A muncit ca salahor 14 ore pe zi, azi are o afacere de milioane. Povestea românului care reconstruieşte Londra
ObservatorNews, 1 decembrie 2025 08:50
Milioane de români au plecat din ţară ca să-şi schimbe viitorul. Şi au ajuns, acum, să schimbe ei faţa oraşelor de peste tot, din lume. Alin Buşi e unul dintre ei. A fost salahor pe şantierele din Londra iar acum are propria companie de construcţii şi o afacere de milioane de lire sterline. El şi echipa lui de români reconstruiesc Marea Britanie. Cot la cot cu britanicii. Românii sunt acum parte importantă din viitorul acestui lumi mari, oriunde ar fi.
Acum 10 minute
09:00
"Nu am mai stat pe gânduri". Cum a aflat primarul din Mărgineni că biserica din comuna lui este în flăcări # ObservatorNews
Ziua Sf. Andrei, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în casele multora, s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii din comuna Mărgineni, judeţul Bacău. În plină sărbătoare, turla unei biserici a fost cuprinsă de un incendiu violent, iar flăcările s-au extins rapid la întreg acoperișul din lemn.
09:00
Studio Ferentari, de pe stradă pe scenă. Tinerii din cartier, salvați prin teatru, îşi scriu singuri viitorul # ObservatorNews
Când vii pe lume într-un loc în care totul în jur e despre sărăcie, droguri şi criminalitate, şansele să reuşeşti în viaţă sunt mici, spre deloc. Doar dacă nu apare cineva şi îţi schimbă total şi perspectiva, şi destinul. Se întâmplă asta de câţiva ani, în Ferentari. Unul din cartierele Bucureştiului prin care nu ai vrea nici să treci, dar să locuieşti acolo. În momentul în care Ionuţ Oprea, actor de profesie, a ajuns prima dată în Ferentari a ştiut că aici va juca rolul vieţii sale. A deschis o şcoală de actorie şi a adunat de pe stradă toţi tinerii care experimentau deja şi consumul de droguri, şi alcool. Azi îi vedem pe scenă. Sunt dovada că România care are viitor.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Zăpadă de doi metri în Bucegi și Banat și risc de avalanșă. Avertisment ferm pentru iubitorii de drumeții # ObservatorNews
De Sfântul Andrei, iarna a pus stăpânire pe munţi, de la sudul Banatului până în Bucegi. Prima ninsoare serioasă a transformat cascadele, satele şi pădurile în peisaje de poveste, dar a adus şi probleme, zăpadă de peste doi metri la altitudini mari şi risc de avalanşă. În timp ce turiştii se bucură de frumuseţea începutului de sezon rece, salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi cer prudenţă maximă.
Acum o oră
08:30
Horoscop 2 decembrie 2025. Nativii care se pot îndrăgosti pe neașteptate. Unde îşi vor întâlni jumătatea # ObservatorNews
Horoscop 2 decembrie 2025. Începutul iernii aduce claritate, energie și decizii importante pentru toate zodiile. Comunicarea, deciziile practice și relațiile sunt în centrul atenției, iar mulţi nativi își găsesc astăzi direcția în proiecte, planuri personale sau chestiuni financiare.
08:20
File de somon marinat, retras de urgenţă din vânzare. Cu ce bacterie periculoasă este contaminat # ObservatorNews
Este alertă în magazine. Un file de somon marinat a fost retras de urgenţă de la raft, după ce s-a descoperit prezenţa unei bacterii periculoase, Listeria. Infectarea poate provoca febră, dureri musculare, greaţă şi vărsături. Iar, cele mai vulnerabile persoane sunt femeile însărcinate şi cei cu imunitatea slăbită. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiţi să nu-l consume sub nicio formă, ci să-l returneze în magazin, unde vor primi contravaloarea integrală, chiar şi fără bon fiscal.
08:10
De Ziua Națională, parada atrage mii de oameni, dar și restricții de circulație. Autoritățile au blocat mai multe artere principale, iar șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.
08:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 1 decembrie 2025.
