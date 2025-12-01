Două cutremure au avut loc în România, luni dimineață
Digi24.ro, 1 decembrie 2025 10:50
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 au avut loc luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Marea majoritate a românilor, 88,2%, declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor (Sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Marea majoritate a românilor, 88,2%, declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, potrivit Barometrului Informat.ro realizat de INSCOP Research.
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând” # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa momentului istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Şefa statului vecin avertizează, într-o postare pe Facebook, că aceste valori sunt, în prezent, "ameninţate mai mult ca oricând".
Ilie Bolojan a descris ce înseamnă pentru el „o formă reală de patriotism”: „Să avem încredere în România și în noi înșine” # Digi24.ro
„Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”, a îndemnat prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naționale a României. În același timp, premierul a descris ce presupune „o formă reală de patriotism” în viziunea lui.
Volodimir Zelenski, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României: Ucrainenii sunt recunoscători pentru ajutorul acordat # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează” # Digi24.ro
Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu pâine şi sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți, înainte de a rosti un discurs amplu despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate.
Înainte de furtul tezaurului dacic, Muzeul Drents a fost atenționat despre probleme de securitate: Rezistenţa la efracţie este scăzută # Digi24.ro
Apar noi detalii în cazul furtului mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents. Muzeul a fost atenționat cu privire la probleme în materie de securitate înainte de jaf. Asiguratorii au atras atenția că sticla vitrinelor nu este destul de rezistentă pentru a suporta loviturile cu ciocanul, relatează RTL Nieuws pe baza fotografiilor și documentelor, conform News.ro.
Comisia Europeană va prezenta un plan pentru a reduce dependența de pământuri rare din China. „Au fost prea lenţi” # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta în această săptămână un set de măsuri menit să diminueze dependenţa regiunii de materiile prime critice provenite din China, pe fondul unei competiţii globale tot mai dure cu Statele Unite şi Asia, transmite Reuters.
Un politician numit Adolf Hitler a fost reales în Namibia, dar a declarat că, recent, a fost obligat să-și schimbe numele din cauza atenției nedorite pe care acesta o atrage.
Sorin Grindeanu, de Ziua Națională: „Sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului” # Digi24.ro
1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul, a transmis, luni, preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul PSD, Sorin Grindeanu.
„Am fost înfrânt”. Sute de palestinieni riscă cel mai mare val de evacuări din 1967 încoace # Digi24.ro
Un val de evacuări lovește cartierul palestinian Batn al Hawa din Ierusalimul de Est, unde sute de persoane riscă să își piardă locuințele după o serie de decizii ale instanțelor israeliene. Locuitorii spun că războiul din Gaza a creat „o atmosferă de ură” care permite accelerarea preluării caselor de către organizațiile de coloniști.
Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu vor ajunge nicăieri dacă nu vor începe să preseze Moscova # Digi24.ro
Administrația americană a considerat că reuniunea de cinci ore de duminică din Florida cu înalți oficiali ucraineni reprezintă un alt pas către ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi o posibilitate reală: „Există șanse mari să ajungem la un acord”, relatează Kyiv Post.
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României, că angajamentul țării de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urma, adăugând că Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor popoare.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea încet, iar istoria nu așteaptă după nehotărâți” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a reacţionat pe Facebook și a a enunțat câteva idei privitoare la negocierile de pace din Ucraina. Europa se trezește mult prea încet crede europarlamentarul român.
Taxele masive pe averile superbogaților au fost respinse de elvețieni. „Ei moştenesc miliarde, noi moştenim crizele” # Digi24.ro
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care ar fi putut lupta” (Sky News) # Digi24.ro
O anchetă relevă faptul că a existat în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte... chiar şi atunci când aceştia nu reprezentau o ameninţare”, relatează Sky News.
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale: „Reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de țară” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
„Viața era mai bună sub Franco”: De ce tot mai mulți tineri din Spania l-ar prefera pe fostul dictator în locul guvernului actual # Digi24.ro
La o jumătate de secol de la moartea generalului Francisco Franco, tot mai mulți tineri din Spania au ajuns să îl vadă pe sângerosul dictator într-o lumină pozitivă, considerând că realizările sale sunt mai importante decât faptul că a aruncat țara într-un război civil devastator, urmat apoi de ani grei de represiune.
