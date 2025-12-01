Dacia, premiată pentru campaniile publicitare pentru Duster, Jogger, Sandero și Logan

09:10

Sumele cu care Revolut își recompensează clienții care aduc alți clienți cresc de la o lună la alta. Au pornit de la 100-150 de lei, iar acum au ajuns la un maxim de nu mai puțin de 1.000 de lei per client nou. Revolut nu detaliază, dar nu toți clienții primesc această ofertă, cei norocoși fiind selectați cel mai probabil în funcție de numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate, dar și de istoricul în atragerea de clienți noi.