08:10
Pacea din Ucraina, negociată la Florida. Rubio vrea să ajute Kievul "să fie în siguranţă pentru totdeauna" # ObservatorNews
Pacea din Ucraina s-a negociat aseară ore bune pe pământ american! Discuţiile au fost productive, dar oficialii americani spun că mai sunt multe de făcut. Rezultatul întâlnirii va fi analizat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, unde este aşteptat azi de Emmanuel Macron.
Acum 2 ore
08:00
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 decembrie. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 1 decembrie 2025, preţurile la benzină sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
07:50
1 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 decembrie de-a lungul timpului.
07:50
Parada militară de 1 Decembrie: aeronavele militare ar putea rămâne la sol din cauza vremii capricioase # ObservatorNews
Parada militară din Bucureşti urmează să înceapă în câteva ore. 2.900 de militari din România și 240 din 10 state membre vor defila pe străzile Bucureștiului. Spectacolul va fi atât la sol, cât și în aer. Cu toate detaliile despre desfăşurarea de forţe, într-un context de sărbătoare şi, mai ales, de pace.
07:10
Luni, 1 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Naum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 12 ore
22:00
Șeful ANAF: "Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele" # ObservatorNews
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat într-un interviu difuzat duminică seară că raportul privind încasările de la marii contribuabili, solicitat imediat după preluarea mandatului, "nu face cinste" instituției, motiv pentru care nu poate fi făcut public. Întrebat despre descoperirea unui "pește mare”, Nica a afirmat că Fiscul nu urmărește astfel de ținte, dar că este mulțumit de rezultatele controalelor din ultimele luni.
21:40
Bolojan a anunţat trimiterea a peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza de la Paltinu # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică seară, trimiterea a peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în județele Prahova și Dâmbovița, afectate de întreruperea alimentării cu apă. Alte 150.000 de litri vor ajunge luni, iar distribuirea va fi coordonată de autoritățile locale și inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Bolojan avertizează că, după remedierea avariei, "cei responsabili de criza generată în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă".
21:30
Bărbat de 72 de ani, lovit mortal de trenul Budapesta-Craiova în judeţul Caraş-Severin # ObservatorNews
Un bărbat de 72 de ani din Caraş-Severin a murit, duminică seară, după ce a fost lovit mortal de trenul InterRegio Budapesta–Craiova, în zona stației Mehadia. Circulația feroviară nu a fost afectată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.
20:20
Piața din București care se transformă în festival gastronomic, cu muzică live și mâncare ca-n marile capitale # ObservatorNews
O piață din Capitală începe să semene tot mai mult cu La Boqueria din Barcelona sau cu Time Out Market din Lisabona. Piața Obor a trecut printr-o transformare surprinzătoare, inspirată de marile piețe europene: are acum o zonă culinară modernă, unde vizitatorii pot savura mâncare din diverse bucătării, pot socializa și se pot bucura de muzică live, exact ca la un festival.
20:20
Inundaţii în trei judeţe, după o săptămână de ploi. Hidrologii extind avertizările pe mai multe râuri din ţară # ObservatorNews
După o săptămână de ploi neîncetate, mai multe râuri s-au umflat şi au ieşit din matcă. Situaţia cea mai gravă este în Piteşti, unde două clădiri publice au fost inundate. De atfel, autorităţile din Argeş au decis să închidă total un baraj. Hidrologii au extins avertizările pe mai multe râuri din ţară până luni dup-amiază.
20:20
Fiul lui Sergiu Celibidache: România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează, dar durează # ObservatorNews
România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează. Iar asta durează. O spune Serge Celebidachi, fiul marelui compozitor care a trebuit să plece din ţară ca să-şi împlinească visul de a ajunge un celebru muzician. Şi a ajuns. La aproape 30 de ani de la dispariţia celui supranumit cel mai mare dirijor al secolului 20, fiul lui decide să rămână în România. Ca să vindece toate rănile trecutului şi să repare tot ce poate el repara, la România. Prin filmele sale cu distribuţie de Oscar, poveşti nespuse şi emoţie.
20:20
Ţintele atacului din California soldat cu 4 morţi şi 10 răniţi ar fi fost doi cântăreţi de muzică rapp # ObservatorNews
O petrecere aniversară din Statele Unite ale Americii s-a transformat într-un masacru. Patru oameni au fost ucişi iar alţi zece se luptă pentru viaţă după o serie de împuşcături. Printre victime sunt mai mulţi copii.
