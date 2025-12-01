Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025

11:10

„Cred că trebuie să ieșim din piața locală și pentru noi întotdeauna a fost important. Una dintre ancorele noastre a fost să avem zona de produse sau servicii pe piața românească, dar să avem o componentă mare pe piața externă, pentru că asta ne dă un anumit echilibru. Preferi un scaun cu patru picioare, unde dacă lipsește unul încă poți sta pe scaun, dar cu mai puține picioare deja devine dificil.”, a explicat Voicu Oprean, AROBS Group, în emisiunea „A fost odată în business” realizată de Termene.ro.