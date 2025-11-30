13 localități din Prahova trec la școala online din cauza crizei apei de la Paltinu
Rador, 1 decembrie 2025 00:40
Cursurile în unitățile de învățământ din cele 13 localități prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistemul online în perioada 2-5 decembrie, a anunțat aseară Inspectoratul Școlar Județean Prahova, într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. Este vorba despre Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, […]
Acum 10 minute
01:20
THE GUARDIAN: ”Ne place foarte mult”: cum a creat România uriașa sa schemă populară de returnare pe bază de garanție # Rador
În cei doi ani de la lansarea sistemului, colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi a crescut la 94%. THE GUARDIAN (Marea Britanie), 27 noiembrie 2025 – În satul transilvănean Pianu de Jos, Dana Chitucescu, în vârstă de 51 de ani, adună în fiecare săptămână un sac de PET-uri goale, doze de aluminiu și sticle și […]
Acum o oră
00:50
Fondatorul organizaţiei elveţiene pentru dreptul de a muri „Dignitas” a murit prin sinucidere asistată # Rador
Fondatorul şi directorul organizaţiei elveţiene pentru dreptul de a muri „Dignitas” a murit la rândul lui prin sinucidere asistată. Ludwig Minelli ar fi urmat să împlinească 93 de ani peste câteva zile. Organizaţia, fondată în 1998, a devenit faimoasă la nivel global pentru că oferea servicii de sinucidere asistată cetăţenilor de alte naţionalităţi decât cea […]
00:40
00:30
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuție. „Nu vreau să comentez. Răspunsul este da”, a spus dl. Trump când a fost întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Maduro. Liderul de la Casa Albă a vorbit cu reporterii de […]
Acum 2 ore
23:40
Premierul israelian i-a solicitat oficial preşedintelui ţării să îl graţieze de acuzaţiile de corupţie # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, căruia i-a fost intentat de mult timp un proces de corupţie, i-a solicitat oficial preşedintelui ţării să îl graţieze. Dl. Netanyahu, care neagă învinuirile care îi sunt aduse, a publicat un videclip în care afirmă că graţierea prezidenţială va contribui la atât de necesara reconciliere naţională. Cabinetul preşedintelui Yitzhak Herzog a […]
23:40
Forțele americane și siriene au efectuat atacuri aeriene împotriva depozitelor de arme ale ISIS, a anunţat armata americană # Rador
Duminică, armata americană a transmis că a distrus recent 15 amplasamente unde se aflau depozite de arme ale Statului Islamic (ISIS) din sudul Siriei. Comandamentul Central al SUA – CENTCOM – a comunicat că forţe americane și siriene au identificat și distrus depozitele în provincia Rif Damasch în timpul mai multor atacuri aeriene și detonări […]
23:30
Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din sudul, sud-estul și estul țării # Rador
Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz, pentru mai multe râuri din sudul, sud-estul și estul țării. Sunt vizate bazine hidrografice din 17 județe, de la Mehedinți, Gorj, Teleorman sau Giurgiu, până la Vaslui, Vrancea, Galaţi și Constanța. Până la miezul nopții mai este în vigoare și avertizarea […]
Acum 6 ore
20:20
Woody Allen, născut Allen Stewart Konigsberg, a împlinit duminică 90 de ani. Născut în Flatbush, un cartier din Brooklyn, pe 30 noiembrie 1935, într-o familie evreiască de origine maghiară, regizorul, actorul, scenaristul și compozitorul este o adevărată icoană a cinematografiei mondiale. De peste 60 de ani, a făcut generații întregi de cinefili să râdă și […]
19:40
Elveția a respins prin referendum o propunere de impozitare cu 50% a averilor mai mari de 50 de milioane de franci elvețieni # Rador
Elveția a respins printr-un referendum organizat astăzi o propunere de impozitare cu 50% a averilor moștenite ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni, echivalentul a 62 de milioane de dolari, după cum a anunțat postul publicul de televiziune citat Reuters. Criticii au susținut că inițiativa de stânga, ce vizează finanțarea proiectelor de reducere a […]
19:40
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat duminică o întâlnire cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, din cauza vizitei acestuia la Moscova pentru a discuta despre relaţiile energetice cu Rusia. Karol Nawrocki urmează să se deplaseze miercuri în Ungaria, dar președintele nu se va mai întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, așa cum fusese anunțat anterior. „Președintele […]
Acum 8 ore
17:50
Discuţiile delegaţiei ucrainene cu oficialii americani în Florida ar putea duce la progrese mari (Marco Rubio) # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că se așteaptă ca discuțiile cu oficialii ucraineni să ducă la „progrese mai mari” în direcția unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. „Nu este vorba doar de acorduri de pace. Este vorba de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă, […]
17:50