20:10
24 de motive de bucurie. Cum a devenit calendarul de Advent noul ritual de decembrie # ObservatorNews
Decembrie nu vine doar cu frig, ci și cu "febra sertărașelor". Calendarele de Advent, cu mici surprize zilnice până la Crăciun, au devenit tot mai populare și în România. De la bilețele și dulciuri până la cosmetice sau provocări amuzante, tot mai multe familii transformă diminețile lunii cadourilor într-un ritual al bucuriei.
20:10
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar. Titlul mondial se va decide în Abu Dhabi # ObservatorNews
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar și a urcat pe locul 2 în clasamentul piloților, cu o etapă înainte de finalul sezonului de Formula 1. Victoria lui Verstappen transformă ultima cursă într-o luptă în trei pentru titlul mondial, alături de Oscar Piastri, care a încheiat cursa pe locul 2, și Lando Norris, în continuare lider în clasament după ce a terminat pe locul 4. Cursa a fost transmisă pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Acum 24 ore
19:50
George Simion, reales în fruntea AUR: "Voi fi un președinte mai blând, dar mai exigent ca niciodată" # ObservatorNews
George Simion a candidat singur şi a fost reales, duminică, președinte al AUR, obținând 991 de voturi "pentru" din totalul de 1.008 exprimate în cadrul Congresului partidului de la Alba Iulia. Liderul formațiunii a declarat că începe al doilea mandat într-o situație "cât se poate de incertă", avertizând că în 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a intra la guvernare cu AUR. În discursul său, Simion a subliniat nevoia de profesionalizare, disciplină și concentrare asupra programului partidului pentru români, promițând un mandat mai exigent, dar și mai echilibrat.
19:40
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg # ObservatorNews
Curg deja comenzile pentru cozonaci! Deși prețurile vor fi mai mari, desertul va fi nelipsit de pe mesele românilor, iar cofetăriile au listele de aşteptare pline. Specialiștii estimează însă vânzări mai mici. Producătorii s-au adaptat: oferă cozonaci de jumătate de kilogram sau chiar porții la felie.
19:40
Turiștii, impresionați de minivacanța tradițională în Bucovina: "Aici am găsit cea mai bună mâncare" # ObservatorNews
Sărbătoarea de Sfântul Andrei se termină astăzi, dar petrecerea continuă și mâine, de Ziua României. 1 Decembrie îi găsește pe mulți români pe plaiurile bucovinene, acolo unde au fost așteptați cu bucate tradiționale, muzică și voie bună.
19:40
Incident feroviar în Caraș-Severin. Un tren de călători a lovit o osie abandonată pe șine # ObservatorNews
Accident feroviar în staţia Cruşovăţ, Caraş-Severin. Un tren de călători a lovit o osie care aparţinea unui vagonet tehnologic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma verificărilor, personalul feroviar a identificat încă o osie lăsată pe o altă linie. Poliţia şi CFR-ul au deschis anchete pentru a stabili dacă este vorba despre neglijenţă sau despre o mână criminală.
19:30
Rubio la întâlnirea de la Miami: "Suntem deja la jumătatea drumului spre a asigura independența Ucrainei" # ObservatorNews
Întâlnirea delegațiilor americane și ucrainene de la Miami a început cu declarații puternice privind viitorul Ucrainei, reconstrucția țării și garanțiile de securitate necesare pentru perioada de după conflict. Atât reprezentanții SUA, cât și cei ai Kievului au subliniat că negocierile nu sunt doar despre încheierea războiului, ci despre definirea unui cadru durabil care să asigure independența, suveranitatea și prosperitatea Ucrainei.
19:30
125.000 de oameni, lăsați fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița: "Merg la magazin să îmi cumpăr de băut" # ObservatorNews
Situație dramatică în Prahova și Dâmbovița, unde peste 125.000 de oameni au rămas complet fără apă potabilă după ce ploile torențiale au blocat stația de epurare, încărcând rețeaua cu atât de mult mâl încât filtrarea a devenit imposibilă. Apele Române cer declararea stării de urgență, prefectul solicită resurse din rezerva de stat, iar ministrul Mediului acuză instituția că gestionează defectuos criza și trimite corpul de control în teritoriu.
