Meseriaşii Europei – UE are un nou sistem de indicaţii geografice pentru produsele artizanale şi industriale
Economica.net, 1 decembrie 2025 16:50
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi producători europeni îşi vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunţat luni Comisia Europeană.
Acum 5 minute
17:10
Alertă de securitate cibernetică? Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale (raport SUMSUB / DNSC) # Economica.net
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe fondul folosirii masive a inteligenţei artificiale pentru identităţi false, deepfake-uri şi sisteme autonome capabile să execute atacuri complexe fără intervenţie umană, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat recent de SUMSUB, citat de DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică).
17:10
Cyber Monday SUA -Cheltuielile ar urma să depăşească 14 miliarde de dolari (Adobe Analytics) # Economica.net
Americanii ar urma să cheltuie 14,2 miliarde de dolari cu ocazia Cyber Monday, potrivit unui raport Adobe Analytics, consumatorii cu bugete mai reduse profitând de discounturile online, transmite Reuters.
17:10
Spitalul privat Memorial al turcilor de la MSG Uluslararasi Saglik Yatirimlari a realizat afaceri nete de peste 146 de milioane de lei în 2024, cu 25% mai mari decât în 2023, şi continuă în pierdere # Economica.net
Firma prin care operează spitalul privat Memorial din Bucureşti, deţinut de turcii de la MSG Uluslararasi Saglik Yatirimlari, a obţinut cifră de afaceri netă de peste 146 de milioane de lei în anul 2024, cu 25% mai mare decât cea înregistrată în 2023, şi continuă să meargă în pierdere pentru al treilea an consecutiv, arată bilanţurile societăţii, comparate de Economica.net.
Acum 30 minute
16:50
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului în comun asupra Erste Card d.o.o. din Croaţia de către Global Payments Inc. din SUA şi Erste Group Bank AG ("Erste Holding") din Austria, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
16:50
16:50
Declaraţie-şoc a NATO: „Atacuri preventive” împotriva Rusiei. Ce au răspuns autoritățile de la Moscova # Economica.net
NATO ar putea lua în considerare posibile "lovituri preventive" împotriva Rusiei, ca urmare a "războiului hibrid" dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una "extrem de iresponsabilă" şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie conflictul din Ucraina, consemnează luni agenţiile Reuters şi ANSA.
Acum 2 ore
15:20
Exit Carrefour – Verde pentru vânzarea magazinelor din Italia. Ce se întâmplă în România # Economica.net
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Mai jos, puteţi citi despre ce se întâmplă în România în ultima perioadă.
Acum 4 ore
15:00
Cablu submarin „pe sub Marea Neagră”, interconexiune cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Ucraina – Lista proiectelor energetice cruciale pentru Europa în care România este implicată | Planul energetic transfrontalier al Comisiei Europene (PIC) # Economica.net
Comisia Europeană a acordat luni unui număr de 235 de proiecte energetice transfrontaliere statutul de proiecte de interes comun (PIC) şi de proiecte de interes reciproc (PIC), a doua astfel de listă de la lansarea iniţiativei, în 2023, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Mai jos, puteţi vedea care sunt proiectele energetice tranfrontaliere vitale în care România este implicată.
14:10
Scandal Airbus – Aproape toate cele 6.000 de avioane A320 au fost „reparate”. Modificarea softului a fost mai rapidă decât se estima # Economica.net
Operaţiunile flotei Airbus revin la normal luni, după ce grupul aeronautic european Airbus a reuşit modificarea softului mai rapid decât se estima, evitând o criză prelungită, transmite Reuters.
14:10
Reformă la bugetari – Cu cât a scăzut numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice în septembrie 2025 ( date oficiale Ministerul Finanţelor) # Economica.net
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
13:40
Un „sendviș epidemic” – Alertă în Spania. Armata a fost mobilizată contra focarelor de pestă porcină, totul ar fi pornit de la resturi de alimente contaminate # Economica.net
Armata spaniolă a fost mobilizată luni pentru a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în apropierea Barcelonei, despre care autoritățile suspectează că ar fi fost declanșată de un mistreț care a consumat alimente contaminate, cum ar fi un sandviș, declanșând o serie de evenimente care au dat acum peste cap exporturile de care de porc de miliarde de euro ale țării, potrivit Reuters citat de Hotnews.
13:20
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 671,2 milioane de lei, de la 814,5 milioane de lei în septembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
13:20
97,6% din totalul mașinilor noi vândute în noiembrie în Norvegia au fost electrice. Tesla a bătut un record # Economica.net
Vânzările de mașini din Norvegia au crescut cu 70% în noiembrie față de aceeași lună a anului trecut, 97,6% din total fiind vehicule complet electrice.
13:20
Demolare istorică în București – Câți bani va înghiți noua clădire de birouri care a fost sediul Bancorex, cumpărată de AFI # Economica.net
O parte dintr-o clădirea fostului sediu Bancorex, prima clădire modernă de birouri construită în București, este în curs de demolare. Dezvoltatorul AFI a cumpărat imobilul în 2024, iar investiția se ridică la zeci de milioane de euro.
