
După ce a încălcat deja tratatele globale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum că intenționează să desfășoare în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.
13:15
Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat # Adevarul.ro
Duminica viitoare, pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani.
13:00
Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban după vizita acestuia la Putin # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decis să își anuleze întrevederea bilaterală cu premierul ungar Viktor Orbán, după vizita acestuia la Moscova și discuțiile purtate cu Vladimir Putin.
13:00
Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului ITF de la Trnava. Urcare importantă în clasamentul WTA # Adevarul.ro
Gabriela Ruse își recâștigă locul în top 100 WTA, câștigând totodată și încredere pentru următoarele meciuri.
13:00
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a ajuns la 146 de morți. 100 de persoane, în continuare de negăsit # Adevarul.ro
Autoritățile din Hong Kong au transmis că bilanțul în urma incendiului care a devastat un complex de apartamente a ajuns la 146 de morți, în creștere față de totalul raportat anterior de 128. Alte 100 de persoane sunt în continuare de negăsit.
12:45
Polonia, gata să lanseze rachete Patriot pentru doborârea unor avioane rusești. Au fost activate unitățile germane pentru operarea sistemelor # Adevarul.ro
După detectarea unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, vineri, 30 noiembrie, au fost activate unități ale forțelor armate germane, prezente în Polonia, pentru a opera sistemele Patriot.
12:30
Un copil de 14 ani, prins noaptea la volanul unui autoturism radiat şi cu numere false de înmatriculare # Adevarul.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din județul Dolj. Verificările în baza de date a Poliției au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.
12:15
Frumusețea autentică: Cum să te iubești așa cum ești și să scapi de presiunea perfecțiunii din social media # Adevarul.ro
În noua ediție din Interviurile Adevărul, descoperiți de la Andreea Tudorache, coach și trainer în dezvoltare personală, cum pot avea femeile grijă de ele, cât de importantă este acceptarea vârstei și imperfecțiunilor, și cum să aducă un echilibru autentic între corp, minte și suflet.
12:15
Cinci persoane au murit în nord-estul Franței, într-un incendiu. O clădire cu trei niveluri a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), au anunțat duminică pompierii și prefectura.
12:15
Alertă în Piatra Neamț: electrovalva unui contor de gaz, găsită în flăcări. A fost oprită alimentarea cu gaze a clădirii # Adevarul.ro
Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piatra Neamț a fost găsită în flăcări, duminică dimineață, 30 noiembrie.
12:00
România, deja în Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele cunosc deja două adversare # Adevarul.ro
România și-a asigurat deja locul în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
11:45
Întârziere uriașă după ce trenul București-Timișoara a lovit o osie aflată pe linia ferată # Adevarul.ro
Compania Națională „CFR” SA transmite că sâmbătă seara, 29 noiembrie, un tren a lovit o osie aparținând unui vagonet tehnologic. Din cauza acestui incident, trenul a avut o întârziere de 138 de minute.
11:45
Situație dificilă în Prahova. Tot mai multe localități rămân fără apă potabilă. Cozi imense, școli închise, spitalele au suspendat internările # Adevarul.ro
12 comune și orașe au rămas fără apă potabilă în județul Prahova, ca urmare a crizei de la barajul Paltinu.
Acum 12 ore
11:30
Zelenski, într-un moment politic critic, după ce scandalul de corupție l-a lăsat fără principalul său consilier # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește să facă față unei noi runde de presiuni din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord de încetare a războiului cu Rusia
11:30
Povestea preotului care a murit după ce s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu, pentru a bate un record mondial. Corpul i-a fost găsit după câteva luni # Adevarul.ro
În încercarea de a strânge o sumă importantă de bani pentru o cauză nobilă, un preot din Brazilia s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu. Deși se promitea a fi un eveniment spectaculos, acesta s-a sfârșit tragic, după ce a plutit necontrolat în aer.
11:15
Un milionar a construit o fermă autonomă unde 200 de oameni ar putea trăi în cazul unei apocalipse # Adevarul.ro
Jason Orvis, în vârstă de 56 de ani, și-a construit ferma pe dealurile din apropierea comunității Bountiful din Utah. Este o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni.
11:00
Locuitorii unui cartier din Suceava s-au trezit fără bradul de Crăciun, la o zi după ce a fost instalat: „Prima dată am crezut că este o glumă” # Adevarul.ro
De Ziua Bucovinei, în cartierul Ițcani din Suceava, un brad a fost instalat în fața Centrului Multifuncțional „Arta”. Sâmbătă, 29 noiembrie, acesta a dispărut pur și simplu, lăsând în urmă doar cetina și câteva globuri uitate pe pervazul unei ferestre.
10:45
Stefanie Pieper, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure îndepărtată din Slovenia.
10:45
Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
10:30
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici. Americanii au vrut să o ia la Hollywood. De ce a fost dată afară de la Institutul de Teatru și Film # Adevarul.ro
Actrița Stela Furcovici, celebră pentru rolul Ecaterinei Teodoroiu din filmul cu același nume, a murit în anul 2000, la doar 46 de ani, în urma unui teribil accident de circulație.