19:30
Sărbătoare cu mii de credincioși la moaștele Sfântului Andrei. N-a lipsit nici Gigi Becali # ObservatorNews
Sărbătoare mare astăzi pentru credincioși! De Sfântul Andrei, mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București și la Peștera ocrotitorului României din Constanța, pentru a participa la slujbe şi a se închina la moaște.
19:00
Rezultate LOTO 6/49, duminică 23 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Loto 6/49. Duminică, 30 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare sunt afișate mai jos.
17:40
Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu tractorul, în Drobeta # ObservatorNews
Tragedie pe DJ 671 E, în Dîlbocița. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat în curtea unui imobil nelocuit, anunță IPJ Mehedinți.
17:00
Turiștii aflați în minivacanță la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari din cauza riscului de avalanșă # ObservatorNews
Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii.
16:50
Magistrații, campioni la pensii de serviciu: media a depăşit 25.000 de lei în octombrie 2025 # ObservatorNews
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească și în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor CNPP. Cele mai mari pensii rămân în rândul magistraților, unde media depășește 25.000 de lei, în timp ce alte categorii speciale, precum diplomații, funcționarii parlamentari sau personalul aeronautic, înregistrează la rândul lor mii de pensionari cu venituri considerabile.
16:30
Vremea de mâine 1 decembrie. Minivacanţă cu vreme mohorâtă, minime sub zero grade și precipitații la munte # ObservatorNews
România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu vreme mohorâtă: ploi slabe, nori persistenți și lapoviță la munte, în timp ce ceața va crea dificultăți pe șosele. Temperaturile rămân scăzute, cu minime ușor sub zero grade în unele regiuni.
16:30
Captură de proporții la Calafat. Țigări de contrabandă de 2,2 mil de lei, ascunse în camionul unui sârb # ObservatorNews
Polițiștii de frontieră au făcut o captură de proporții la Calafat. Ei au descoperit într-un camion 1,5 milioane de țigarete de contrabandă în valoare de 2,2 milioane lei.
16:20
Trei călugărițe sfidează Biserica. Au devenit vedete pe internet după ce au fugit de la azil # ObservatorNews
Trei călugăriţe au provocat o întreagă biserică şi au devenit vedete pe internet. Bernadette, Regina şi Rita au fugit dintr-un azil de bătrâni în septembrie pentru a se întoarce la mănăstirea lor abandonată de lângă Salzburg, Austria.
16:00
Imagini de groază în Bacău. Turla bisericii Luncani, cuprinsă de flăcări. Incendiul, extins pe sute de mp # ObservatorNews
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi
16:00
De la Monopoly la roboți controlați din telefon: jucăriile care ne-au cucerit înaintea erei digitale # ObservatorNews
La vremuri noi, obiceiuri noi. Jucăriile de altădată sunt astăzi înlocuite de obiecte din ce în ce mai sofisticate. Iar multe dintre ele sunt controlate direct din telefon.
15:50
Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # ObservatorNews
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
15:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu şi-a prezentat bilanţul după o lună de mandat. "Este nevoie de răbdare" # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de la preluarea mandatului, anunțând că primele săptămâni au fost dedicate punerii bazelor pentru marile reforme pe care le coordonează: restructurarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea. Gheorghiu subliniază că nu urmărește "promisiuni miraculoase", ci un proces riguros și transparent, menit să producă rezultate durabile.
15:40
Momentul accidentului din Borşa, surprins de camere. Bărbatul era patronul unui restaurant și tatăl a 2 copii # ObservatorNews
Un tânăr și-a pierdut viața în Borșa, județul Maramureș, după ce a derapat într-o curbă și a intrat cu mașina în balconul unei locuințe. Accidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere.