Amintirile unui premier despre cea mai gravă criză recentă a țării sale: „Putin a spus că ar prefera să dea banii unui orfelinat” # Digi24.ro
Fostul prim-ministru grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat memoriile luni, 24 noiembrie. În carte, politicianul revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei zonei euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, scrie Politico. Volumul intitulat „Ithaki” (Itaca) are 762 de pagini, iar în el Tsipras își povestește parcursul politic, își apără alegerile politice și încearcă să facă o auto-reflecție.
Ziua Națională a României: Care este semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie
Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de militari, tehnică militară de infanterie și 45 de aeronave # Digi24.ro
Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, începe la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României. MApN a anunțat că la eveniment vor fi trase 21 de salve de tun, și peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în zona Arcul de Triumf.
1 Decembrie tensionat la Alba Iulia: „Ar putea ieși urât”. Ce politicieni și-au anunțat prezența luni în „Orașul Marii Uniri” # Digi24.ro
Politicieni de la Putere și din Opoziție și-au anunțat prezența la Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională a României. Ilie Bolojan va ajunge în Orașul Marii Uniri după ce va participa dimineață la parada militară din București. Seara, premierul va reveni în Capitală pentru a fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială. La Alba Iulia se vor afla și suveraniștii George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Șefa partidului SOS i-a avertizat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș.
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce sărbătorim, de fapt, de 1 Decembrie? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi” # Digi24.ro
Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, tot mai multe femei preiau roluri esențiale pe front, operând drone aproape de pozițiile rusești. În contextul în care forțele armate se confruntă cu lipsuri de personal, prezența lor a crescut semnificativ, mai ales în unitățile de atac FPV (first person view), relatează The Guardian. Orele lungi de muncă, pericolul constant și pierderile mari fac parte din rutina zilnică a femeilor, care spun că nu este vorba despre a demonstra ceva, ci despre necesitate.
Calendar ortodox pentru decembrie 2025: Cele mai importante sărbători cu cruce roșie prăznuite în ultima lună din an # Digi24.ro
În luna decembrie 2025, calendarul ortodox aduce în prim-plan unele dintre cele mai importante sărbători ale iernii, pline de semnificații spirituale. De la prăznuirea Sfântului Nicolae, ocrotitorul celor nevoiași, și a Sfintei Filofteia, până la slăvitul praznic al Nașterii Domnului
Omorâți și tranșați în ritualuri de magie neagră: Cine sunt practicanții de „juju” care vânează oameni pentru organe în Sierra Leone # Digi24.ro
Multe familii din Sierra Leone au rămas traumatizate după ce rudele lor au fost ucise de persoane care fac trafic de organe și alte părți ale corpului uman folosite, apoi, în așa-numite ritualuri de magie neagră („juju”), în timp ce criminalii scapă de cele mai multe ori nepedepsiți.
Cum transformă extremiștii violenți cuvintele în arme și cele șase tactici pe care le folosesc # Digi24.ro
Cuvintele sunt instrumente puternice. Extremiștii violenți știu acest lucru foarte bine, alegând adesea cu mare atenție formulările pentru a-și fideliza adepții. Atunci când sunt folosite în acest mod, cuvintele pot provoca daune enorme, scrie, în The Conversation, Awni Etaywe, lingvist criminalist care analizează terorismul cibernetic, comunicările amenințătoare și incitarea la violență și cercetător media care investighează modul în care limbajul modelează pacea, compasiunea și empatia, în cadrul Universității Charles Darwin din Australia.
O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia (BBC) # Digi24.ro
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, potrivit News.ro.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 decembrie
Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi Rusia. Emisarul SUA, Steve Witkoff, este așteptat la Moscova # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arătat mult mai prudent, potrivit AFP.
Lasconi, convinsă că ar fi ajuns președinte: Sistemul a pus întâi presiune pe mine, apoi a găsit metoda mizerabilă de a anula alegerile # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat, duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing”, în direct la Digi24, că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024, însă „după ce sistemul a încercat să-mi găsească de toate - toate mizeriile inventate - și a pus presiune pe mine, a găsit cea mai mizerabilă metodă, cea de anulare a alegerilor”.
Criza apei în Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: Știm că în acele instituții numirile au fost politice, oamenii nu sunt cei mai competenți # Digi24.ro
Scandalul apei din Prahova și Dâmbovița continuă între autorități. În timp ce ministrul Mediului acuză instituțiile din subordine de lipsă de profesionalism, directorul general de la Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) vorbește de presiuni. Între timp, situația în zonă se agravează. Peste 100 de mii de oameni nu au apă de două zile, cursurile s-au mutat în online timp de o săptămână, iar un spital a sistat internările.
