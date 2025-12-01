Românii care petrec 1 Decembrie în Ucraina
Veridica.ro, 1 decembrie 2025 03:00
În afară de minoritatea română concentrată în regiunea Odesa, Bucovina de Nord și Transcarpatia, în Ucraina există și o comunitate – mică – de români veniți din România. Unii s-au stabilit acolo înainte de război și au rămas, alții – cum sunt luptătorii din grupul Getica, sau medicul de front Medana – au ajuns după februarie, 2022. Veridica a stat de vorbă cu trei dintre acești români despre viața într-o țară aflată în război.
• • •
Acum 30 minute
03:00
Acum 8 ore
21:10
Anti-smartphone de pe smartphone - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (43) # Veridica.ro
Un buletin de știri „alternative” aduc în fiecare ediţie vloggerii Zaiafet și Geminschi.
Acum 24 ore
10:40
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 48
Ieri
23:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că alianța sa a fost de acord să implementeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile care amenința să destabilizeze guvernul său.
23:00
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani.
22:50
O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump.
22:30
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere sancționate în Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în timp ce Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere a Rusiei.
22:00
Mii de credincioși s-au luptat cu ploaia pentru a se alătura Papei Leon al XIV-lea în timpul slujbei celebrate la Istanbul sâmbătă, ultima zi completă a vizitei sale în Turcia.
21:50
Sediile France Televisions din Paris au fost evacuate sâmbătă seara din cauza unei amenințări cu bombă, iar o echipă specială cercetează imobilele.
21:40
Autoritățile moldovene au declarat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea incident de acest gen în nouă zile.
21:20
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit sâmbătă cu ministrul Apărării, Denis Șmihal, și cu șeful serviciilor secrete militare, Kyrilo Budanov, și a ordonat o revizuire a documentelor de apărare de bază ale Ucrainei.
21:10
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și persoanelor, vă rog să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A SPAȚIULUI AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN ÎNCONJURUL VENEZUELEI”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare.
14:30
Aderarea Republicii Moldova va duce la prăbușirea economiei UE, afirmă propaganda pro-Kremlin, care trece peste faptul că economia Moldovei reprezintă doar 0,1% din cea a UE.
13:20
Alternativa pentru Germania şi-a dizolvat organizaţia de tineret devenită prea radicală.
12:00
Rusia susţine că sute de ucraineni şi de baltici au fost complici la crimele naziste din al Doilea Război Mondial # Veridica.ro
Serviciul rus de securitate a început să publice o listă KGB cu colaboratori ai nazismului refugiaţi în ţări occidentale.
11:30
Mai multe regiuni ruse au fost atacate, inclusiv din zona Mării Negre.
09:30
Revizia ordonată de concernul aeronautic european afectează traficul aerian mondial.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului .
21:10
O explozie și un incendiu au izbucnit vineri în sala motoarelor unui petrolier din Marea Neagră, la nord de strâmtoarea Bosfor din Turcia, a anunțat agenția maritimă Tribeca.
21:00
Marea Britanie susține că discuțiile privind aderarea la Fondul de Apărare al UE au eșuat # Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat vineri că discuțiile de aderare la fondul de apărare SAFE al Uniunii Europene au eșuat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru mult lăudata reluare a relațiilor post-Brexit, care viza consolidarea apărării continentului.
20:50
Rubio intenționează lipsească de la o reuniune NATO într-un moment important pentru Ucraina # Veridica.ro
Absența americană de la o întâlnire transatlantică cheie este considerată extrem de neobișnuită
20:20
Orban vrea să-și asigure energie rusească ieftină înaintea alegerilor parlamentare în care poate pierde puterea.
19:50
Andrii Iermak fusese numit recent negociator șef pentru planul de pace cu Rusia
14:50
Ionuț Moșteanu este implicat într-un scandal privind studiile sale.
13:30
Belarus, aliatul cel mai apropiat al Rusiei, și-a intensificat operațiunile hibride împotriva vecinilor săi din UE, direcționând migranți către frontierele acestora și tolerând contrabanda tot mai îndrăzneață. Scopul? Crearea de instabilitate.
11:00
Nu există țară care să vrea mai mult pacea decât Rusia, scrie presa pro-Kremlin, care dă vina pe europeni pentru prelungirea războiului. Și pentru că tot se vorbește de pace în Ucraina, jurnaliștii pro-Putin au decis să ia la ochi următoarea țară către granița cu UE – Republica Moldova.
