Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din sudul, sud-estul și estul țării

13:20

Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat sâmbătă că mai mult de 600.000 de consumatori au rămas fără electricitate în urma unui atac nocturn al Rusiei asupra rețelei energetice. Atacul a vizat instalații din Kiev și din alte cinci regiuni ale Ucrainei. Mai mult de 500.000 dintre gospodăriile afectate se află în capitală./aionita/avladucu (REUTERS – 29 […]