Acum 6 ore
12:20
Fermieri din România – Cum arată nucleul agriculturii româneşti şi câte femei-antreprenor sunt în acest sector # Economica.net
Categoria de vârstă 45 - 60 de ani reflectă nucleul principal al mediului de afaceri agricol românesc, fiind formată din fermieri cu experienţă îndelungată, stabilitate economică şi o bună cunoaştere a pieţei, iar prezenţa femeilor antreprenor în acest sector - de 30% - depăşeşte uşor media europeană, demonstrând o deschidere sporită faţă de implicarea lor în antreprenoriatul rural, relevă ''Carta Albă a Agriculturii'', lansată recent de IMM România.
11:30
Unirea prin autostrăzi – Primul 1 Decembrie cu 200 kilometri de autostradă între Muntenia şi Moldova # Economica.net
1 Decembrie 2025 - Ziua Unirii este sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova şi Oltenia de Dobrogea, a declarat luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, de Ziua Naţională a României.
11:30
Războiul rămâne o afacere profitabilă – Marii producători de armament au avut vânzări record în 2024 # Economica.net
Alimentate de conflictele din Ucraina şi Gaza, vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producţie care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), informează AFP.
Acum 8 ore
10:50
Dacia, premiată pentru campaniile publicitare pentru Duster, Jogger, Sandero și Logan # Economica.net
Marca românească Dacia, parte a grupului francez Renault, a obținut certificarea de două stele Ecoprod pentru cele patru spoturi publicitare dedicate modelelor Duster, Logan, Sandero și Jogger.
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la Parada de 1 Decembrie din Bucureşti, pentru prima dată, în funcţia de preşedinte al României. Mai jos, puteţi citi mesajele de la premierul României, Ilie Bolojan, şi de la
10:10
Calea ferată Brașov – Sighișoara: Abia prin 2030 vom putea circula pe linia reabilitată. Călătoria va scădea sub o oră – Asociația Pro Infrastructură # Economica.net
Lucrările de modernizare a liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara ar putea fi gata abia prin 2030, potrivit estimărilor Asociației Pro Infrastructură, care a prezentat o analiză a blocajelor majore de pe șantierul feroviar.
10:10
În România de azi, justiția nu e decor instituțional – ne influențează siguranța, încrederea investitorilor și arată, fără menajamente, cât de bine își face statul treaba. Iar când privim înapoi, la un secol după Marea Unire, concluzia devine greu de ocolit: statul de drept n-a fost niciodată un dat, ci o reconstrucție continuă, peticită de fiecare generație ca să țină regulile jocului în picioare.
10:10
Negocieri de pace pentru Ucraina – Rubio anunţă că mai este mult de lucru şi că așteaptă întâlnirea lui Witcoff cu ruşuu, la Moscova # Economica.net
Întâlnirea dintre oficiali americani şi ucraineni care a avut loc duminică în Florida a fost "foarte productivă", a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio, precizând că încă mai este de lucru în direcţia încheierii războiului Rusiei cu Ucraina, au consemnat Reuters şi AFP.
10:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică pe reţeaua X că a discutat cu şefii Comisiei Europene şi NATO despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina, au consemnat dpa şi Reuters.
10:10
Chery România a lansat oficial noul Tiggo 9, cel mai avansat și rafinat model al gamei marcând astfel extinderea prezenței brandului în segmentul SUV-urilor premium.
10:10
Mulţi ani românilor de aici şi din diaspora, care aleg să îndure greutăţile vieţii muncind etic şi responsabil pe salarii care adesea nu le permit să iasă din spirala sărăciei în muncă decât să-i paraziteze pe ceilalţi # Economica.net
Spun apăsat mulţi ani milioanelor de români care muncesc etic, responsabil şi cu smerenie profesională. Strâng mâna gunoierilor şi femeilor de serviciu de la care politicienii au multe de învăţat despre etica muncii, despre smerenie […]
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la Parada de 1 Decembrie din Bucureşti, pentru prima dată, în funcţia de preşedinte al României. Urmăriţi imagini în direct de la Parada de 1 Decembrie 2025. LIVE TEXT.
Acum 24 ore
21:20
Un tablou de Rubens dispărut timp de patru secole a fost adjudecat pentru aproape 3 milioane de euro # Economica.net
Un tablou "Hristos pe cruce" al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 şi recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitaţie la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe, relatează AFP, scrie Agerpres.
21:20
Agricultura își menține contribuția cu aproximativ 4-5% la Produsul Intern Brut (PIB), în 2025, iar dacă se iau în calcul și industria alimentară, procesarea și sectoarele conexe, contribuția totală depășește 10% din economia națională, relevă ''Carta Albă a agriculturii'', lansată recent de IMM România.