08:40
Drona prăbușită pe 25 iunie în comuna Puiești, județul Vaslui, nu e un aparat de zbor rusesc, ci unul inscripționat cu un mesaj în limba ucraineană, potrivit unor postări online care citează o fotografie fake, postată eronat de publicația Vremea Veche. În fotografia falsă, pe dronă apare, în alfabetul chirilic, expresia ucraineană „Peremoha Bude”, care înseamnă „Va fi victorie”. Aceeași frază, în rusă, este „Pobeda Budet”.
27 noiembrie 2025
21:00
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani rapidi pentru fotografierea unei locații strategice: serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină, și din ce în ce mai eficientă , de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa.
20:50
Curtea Supremă a Spaniei a ordonat joi arestarea preventivă pentru fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, implicat într-unul dintre scandalurile de corupție care afectează guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez.
20:40
Bugetul pe anul viitor prevede creșterile contribuțiilor la asigurările sociale și dublarea impozitului pe dividende.
20:30
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington D.C. a lucrat cu CIA în Afganistan # Veridica.ro
Directorul agenției americane de spionaj a declarat că bărbatul care a deschis focul, un fagan de 29 de ani, a colaborat în țara sa natală cu CIA și cu guvernul american.
20:20
Putin își dublează cererile pentru teritoriile ucrainene înainte de discuțiile cu SUA de la Moscova # Veridica.ro
Președintele Vladimir Putin și-a dublat cerințele principale pentru încetarea războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va depune armele doar dacă trupele Kievului se retrag de pe teritoriul revendicat de Moscova.
20:10
Un plan american de pace, modificat ulterior prevedea recunoașterea regiunilor Donețk și Luhansk, ca teritorii rusești.
19:40
Românii care își manifestă patriotismul riscă să fie arestați, potrivit unei serii de clipuri care, pe lângă această narațiune falsă, conțin și mesaje xenofobe, rasiste și anti-europene. Clipurile, publicate pe un cont de Facebook înființat în decembrie 2022, au făcut milioane de vizualizări dar au fost șterse imediat ce s-a scris despre ele în presă.
19:00
Liderul de la Vatican și-a început vizita în Turcia cu un semnal de alarmă în fața conflictelor din lume
13:10
Preşedintele american a criticat vehement precedenta administraţie pentru că ar fi permis intrarea a milioane de străini în Statele Unite
12:30
Preşedintele Macron prezintă planul care vizează întărirea forţelor armate în faţa ameninţărilor Rusiei
11:20
Autorităţile anunţă doar pagube materiale.
11:00
Rusia este angajată într-un război hibrid împotriva Occidentului și a reușit să-i convingă pe mulți că, dacă susțin Ucraina, țările lor riscă să fie antrenate într-un război real, crede expertul în război hibrid Mitchell A. Orenstein, profesor de studii ruse și est-europene la Universitatea din Pennsylvania și autor al cărții „The Lands In Between”. D
08:50
Evenimentul a avut loc la Belgrad, sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare.
26 noiembrie 2025
20:40
Responsabilul european spune că negocierile de pace ar trebui să se concentreze pe concesiile agresorului
19:50
Aparatul a fost regăsit din întâmplare după 12 ani
19:00
Ziarul a arătat că președintele și-a pierdut din vitalitate față de primul mandat
18:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale în cadrul eșuării candidaturii sale la realegere din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel.
18:20
Ministrul adjunct de externe al Rusiei a declarat că există numeroase scurgeri de informații și atacuri prin intermediul mass-media britanice și al rețelelor de socializare pe tema ajungerii la acorduri de pace în Ucraina.
18:10
Trump îl apără pe Witkoff, care îi instruiește pe ruși cum să negocieze cu președintele american # Veridica.ro
Trimisul președintelui este considerat co-autorul unui plan controversat de pace în Ucraina care favoriza flagrant Rusia
17:40
Pompierii nu știu câți locatari se află în cele 2000 de apartamente.
17:20
Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 15 rănite într-un incendiu major care a cuprins blocuri de apartamente în districtul Tai Po din Hong Kong.
15:00
Cum n-o dai!
13:10
UE solicită urgent un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina # Veridica.ro
Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a conveni asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, după ce un plan de pace susținut de SUA săptămâna trecută a prezentat idei diferite, au declarat oficiali UE.
