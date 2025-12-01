Elena Lasconi, critici dure la adresa preşedintelui şi a Executivului: „Nicuşor Dan e mincinos, Guvernul este cel mai rău din 35 de ani”

14:00

După ce a urmărit un cont Instagram dedicat lui Brad Pitt, o femeie din Elveţia a intrat într-o relaţie cu un escroc care i-ar fi sustras o sută de mii de franci elveţieni. 107.000 de euro, mai exact. Înşelăciunea aminteşte de nefericita întâmplare mediatizată anul trecut a unei femei franceze în vârstă de 50 de ani, care credea, la rândul ei, că are o conversaţie cu vedeta americană, scrie Le Figaro.