Sorin Grindeanu este de acord cu publicarea datelor despre ajutorul oferit Ucrainei și Republicii Moldova: „Da, fără nuanţe” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statulul moldovean, că este de acord, fără nuanţe, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri şi toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO.
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă, dacă nu mai e? Cineva trebuie să plătească # Digi24.ro
Bogdan Chițescu, directorul general al companiei care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la situația în care nu a mai putut trata și livra apă din cauza turbidității. Acesta spune că a fost nevoit să oprească centrala pentru că din lac trăgea numai nămol. „Noi am dat apă în flux continuu 30 de ani. Nu ne vine să credem că se întâmplă așa ceva”, a spus Chițescu. Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Traian Băsescu privind dronele rusești: „Ne-am făcut de râs”. Ce spune despre Ilie Bolojan # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incidentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut premierului să vină în Parlament, pentru a prezenta o radiografie privind securitatea naţională şi nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru.
Fiscul controlează în prezent 49 de persoane cu mașini de lux, mai analizează alte 300, dar nu a confiscat niciun autovehicul # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nicio maşină.
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară.
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție, Elena Lasconi, l-a criticat dur, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, pe fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu, despre care a spus că face un „mare rău” USR, astfel că ar trebui ca acesta să plece din partid. „A luat bani în plus, funcții pentru CV-ul măscărit pe care l-a avut”, a acuzat Lasconi.
ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară # Digi24.ro
Șeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc. Nica anunţă că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea. Nica admite că este pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.
Un incident grav a avut loc pe calea ferată în județul Caraș-Severin unde un tren de călători a lovit sâmbătă seară o osie pusă pe șine de persoane necunoscute. CFR investighează un posibil act de sabotaj.
Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani # Digi24.ro
Primărița USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fostă candidată la președinția României, a declarat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că guvernul Bolojan „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani” și și-a argument declarația prin faptul că reformele aplicate de Executiv au oprit proiectele primarilor. Lasconi a anunțat că va da Guvernul în judecată.
Dorin Cioabă, absolvent a două facultăți de stat: Politicienii au probleme cu diplomele. Ba nu o găsesc pe aia de Bac, ba sunt false # Digi24.ro
Regele romilor îi ironizează pe politicieni după scandalul legat de studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Dorin Cioabă și-a publicat diplomele, alături de mesajul: „Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune?”. Acesta deține două licențe, ambele obținute la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: una în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, și una în Drept. De asemenea, Cioabă are și un master în Drept.
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, l-a criticat, în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos”. Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici când era primar n-am avut încredere în el”, a precizat aceasta.
Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației # Digi24.ro
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei. Nica a mai spus că, prin digitalizare, ANAF are acces la baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai, unde văd orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România.
Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care au fost implicate 8 persoane. Trei copii se numără printre răniți # Digi24.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică seară, la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în zona staţiunii Azuga de pe Valea Prahovei. Primele date de la faţa locului arată că sunt implicate opt persoane, între care trei copii, iar un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.
De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură cu condițiile în care trăiesc găinile din ferme # Digi24.ro
De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură cu condițiile în care trăiesc găinile din ferme
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni # Digi24.ro
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, Consiliul Judeţean Prahova, condus tot de un social-democrat, transmite că Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea acestuia au legătură directă cu criza, pentru că „au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute”.
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul # Digi24.ro
O remarcă spontană a noului prim-ministru Sanae Takaichi, care a declanșat cea mai mare criză din ultimii ani între Japonia și puternica vecină China, nu a avut intenția de a semnala o nouă poziție dură.Î nsă, după ce a declarat deschis cum ar putea reacționa Japonia la un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, ea va avea dificultăți în a dezamorsa o dispută care ar putea afecta grav economia, au afirmat doi oficiali guvernamentali familiarizați cu problema și citați de Reuters.
Viața pe Pământ a început mai devreme decât se credea. Noile dovezi descoperite de cercetători în Africa de Sud # Digi24.ro
Oamenii de știință au identificat unele dintre cele mai vechi semne de viață de pe Pământ folosind o nouă metodă care recunoaște „amprentele” chimice ale organismelor vii în roci antice — o abordare promițătoare și în căutarea vieții dincolo de planeta noastră, informează Reuters.
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni # Digi24.ro
Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles, iar aeroportul Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, anunță Reuters.