21:20
Industria auto ar putea fi lovită de o nouă decizie a Comisiei Europene: electrificarea rapidă a mașinilor deținute de companii # Economica.net
În așteptatul document care va fi dat publicității pe 10 decembrie, și care ar putea relaxa țintele impuse de Comisia Europeană pentru 2035 pare să existe și un măr otrăvit: impunerea unei treceri accelerate a flotelor deținute de companii la vehicule complet electrice.
21:20
Dacă Mica Unire pe autostrăzi a provinciilor istorice ale României s-a realizat deja, Moldova fiind legată de Muntenia prin A7, Marea Unire ar putea avea loc abia după 2030, în ritmul în care se derulează în prezent proiectele autostrăzilor transcarpatice.
21:10
Rezultatele „pe surse” ale Inventarului Forestier Naţional – ciclul III sunt trunchiate şi „evident greşite” (Fordaq) # Economica.net
Rezultatele "pe surse" ale Inventarului Forestier Naţional (IFN) - ciclul III, publicate de către o consilieră a ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, sunt "evident greşite", atrag atenţia reprezentanţii Comunităţii Forestierilor - Fordaq, într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES.
21:10
Apele Române: Nivelul lacului Paltinu a crescut cu 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane mc de apă # Economica.net
Nivelul lacului Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane metri cubi de apă, anunţă, duminică, Apele Române, care solicită declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate.
21:10
Elveţienii resping un serviciu civil obligatoriu şi introducerea unei „taxe climatice” pe moştenirile celor mai bogaţi # Economica.net
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni, conform primelor estimări după încheierea referendumului, relatează AFP, scrie Agerpres.
21:10
Apele Române solicită declararea stării de urgenţă din cauza creşterii nivelului apei în acumularea Paltinu # Economica.net
Administraţia Naţionale "Apele Române"(ANAR) solicită declararea stării de urgenţă în vederea implementării unor măsuri care să vină în sprijinul comunităţilor afectate din cauza creşterii nivelului apei în acumularea Paltinu şi a întreruperii furnizării apei potabile.
21:10
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,03 miliarde de lei, la finalul lunii octombrie, în creştere cu 27% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
21:10
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: A fost finalizată „asfaltarea” în galeria Alina a primului tunel # Economica.net
S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești - Sibiu) a tunelului Momaia, a anunțat duminică seara Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a prezentat imagini live de pe Autostrada Sibiu - Pitești (A1), secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș.
21:10
Bolojan, despre situaţia de la Paltinu: Cei care au generat criza trebuie să răspundă pentru neajunsurile create # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.
Ieri
16:00
Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Economica.net
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu şeful statului rus, Vladimir Putin, informează duminică EFE, scrie Agerpres.
16:00
Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o graţiere prezidenţială în procesul său de corupţie, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în ţară, relatează duminică AFP şi Reuters, scrie Agerpres.
16:00
Numărul beneficiarilor civili de pensii de serviciu a fost, în octombrie 2025, de 11.786 de persoane, în creştere cu 27 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.845 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).
16:00
Ministrul Agriculturii va propune un mecanism de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5% # Economica.net
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor Băncii Naţionale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.
15:30
Populația României ar putea ajunge la 14 milioane de persoane în 2080, de la 19 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 4,66 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populație, arată datele unei analize realizate de Institutul Național de Statistică (INS) în lucrarea 'Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080'.
15:10
Bursa de la Bucureşti a câştigat 15,51 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 15,51 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,26%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut de aproape două ori, în comparaţie cu săptămâna anterioară, scrie Agerpres.
15:10
Polonia: Unităţi germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti # Economica.net
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, informează duminică EFE, scrie Agerpres.
15:10
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul ieşirii din matcă a Râului Doamnei, ca urmare a precipitaţiilor abundente, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, scrie Agerpres.
15:10
Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române", scrie Agerpres.
15:10
Kazahstanul protestează faţă de atacul Ucrainei asupra conductei de petrol kazah din portul rus Novorossiisk # Economica.net
Ministerul de Externe din Kazahstan a transmis duminică Ucrainei un protest în legătură cu atacul comis cu o zi înainte asupra instalaţiilor Consorţiului Conductei Caspice (KTK) din portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră, care a distrus un terminal de încărcare, informează EFE.
15:10
Incident feroviar în staţia CF Cruşovăţ, sâmbătă; trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic # Economica.net
Trenul IR 1691 a fost implicat sâmbăta seara, în jurul orei 19:05, într-un incident pe magistrala 100, după ce a surprins şi lovit o osie aparţinând unui vagonet tehnologic pe linia II directă, în staţia CF Cruşovăţ, informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.
15:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Economica.net
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, scrie Agerpres.
15:10
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de sâmbătă spre duminică 33 de drone ucrainene cu aripi fixe deasupra a patru regiuni de la Marea Neagră, respingând un atac considerabil mai redus decât cel din ziua precedentă, când au neutralizat 103 drone, a informat duminică Ministerul Apărării de la Moscova, informează EFE, scrie Agerpres.