Precipitațiile au creat probleme în Vâlcea. Pompierii militari au fost solicitați în această după-amiază să intervină în municipiul reședință de județ și în localitatea Roșiile, unde s-au produs inundații în două beciuri. În spațiile respective, apa cumulată avea adâncime de aproape o jumătate de metru, dar a fost evacuată în scurt timp cu motopompe, ne-a […]
17:30
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a depus o cerere oficială de grațiere la președintele țării # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care este judecat într-un proces de corupție de lungă durată, a depus o cerere oficială de grațiere la președintele țării. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile care îi sunt aduse, inclusiv cele de mită și fraudă, și a spus că dosarele de corupție deschise de mai mulți ani au divizat […]
Acum 12 ore
16:50
Ministrul Mediului anunță concluziile ședinței de urgență pe care a avut-o astăzi cu prefecții din județele Prahova și Dâmbovița, cu primarii din localitățile afectate de sistarea alimentării cu apă potabilă și cu reprezentanții autorităților cu atribuții în această situație. Diana Buzoianu scrie într-o postare pe internet că vor fi centralizate toate nevoile primăriilor și va […]
16:50
O persoană a fost ucisă și alte 19 au fost rănite în urma unui atac rus lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra orașului Vişgorod, situat la nord de Kiev, capitala Ucrainei. Primarul regiunii a declarat că printre răniți se află și copii. 146 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire înaltă, eforturile de […]
13:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Colega noastră Simina Şeuleanu, născută Botar, a încetat din viață la 61 de ani. În cei peste 35 de ani de activitate în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, Simina Şeuleanu Botar a lucrat la Radio România Actualități, la Radio România Internațional, precum […]
13:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Administrația Națională Apele Române consideră că situația este critică în județele Prahova și Dâmbovița, unde câteva zeci de mii de persoane nu au în prezent apă la robinete. Problema este cauzată de ploile căzute în ultima vreme, care au afectat barajul Paltinu. […]
13:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care este judecat într-un proces de corupție de lungă durată, a depus o cerere oficială de grațiere la președintele țării. Netanyahu a pledat nevinovat la toate acuzațiile care îi sunt aduse, inclusiv cele de mită și fraudă.(BBC SERVICIUL MONDIAL – 30 noiembrie)/aionita/asalar
13:30
Hong Kong – Un bărbat care a depus o petiţie pentru o anchetă asupra incendiului dintr-un complex rezidenţial a fost arestat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Poliția din Hong Kong a arestat un bărbat care a depus o petiție prin care cerea iniţierea unei anchete privind incendiul soldat cu moartea a 140 de persoane într-un complex rezidențial. Nemulțumirea publică este în creștere, mulți acuzând autoritățile că nu au aplicat măsurile de siguranță care ar fi […]
Acum 24 ore
11:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Organizaţia pentru protecţia consumatorilor – InfoCons atrage atenţia că masa festivă de 1 Decembrie poate conţine un număr mare de aditivi şi ingrediente cu efecte negative asupra sănătăţii populaţiei. Preşedintele asociaţiei, Sorin Mierlea, avertizează că un meniu tradiţional care include carne de porc, ciorbă, sarmale, […]
11:10
Australia – Un cuplu din Kazahstan a fost pus sub acuzare după ce a câştigat ilegal 800.000 de dolari # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Poliția australiană a anunțat că a pus sub acuzare un cuplu din Kazahstan, suspectat că a folosit camere ascunse și dispozitive audio pentru a trișa la jocuri de cărți într-un cazinou din Sydney. Potrivit autorităților, cei doi ar fi câștigat ilegal aproximativ 800.000 de dolari în ultimele două luni. […]
11:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Salvamontiştii au continuat, sâmbătă, căutările adolescentului dispărut acum o săptămână în Munţii Bucegi, din judeţul Braşov. Echipele de căutare au refăcut traseul parcurs de tânăr, însă nu au fost identificate noi elemente care să ducă la găsirea lui. Acţiunea se desfăşoară în condiţii dificile, având […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Mai multe slujbe vor fi oficiate la Catedrala Naţională astăzi, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României şi al acestui lăcaş, iar luni cu prilejul Zilei Naţionale. Potrivit Patriarhiei, accesul credincioşilor care vor să participe va fi liber. Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Luni va avea loc în Bucureşti, în Piaţa Arcului de Triumf, Parada Militară de 1 Decembrie. În acest context, din această noapte, de la ora 02:00, vor fi impuse restricţii de trafic în zona de nord a capitalei. Comisarul şef de poliţie, Ionuţ Preda, de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Alianţa pentru Unirea Românilor organizează, astăzi, la Alba Iulia, Congresul Naţional, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii. Potrivit unui comunicat de presă, reuniunea a fost convocată în oraşul Marii Uniri întrucât acela este locul unde AUR a pornit la drum şi […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Papa Leon își încheie sâmbătă vizita în Turcia cu rugăciuni, slujbe religioase și un prânz alături de Patriarhul Bartolomeu, liderul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Sâmbătă, cei doi au semnat o declarație comună în care au condamnat violența comisă în numele religiei. Ulterior, Papa va pleca în Liban, unde vizita […]
