Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”

Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, Consiliul Judeţean Prahova, condus tot de un social-democrat, transmite că Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea acestuia au legătură directă cu criza, pentru că „au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute”.