15:30
Bucovina, în sărbătoare de minivacanţă: mii de turiști atrași de bucatele tradiționale și atmosfera autentică # ObservatorNews
În Bucovina, oamenii sărbătoresc tradițional, cu bucate pline de savoare. De la carne rumenită pe grătar, la ceaune aburinde și preparate gătite la plită, toate sunt pregătite să fie savurate de turiști și localnici. Atmosfera este una autentică, încărcată de miresme, tradiții și bună dispoziție, exact așa cum Bucovina și-a obișnuit vizitatorii.
15:00
Credincioșii au stat ore întregi în ploaie la Galați. Mii de oameni, la moaștele Sfântului Andrei # ObservatorNews
Mii de pelerini au așteptat în ploaie, azi-noapte, în fața Catedralei din Galați pentru a se închina la moaștele Sfântului Andrei. Ca să le facă așteptarea mai ușoară, voluntarii au împărţit ceai cald, cornuri şi alte dulciuri.
14:20
Vitezoman din Borşa, mort într-un accident cumplit. BMW-ul pe care-l conducea, propulsat în balconul vecinului # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani din Borșa a murit noaptea trecută într-un accident violent, după ce a pierdut controlul BMW-ului pe o stradă din oraș. Mașina a lovit în plin balconul unei case, apoi s-a izbit de un stâlp, iar vitezometrul s-a oprit la 128 km/h. Victima, tată a doi copii, era patronul unui restaurant cunoscut din zonă.
14:20
Mii de credincioși la Catedrala Națională de Sfântul Andrei. Ploaia nu i-a oprit să se închine la moaşte # ObservatorNews
Este o zi de mare sărbătoare pentru români. Astăzi este Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Sunt slujbe impresionante la Catedrala Naţională, unde va fi scoasă racla cu moaştele sfântului.
14:10
Apele Române cer declararea stării de urgenţă în 12 localităţi. "Stăm ca proştii la rând să luăm apă" # ObservatorNews
Situaţie dramatică în Prahova! Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi au rămas fără apă. Grădiniţele, şcolile şi liceele din aceste localităţi ar putea rămâne închise începând de marţi iar Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Apele Române cer declararea stării de urgenţă în zonă.
13:40
Săptămâna în care Europa a înţeles că a rămas singură în faţa expansionismului rusesc - Analiză The Guardian # ObservatorNews
Dezvăluirea planului ruso-american cu cele 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina a provocat panică în capitalele europene şi a scos la iveală o ruptură profundă între Europa şi Statele Unite în privinţa modului în care trebuie tratat regimul de la Kremlin. Liderii europeni avertizează că Rusia rămâne o ameninţare majoră, în timp ce vocea dominantă în Washington pare dispusă să accepte concesii substanţiale făcute Moscovei.
13:30
Președintele Poloniei refuză să se întâlnească cu Viktor Orban, după vizita acestuia la Vladimir Putin # ObservatorNews
Președintele Poloniei, Jacek Nawrocki, a anulat întâlnirea planificată cu premierul ungar Viktor Orban, după ce acesta din urmă a efectuat o nouă vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Informația a fost făcută publică printr-o postare virală pe platforma X, care indică faptul că liderul polonez nu este dispus să legitimeze apropierea Budapestei de Kremlin.
13:10
A răspuns unui mesaj primit pe Facebook. Greşeala făcută l-a costat 240.000 de euro # ObservatorNews
În octombrie 2024, Joe Novak a făcut o postare pe Facebook în care a vorbit despre lipsa de opțiunilor de mâncare fast-food sigure pentru fiul său cu nevoi alimentare speciale. Postarea a strâns câteva aprecieri și comentarii din partea prietenilor, dar şi un mesaj care avea să-l coste foarte scump. După puţin peste un an, Novak a rămas cu inima frântă şi fără economiile de-o viaţă, scrie CNN.
13:00
Venezuela denunţă declaraţia lui Trump privind închiderea spaţiului aerian drept "ameninţare colonialistă" # ObservatorNews
Venezuela reacţionează dur după ce Donald Trump a cerut închiderea totală a spaţiului său aerian, calificând declaraţia drept o "ameninţare colonialistă" şi o încălcare a legislaţiei internaţionale. Tensiunile diplomatice cresc după avertismentele FAA şi pe fondul acuzaţiilor Washingtonului la adresa regimului Maduro, potrivit Agerpres.