08:20
Un terminal petrolier al Rusiei şi-a suspendat activitatea în urma unui atac cu drone maritime # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei și-a suspendat operațiunile în urma unui atac cu drone maritime. Consorțiul care transportă în principal petrol kazah a anunțat că a oprit încărcările în portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Consorțiul este deținut parțial de companii petroliere occidentale. Un oficial […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Un accident de circulaţie afectează la această oră traficul pe DN56A, în judeţul Mehedinţi. Este şi ceaţă pe drumurile din două judeţe iar pe mai multe artere din Caraş-Severin acţionează echipe de deszăpezire. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Va fi o nouă zi cu ploi. Într-o mare parte din Muntenia, sudul Transilvaniei şi al Moldovei precipitaţiile vor fi abundende şi acolo este încă în vigoare un cod galben de ploi. Avertizarea vizează, până la ora 14:00, judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov […]
07:40
Donald Trump a intensificat presiunile asupra Venezuelei, anunţând că spaţiul aerian al acesteia este închis # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Donald Trump a intensificat presiunile asupra Venezuelei, anunţând că spaţiul aerian al acesteia este închis. Statele Unite au concentrat, în ultimele luni, o forţă semnificativă în apropierea Venezuelei, misiunea acesteia fiind să combată traficul de droguri, despre care Washingtonul spune că este […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României, iar aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica. Conform tradiţiei, Sfântul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul ţării noastre, în Dobrogea, unde a întemeiat primele comunităţi […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Precipitaţiile abundente din ultimele zilei au creat deja probleme în Prahova şi Dâmboviţa. Un drum judeţean a fost complet blocat de o alunecare de teren, în timp ce zeci de mii de oameni din 12 localităţi au rămas fără alimentare cu apă […]
07:40
Premierul Ilie Bolojan se va adresa plenului Parlamentului marți pentru a angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Carmen Gavrilă – Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în ședință comună marți pentru ca Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan să-și angajeze răspunderea asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce noua formă a documentului a fost aprobată vineri, în ședința extraordinară a executivului. Până […]
Ieri
22:40
Sediul central al Televiziunii publice din Paris a fost evacuat în această după-amiază timp de aproape două ore, după ce serviciile de informaţii au alertat compania cu privire la o ameninţare cu bombă. Potrivit France Info, poliţia, sprijinită de câini, a declanşat o investigaţie la faţa locului. Postul de radio France Info și site-ul acestui […]
22:30
Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova # Rador
Hidrologii au emis astăzi o avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabilă până mâine la prânz în urma ploilor prognozate în următoarele 48 de ore. În zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. […]
22:00
Salvamontiștii au suspendat temporar căutările pentru găsirea băiatului dispărut duminica trecută în Munții Bucegi # Rador
Vremea rea i-a forțat pe salvamontiștii din Brașov să suspende temporar căutările pentru găsirea băiatului dispărut duminica trecută în Munții Bucegi. Astăzi, 20 de salvatori au verificat mai multe zone, dar nu au găsit noi informații relevante. În unele locuri, zăpada depășește deja 2 metri. Căutările vor fi reluate imediat după ce evoluția vremii va […]
22:00
Valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a ajuns la aproape 5,5 milioane de lei în urma neregulilor constatate după verificarea a peste 2.000 de operatori economici în această săptămână. Inspectorii au descoperit jucării și ornamente fără marcaj de siguranță, produse textile și alimentare cu neconformități, precum și echipamente neigienice sau uzate./geftene/schelaru RADIO […]
22:00
Republica Moldova anunţă că drone ruseşti au pătruns din ou în spaţiul său aerian, punând în pericol siguranţa zborurilor # Rador
