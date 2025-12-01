E oficial: Erste Card a fost cumpărată de către Global Payments şi Erste Holding

13:40

Armata spaniolă a fost mobilizată luni pentru a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în apropierea Barcelonei, despre care autoritățile suspectează că ar fi fost declanșată de un mistreț care a consumat alimente contaminate, cum ar fi un sandviș, declanșând o serie de evenimente care au dat acum peste cap exporturile de care de porc de miliarde de euro ale țării, potrivit Reuters citat de Hotnews.