Autoritățile moldovene au anunţat sâmbătă că drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării constituie o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea astfel de incident în ultimele nouă zile. Președinta Maia Sandu, care își propune să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, a denunțat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și […]
21:50
Venitul mediu brut al salariaţilor cu normă întreagă a fost în octombrie de aproximativ 8.400 de lei, potrivit datelor INS # Rador
Venitul mediu brut al salariaţilor cu normă întreagă a fost în octombrie de aproximativ 8.400 de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Aproape 40% dintre aceşti angajaţi au câştigat între 5 şi 10.000 lei brut. Femeile au avut în medie un venit inferior cu 490 de lei faţă de bărbaţi, iar cele mai mari […]
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl va vizita pe președintele francez Emmanuel Macron, la Paris, luni, a anunțat cabinetul domnului Macron, în contextul în care liderul ucrainean se află în cea mai dificilă situație politică și militară de la invazia Rusiei din 2022. Cei doi lideri vor vorbi despre „condițiile unei păci juste și durabile”, în […]
17:00
Donald Trump a anunţat că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ar trebui considerat închis # Rador
Președintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime”, dar nu a oferit alte detalii, în condiţiile în care autorităţile de la Washington intensifică presiunea asupra guvernului președintelui Nicolas Maduro. „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și de persoane, vă rog […]
16:30
Iluminatul festiv de sărbători se aprinde, astăzi, de la ora 18:00 în București, odată cu deschiderea târgului de Crăciun în Piața Constituției. 7 milioane de becuri LED au fost puse pe principalele artere din oraș. În acest an, administrația locală organizează și trei târguri de Crăciun: în Piața Constituției, Piața Universității și la Opera Națională. […]
16:20
Cumpărătorii americani au cheltuit online o sumă record de 11,8 miliarde de dolari de Black Friday, în creștere cu 9,1% față de anul trecut, conform datelor finale de la Adobe Analytics. De asemenea, Adobe Analytics se așteaptă din partea clienţilor ca aceştia să cheltuiască 5,5 miliarde de dolari sâmbătă și 5,9 miliarde de dolari duminică, […]
15:30
Donald Trump a anunţat că spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a precizat: „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și de persoane, vă rog să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A […]
15:00
Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie, anunță ministerul finanțelor. Cei interesați să își investească economiile vor beneficia de dobânzi de 6,55 la sută și de 7,55 la sută pentru donatorii de sânge, ambele cu scadență la doi ani, și de 7,10 la sută, cu scadență la patru ani, și […]
15:00
Preşedintele Zelenski a anunţat că o delegație ucraineană este în drum spre SUA pentru discuții privind planul de pace # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că o delegație condusă de secretarul consiliului de securitate, Rustem Umerov, se află deja în drum spre SUA pentru a continua discuțiile privind un acord de încheiere a războiului cu Rusia. „Rustem a prezentat un raport astăzi, iar sarcina este clară: să elaboreze rapid și substanțial pașii necesari […]
14:50
Unitatea II a Centralei de la Cernavodă a revenit la putere nominală în această dimineaţă, după remedierea cauzei care a condus, aseară, la declanşarea unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei. Reducerea de putere şi lucrările de remediere nu au avut impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei, transmite compania Nuclearelectrica. […]
14:10
Casa de modă Armani a anunţat vineri că a numit un nou consiliu de administrație pentru a ghida tranziția în urma decesului Regelui Giorgio. Noul consiliu este compus din opt membri selectați de Fundația Armani și de moștenitorii designerului, printre care se numără fostul director executiv al Armani, John Hooks, și fostul CEO Gucci, Marco […]
14:10
Doi astronauți ruși și unul american își încep misiunea de 8 luni pe Stația Spațială Internațională # Rador
Doi astronauți ruși și unul american s-au alăturat echipajului Stației Spațiale Internaționale după ce nava lor spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la segmentul rusesc al modulului stației, numit Rassvet sau Dawn. Lansatoarele rusești Soyuz 2.1 au fost lansate de la Baikonur, Kazahstan. Echipajul Stației Spațiale Internaționale a înregistrat andocarea și și-a întâmpinat noii […]
13:30
Anthony Albanese a devenit primul premier australian care se căsătoreşte în timpul mandatului # Rador
Anthony Albanese a devenit primul lider al Australiei care se căsătorește în timpul mandatului. Premierul s-a căsătorit cu partenera sa, Jodie Hayden, într-o ceremonie privată la Canberra. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe vremea când Albanese era liderul opoziției. Planurile de nuntă ale cuplului au fost păstrate în cel mai mare […]
